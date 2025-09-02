COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 2 septembre 2025

Bureau Veritas se classe en tête des entreprises les plus performantes dans l’évaluation S&P Global CSA Score 2025

Bureau Veritas est fier et honoré d’annoncer avoir amélioré sa performance ESG dans l'évaluation menée par S&P Global via son Corporate Sustainability Assessment (CSA). Dévoilé en août 2025, le score de la société atteint 84 points sur 100, la positionnant à la première place parmi les entreprises du secteur des Services Professionnels – englobant le secteur du TIC.

Cet accomplissement souligne les progrès significatifs réalisés par Bureau Veritas sur les différents volets ESG :

Environnement : Poursuite du développement de la Politique de Gestion Environnementale

Social : Renforcement continu de la Satisfaction Clients

Gouvernance : Amélioration des pratiques de Transparence, de Reporting et de Gestion des Risques.

Cette distinction marque la septième année consécutive où Bureau Veritas se distingue dans les Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Elle reflète l'engagement constant des 84 000 collaborateurs de l'entreprise à incarner un modèle de référence en matière de durabilité.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des l’indice CAC 40, CAC 40 ESG et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

A PROPOS DU S&P GLOBAL CSA

Le S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) est une évaluation annuelle de référence des pratiques de durabilité des entreprises. Couvrant plus de 12 000 entreprises à travers 62 secteurs industriels, le CSA utilise une méthodologie rigoureuse d'analyse multicritères, évaluant chaque organisation selon 110 questions réparties sur les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance. Sa méthodologie unique de double matérialité permet de mesurer non seulement l'impact des entreprises sur la société et l'environnement, mais également la façon dont ces enjeux de durabilité influencent leur performance et leur création de valeur. Le score ESG généré, noté sur 100, offre aux investisseurs et aux parties prenantes une vision comparative et approfondie des stratégies de développement durable des entreprises à l'échelle mondiale.







Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.







CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS

CONTACTS PRESSE



Laurent Brunelle

Martin Bovo



+33 (0)1 55 24 76 09

+33 (0)6 14 46 79 94



laurent.brunelle@bureauveritas.com

martin.bovo@bureauveritas.com













Colin Verbrugghe







+33 (0)1 55 24 77 80







colin.verbrugghe@bureauveritas.com













Romain Gorge



+33 (0)6 31 68 29 92



romain.gorge@bureauveritas.com









Pièce jointe