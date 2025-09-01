EZVIZ s’associe à Plastic Bank pour inverser la tendance en matière de déchets océaniques grâce à l'innovation durable et à l'autonomisation des communautés

HOOFDDORP, Pays-Bas, 01 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En septembre, EZVIZ élargit la portée de son Initiative Verte en annonçant un nouveau partenariat mondial avec Plastic Bank, une plateforme internationale dédiée à la réduction des déchets plastiques. Dans la continuité de ses engagements pris lors de la Journée mondiale de l’environnement en juin, EZVIZ poursuit sa mission sous le slogan « Ensemble pour le changement, bouteille après bouteille », en associant ses ambitions environnementales à long terme à des mesures urgentes visant à mettre fin à la pollution plastique des océans, tout en intégrant des valeurs écologiques tout au long du cycle de vie de ses produits.

En 2025 seulement, EZVIZ a contribué à empêcher plus d’un million de bouteilles plastiques de polluer les cours d’eau et soutenu le retrait de 20 000 kilogrammes de déchets plastiques dans des environnements vulnérables. Ces efforts ont eu un impact sur 29 communautés en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, générant des progrès tangibles dans la lutte contre la pollution plastique. Grâce au modèle novateur d’économie circulaire de Plastic Bank, les collecteurs locaux sont encouragés à transformer les plastiques jetés en ressources précieuses qui renforcent les moyens de subsistance, bâtissent la résilience et protègent l’environnement.

« Avec EZVIZ, nous prouvons que chaque action, aussi petite soit-elle, peut créer une onde positive pour protéger l’océan et soutenir les communautés », a déclaré David Katz, fondateur de Plastic Bank. « Ensemble, nous démontrons que la technologie peut être une force de progrès, façonnant un avenir où les populations et la planète prospèrent côte à côte. »

La vision d’EZVIZ dépasse les simples partenariats, s’ancrant dans un engagement à concevoir des produits plus intelligents, plus propres et plus responsables. En 2024, l’entreprise a franchi une étape majeure en évitant 22,3 tonnes de déchets plastiques grâce à l’utilisation généralisée de matériaux recyclés dans sa gamme de robots aspirateurs. Ses caméras sur batterie, telles que l’EB3, illustrent également cette approche éco-responsable en combinant l’énergie solaire (réduction jusqu’à 80 % de la consommation d’énergie) avec une recyclabilité de près de 80 % de ses composants, le tout emballé dans des matériaux 100 % recyclables.

La durabilité s’étend à chaque aspect des emballages EZVIZ. En privilégiant les matériaux à base de papier et recyclés, l’entreprise élimine désormais plus d’un million de sacs en plastique à bulles par mois. Des mesures supplémentaires, telles que l’optimisation des formats d’emballage et le remplacement des étiquettes imprimées par la gravure laser, ont permis de réduire 1,573 tonne de papier en 2024, soulignant l’engagement de la marque envers des solutions pratiques et à fort impact.

« Notre approche est holistique : créer des produits qui font une réelle différence », a déclaré Sophie Zhang, Directrice de la marque mondiale chez EZVIZ. « Nous croyons en une réduction du plastique qui soit centrée sur l’humain, activée par la technologie et mise en œuvre à l’échelle mondiale. »

