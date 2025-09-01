EZVIZ se une a Plastic Bank: cambiando el rumbo de los residuos plásticos hacia el océano mediante innovación sostenible y empoderamiento comunitario

SÃO PAULO, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este septiembre, EZVIZ amplía el alcance de su Iniciativa Verde con el anuncio de una nueva alianza global con Plastic Bank, una plataforma internacional dedicada a la reducción de residuos plásticos. A partir de los compromisos asumidos durante el Día Mundial del Medio Ambiente en junio, EZVIZ continúa con su misión bajo el lema de campaña «Juntos por el cambio, botella por botella», conectando metas ambientales de largo plazo con acciones urgentes para detener los plásticos que terminan en el océano, mientras integra valores eco-conscientes a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos.

Solo en 2025, EZVIZ ha contribuido a evitar que más de 1.000.000 de botellas plásticas contaminen ríos y mares, y ha apoyado la remoción de 20.000 kilogramos de residuos plásticos de entornos vulnerables. Estos esfuerzos han impactado a 29 comunidades en el Sudeste Asiático, América Latina y África, impulsando avances concretos en la lucha contra la contaminación por plástico. A través del modelo de economía circular innovador de Plastic Bank, los recolectores locales son empoderados para transformar el plástico desechado en recursos valiosos que fortalecen medios de vida, aumentan la resiliencia y protegen el medio ambiente.

«Con EZVIZ demostramos que cada acción, por pequeña que sea, puede generar un efecto positivo para proteger los océanos y fortalecer a las comunidades», afirmó David Katz, fundador de Plastic Bank. «Juntos estamos mostrando al mundo que la tecnología puede ser una fuerza para el bien, moldeando un futuro donde las personas y el planeta prosperen juntos.»

La visión de EZVIZ va más allá de las alianzas, fundamentándose en el compromiso de diseñar productos más inteligentes, más limpios y más responsables. En 2024, la compañía alcanzó un hito importante al prevenir 22,3 toneladas de residuos plásticos mediante el uso generalizado de materiales reciclados en su portafolio de robots aspiradores. Sus cámaras a batería, como la EB3, ejemplifican este enfoque eco-consciente al combinar energía solar (ahorrando hasta un 80% de energía) con aproximadamente un 80% de reciclabilidad de sus componentes, todo empaquetado en materiales 100% reciclables.

La sostenibilidad también se refleja en todos los aspectos del empaque de EZVIZ. Priorizando materiales de papel y reciclados, la empresa ahora elimina más de un millón de bolsas de burbujas al mes. Medidas adicionales, como optimizar los formatos de empaque y reemplazar etiquetas impresas por grabado láser, permitieron reducir 1,573 toneladas de papel en 2024, subrayando el enfoque de la marca en soluciones prácticas de alto impacto.

«Nuestro enfoque es integral: crear productos que hagan una diferencia real», comentó Sophie Zhang, Directora Global de Marca de EZVIZ. «Creemos en la reducción de plástico centrada en las personas, impulsada por la tecnología y escalable a nivel global.»

Contacto

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da692370-ce62-410c-835e-a7b27234531b