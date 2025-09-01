EZVIZ e Plastic Bank uniti da uno scopo comune: invertire la rotta dei rifiuti plastici che finiscono nell’oceano attraverso l’innovazione sostenibile e l’empowerment delle comunità.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questo settembre, EZVIZ amplia la portata della sua Green Initiative annunciando una nuova partnership globale con Plastic Bank, una piattaforma internazionale dedicata alla lotta per ridurre i rifiuti di plastica. Sulla scia degli impegni assunti in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente a giugno, EZVIZ porta avanti la sua missione con lo slogan della campagna “Together for Change, Bottle by Bottle” (Insieme per il cambiamento, bottiglia dopo bottiglia), collegando le esigenze ambientali a lungo termine con azioni concrete per fermare l'inquinamento da plastica degli oceani e integrando valori eco-consapevoli in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti.

Solo nel 2025, EZVIZ ha contribuito a impedire che oltre 1.000.000 di bottiglie di plastica inquinassero corsi d’acqua e ha permesso la rimozione di 20.000 chilogrammi di rifiuti plastici da ambienti a rischio. Questi sforzi hanno coinvolto 29 comunità nel Sud-Est asiatico, in America Latina e in Africa, generando progressi concreti nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Grazie all’innovativo modello di economia circolare di Plastic Bank, i raccoglitori locali sono incoraggiati a trasformare la plastica scartata in risorse preziose che rafforzano i mezzi di sussistenza, aumentando la resilienza e proteggendo l’ambiente.

«Con EZVIZ stiamo dimostrando che ogni azione, per quanto piccola, può generare un impatto positivo per proteggere l’oceano e sostenere le comunità», ha dichiarato David Katz, fondatore di Plastic Bank. «Insieme stiamo dimostrando al mondo che la tecnologia può essere una forza positiva, capace di modellare un futuro in cui persone e pianeta prosperano fianco a fianco.»

La visione di EZVIZ va oltre le partnership, ed è radicata nell’impegno a progettare prodotti più intelligenti, più puliti e più responsabili. Nel 2024, l’azienda ha raggiunto un traguardo importante evitando 22,3 tonnellate di rifiuti plastici grazie all’uso diffuso di materiali riciclati nella sua gamma di robot aspirapolvere. Le telecamere a batteria, come la EB3, incarnano ulteriormente questo approccio eco-consapevole, combinando energia solare (con un risparmio fino all’80% di energia) con circa l’80% di riciclabilità dei componenti, il tutto confezionato in materiali 100% riciclabili.

La sostenibilità si estende a ogni aspetto del packaging di EZVIZ. Privilegiando materiali riciclati e a base di carta, l’azienda elimina ora oltre un milione di pluriball al mese. Misure aggiuntive, come il perfezionamento dei formati di imballaggio e la sostituzione delle etichette stampate con l’incisione laser, hanno permesso di ridurre 1,573 tonnellate di carta nel 2024, a conferma dell’impegno del brand per soluzioni pratiche e ad alto impatto.

«Il nostro approccio è olistico: creare prodotti che facciano davvero la differenza», ha affermato Sophie Zhang, Global Brand Director di EZVIZ. “Crediamo in una produzione di plastica ridotta, incentrata sulle persone, supportata dalla tecnologia e su scala globale.”

