SalMar – Meldepliktig handel

Arnhild Holstad, primærinnsider og styremedlem i SalMar ASA, har den 1. september 2025 kjøpt 800 aksjer i SalMar ASA med en pris på NOK 515 per aksje.

Nils J. Jørgensen, nærstående til Arnhild Holstad, primærinnsider og styremedlem i SalMar ASA, har den 1. september 2025 kjøpt 1 000 aksjer i SalMar ASA gjennom sitt heleide selskap N Jørgensen Invest AS med en pris på NOK 514 per aksje.

Vennligst se vedlagte skjemaer i henhold til MAR artikkel 19.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 5-12 og MAR artikkel 19.

Vedlegg