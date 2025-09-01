EZVIZ se une a Plastic Bank: transformando el destino de los residuos plásticos que acabarían en el océano mediante la innovación sostenible y el empoderamiento comunitario

HOOFDDORP, Países Bajos, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este septiembre, EZVIZ amplía el alcance de su Iniciativa Verde con el anuncio de una nueva alianza global con Plastic Bank, una plataforma internacional dedicada a la reducción de residuos plásticos. Tras los compromisos asumidos en el Día Mundial del Medio Ambiente en junio, EZVIZ continúa su misión bajo el lema de campaña «Juntos por el cambio, botella a botella», conectando ambiciones ambientales a largo plazo con acciones inmediatas para detener los plásticos destinados al océano, mientras integra valores ecológicos en todo el ciclo de vida de sus productos.

Solo en 2025, EZVIZ ha evitado que más de 1.000.000 de botellas plásticas contaminen ríos y mares, y ha apoyado la recolección de 20.000 kilogramos de residuos plásticos de entornos vulnerables. Estos esfuerzos ya han benificiado a 29 comunidades en el Sudeste Asiático, América Latina y África, impulsando avances tangibles en la lucha contra la contaminación plástica. Gracias al innovador modelo de economía circular de Plastic Bank, los recolectores locales se ven empoderados para convertir los plásticos desechados en recursos de valor que fortalecen los medios de vida, aumentan la resiliencia y protegen el medio ambiente.

«Con EZVIZ demostramos que cada acción, por pequeña que parezca, puede generar un efecto multiplicador para proteger los océanos y fortalecer a las comunidades», afirmó David Katz, fundador de Plastic Bank. «Juntos estamos mostrando al mundo que la tecnología puede ser una fuerza positiva, moldeando un futuro donde las personas y el planeta prosperen lado a lado.»

La visión de EZVIZ va más allá de las alianzas, cimentada en el compromiso de diseñar productos más inteligentes, más limpios y más responsables. En 2024, la empresa alcanzó un hito importante al evitar 22,3 toneladas de residuos plásticos mediante el uso generalizado de materiales reciclados en su portafolio de robots aspiradores. Sus cámaras con batería, como la EB3, ejemplifican este enfoque eco-consciente al combinar energía solar (con un ahorro de hasta un 80 % de energía) con aproximadamente un 80 % de reciclabilidad en sus componentes, todo ello en embalajes 100 % reciclables.

La sostenibilidad también se refleja en cada aspecto del embalaje de EZVIZ. Al priorizar materiales reciclados y a base de papel, la compañía elimina ahora más de un millón de bolsas de burbujas al mes. Medidas adicionales, como la simplificación de los formatos de empaque y la sustitución de etiquetas impresas por grabado láser, permitieron reducir 1.573 toneladas de papel en 2024, lo que subraya el enfoque de la marca en soluciones prácticas y de gran impacto.

«Nuestro enfoque es holístico: crear productos que generen una verdadera diferencia», señaló Sophie Zhang, Directora Global de Marca en EZVIZ. «Creemos en una reducción del plástico que sea centrada en las personas, habilitada por la tecnología y escalada a nivel global.»

