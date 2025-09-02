Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano

Suominen Oyj:n pörssitiedote 2.9.2025 klo 10.00





Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana

Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola Group Oy, Etola Group Oy:n edustajana

Ville Vuori, hallitusammattilainen, Oy Etra Invest Ab:n edustajana







Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2025 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suomisen hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

SUOMINEN OYJ

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Janne Silonsaari, talousjohtaja, Suominen Oyj, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi