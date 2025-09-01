Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 au 29 août 2025

 | Source: REXEL REXEL

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 25 AU 29 AOUT 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 25 au 29 août 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6225/08/2025FR00104512033 00027,95167AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6225/08/2025FR00104512035 00027,863CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6225/08/2025FR00104512031 20027,9825TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6225/08/2025FR001045120337 00027,89795XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6226/08/2025FR00104512031 00026,98AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6226/08/2025FR001045120350026,90CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6226/08/2025FR001045120335 00027,19041XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6227/08/2025FR001045120312 44927,05972XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6228/08/2025FR00104512037 29327,49434XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6229/08/2025FR001045120350027,76AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6229/08/2025FR00104512031 30027,77308CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6229/08/2025FR00104512031 00027,76712TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6229/08/2025FR00104512032 44327,7257XPAR
   TOTAL107 68527,52413 

