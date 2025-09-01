Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 29 août 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 25 AU 29 AOUT 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 25 au 29 août 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 25/08/2025 FR0010451203 3 000 27,95167 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 25/08/2025 FR0010451203 5 000 27,863 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 25/08/2025 FR0010451203 1 200 27,9825 TQEX REXEL 969500N6AVPA51648T62 25/08/2025 FR0010451203 37 000 27,89795 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 26/08/2025 FR0010451203 1 000 26,98 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 26/08/2025 FR0010451203 500 26,90 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 26/08/2025 FR0010451203 35 000 27,19041 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 27/08/2025 FR0010451203 12 449 27,05972 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 28/08/2025 FR0010451203 7 293 27,49434 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 29/08/2025 FR0010451203 500 27,76 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 29/08/2025 FR0010451203 1 300 27,77308 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 29/08/2025 FR0010451203 1 000 27,76712 TQEX REXEL 969500N6AVPA51648T62 29/08/2025 FR0010451203 2 443 27,7257 XPAR TOTAL 107 685 27,52413

Pièce jointe