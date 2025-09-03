Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
03 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 02 September 2025 it had purchased a total of 343,245 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased176,528146,69420,023
Highest price paid (per ordinary share)546.50p545.50p527.00p
Lowest price paid (per ordinary share)524.00p524.00p524.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share)529.91p529.18p526.15p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 361,870,855 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 361,870,855.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
02-09-202516:28:43GBp859526.50CHIXxeaNeSlyw8n
02-09-202516:28:43GBp521526.50BATExeaNeSlywBA
02-09-202516:28:43GBp522526.50CHIXxeaNeSlywBC
02-09-202516:28:43GBp502526.50CHIXxeaNeSlywBG
02-09-202516:27:25GBp302526.50XLONxeaNeSlyuIx
02-09-202516:27:05GBp166526.50BATExeaNeSlyvzg
02-09-202516:27:05GBp919526.50CHIXxeaNeSlyvzi
02-09-202516:27:05GBp56526.50BATExeaNeSlyvzk
02-09-202516:27:05GBp54526.50CHIXxeaNeSlyvzm
02-09-202516:26:59GBp293527.00XLONxeaNeSlyv7x
02-09-202516:26:59GBp160527.00XLONxeaNeSlyv7z
02-09-202516:26:59GBp160527.00XLONxeaNeSlyv7O
02-09-202516:26:59GBp1,057527.00XLONxeaNeSlyv6s
02-09-202516:26:29GBp28526.50BATExeaNeSlyczq
02-09-202516:26:20GBp28526.50BATExeaNeSlycFH
02-09-202516:24:28GBp28526.50BATExeaNeSlyaOT
02-09-202516:24:03GBp532527.00CHIXxeaNeSlyb8l
02-09-202516:24:03GBp583527.00BATExeaNeSlyb8n
02-09-202516:24:03GBp269527.00CHIXxeaNeSlyb8p
02-09-202516:24:03GBp257527.00BATExeaNeSlyb8r
02-09-202516:24:03GBp28527.00BATExeaNeSlyb8x
02-09-202516:24:03GBp28527.00CHIXxeaNeSlyb8y
02-09-202516:23:56GBp50527.00XLONxeaNeSlybIo
02-09-202516:23:56GBp930527.00XLONxeaNeSlybIq
02-09-202516:23:56GBp1,045527.00CHIXxeaNeSlybTr
02-09-202516:23:56GBp1,767527.00XLONxeaNeSlybTz
02-09-202516:23:56GBp1,155527.00CHIXxeaNeSlybT3
02-09-202516:23:56GBp1,514527.00BATExeaNeSlybT5
02-09-202516:23:56GBp28527.00CHIXxeaNeSlybTB
02-09-202516:23:56GBp28527.00BATExeaNeSlybTD
02-09-202516:22:37GBp56527.00BATExeaNeSlyWtw
02-09-202516:22:37GBp56527.00CHIXxeaNeSlyWty
02-09-202516:22:13GBp363527.50XLONxeaNeSlyXX9
02-09-202516:22:13GBp1,289527.50BATExeaNeSlyXXB
02-09-202516:22:13GBp262527.50BATExeaNeSlyXXD
02-09-202516:21:20GBp940527.50XLONxeaNeSlykIn
02-09-202516:21:15GBp1,600527.50BATExeaNeSlykO@
02-09-202516:21:15GBp600527.50XLONxeaNeSlykOy
02-09-202516:21:15GBp288527.50BATExeaNeSlykO0
02-09-202516:21:15GBp56527.50BATExeaNeSlykO2
02-09-202516:21:00GBp212528.00BATExeaNeSlylzy
02-09-202516:20:43GBp712528.00BATExeaNeSlylMP
02-09-202516:20:43GBp297528.00BATExeaNeSlylHa
02-09-202516:20:43GBp1,083528.00BATExeaNeSlylHn
02-09-202516:20:43GBp56528.00BATExeaNeSlylHp
02-09-202516:20:25GBp283528.00XLONxeaNeSlyiyS
02-09-202516:20:25GBp482528.50XLONxeaNeSlyi$d
02-09-202516:20:25GBp267528.50XLONxeaNeSlyi$f
02-09-202516:20:25GBp20528.50XLONxeaNeSlyi$h
02-09-202516:20:25GBp559528.50XLONxeaNeSlyi$j
02-09-202516:20:25GBp269528.50XLONxeaNeSlyi$l
02-09-202516:20:25GBp252528.50XLONxeaNeSlyi$n
02-09-202516:20:25GBp289528.50XLONxeaNeSlyi@d
02-09-202516:19:07GBp391528.00BATExeaNeSlyhWa
02-09-202516:18:19GBp28528.00BATExeaNeSlyexK
02-09-202516:18:01GBp635528.00BATExeaNeSlyeP3
02-09-202516:16:55GBp515528.00BATExeaNeSlyMyk
02-09-202516:16:55GBp738528.00XLONxeaNeSlyMyT
02-09-202516:16:55GBp1,045528.00XLONxeaNeSlyM$n
02-09-202516:16:55GBp28528.00BATExeaNeSlyM$3
02-09-202516:16:43GBp1,317529.00BATExeaNeSlyM2q
02-09-202516:16:43GBp843529.00BATExeaNeSlyM2H
02-09-202516:16:43GBp603529.00BATExeaNeSlyM2U
02-09-202516:16:43GBp148529.00BATExeaNeSlyMDo
02-09-202516:16:43GBp62529.00BATExeaNeSlyMDq
02-09-202516:16:43GBp352529.00BATExeaNeSlyMDs
02-09-202516:16:43GBp319528.50XLONxeaNeSlyMDK
02-09-202516:16:43GBp807528.50BATExeaNeSlyMDO
02-09-202516:16:43GBp56528.50BATExeaNeSlyMDU
02-09-202516:16:36GBp630529.00XLONxeaNeSlyML0
02-09-202516:15:21GBp260529.00XLONxeaNeSlyKI@
02-09-202516:15:21GBp267529.00XLONxeaNeSlyKI0
02-09-202516:15:21GBp232529.00XLONxeaNeSlyKI2
02-09-202516:15:21GBp1,069529.00XLONxeaNeSlyKI4
02-09-202516:15:21GBp440529.00XLONxeaNeSlyKI6
02-09-202516:15:21GBp427529.00XLONxeaNeSlyKI8
02-09-202516:15:21GBp71529.00XLONxeaNeSlyKIy
02-09-202516:12:41GBp261528.50BATExeaNeSlyG2s
02-09-202516:12:41GBp382528.50BATExeaNeSlyG22
02-09-202516:12:40GBp210528.50BATExeaNeSlyGDt
02-09-202516:12:40GBp407528.50BATExeaNeSlyGD8
02-09-202516:12:40GBp296528.50BATExeaNeSlyGFn
02-09-202516:12:40GBp2,366528.50BATExeaNeSlyGF4
02-09-202516:12:40GBp62528.50BATExeaNeSlyGF6
02-09-202516:12:40GBp1,239528.00XLONxeaNeSlyGFD
02-09-202516:12:40GBp1,239528.00BATExeaNeSlyGFF
02-09-202516:11:10GBp181528.50BATExeaNeSlyUU5
02-09-202516:11:10GBp5528.50BATExeaNeSlyUU7
02-09-202516:09:40GBp1,986528.00XLONxeaNeSlySQI
02-09-202516:09:40GBp1,239528.00BATExeaNeSlySQK
02-09-202516:05:05GBp56528.00BATExeaNeSly69f
02-09-202516:05:01GBp861528.50XLONxeaNeSly6N7
02-09-202516:05:01GBp1,545528.50XLONxeaNeSly6N9
02-09-202516:04:58GBp149529.00XLONxeaNeSly6Vf
02-09-202516:04:58GBp210529.00XLONxeaNeSly6Vh
02-09-202516:04:58GBp405529.00XLONxeaNeSly6Vw
02-09-202516:04:58GBp13528.50XLONxeaNeSly6Ua
02-09-202516:04:58GBp1528.50XLONxeaNeSly6Uc
02-09-202516:04:58GBp56528.50XLONxeaNeSly6Ue
02-09-202516:04:58GBp4,409529.00XLONxeaNeSly6Um
02-09-202516:04:58GBp241529.00XLONxeaNeSly6Uo
02-09-202516:04:58GBp548529.00XLONxeaNeSly6Us
02-09-202516:04:58GBp755529.00XLONxeaNeSly6Uu
02-09-202516:04:58GBp752529.00XLONxeaNeSly6Uy
02-09-202516:04:58GBp1,374528.50BATExeaNeSly6Pd
02-09-202516:04:58GBp1,239528.50XLONxeaNeSly6UV
02-09-202516:02:41GBp286529.00BATExeaNeSly5vx
02-09-202516:02:41GBp288529.00BATExeaNeSly5vz
02-09-202516:02:41GBp326528.50XLONxeaNeSly5v0
02-09-202516:02:41GBp326528.50BATExeaNeSly5v2
02-09-202516:02:34GBp461529.50XLONxeaNeSly5BP
02-09-202516:02:34GBp349529.50XLONxeaNeSly5BR
02-09-202516:02:33GBp23529.50XLONxeaNeSly5Ac
02-09-202516:02:33GBp498529.50XLONxeaNeSly5Ae
02-09-202516:02:33GBp123529.50XLONxeaNeSly5Aj
02-09-202516:02:33GBp8,016529.50BATExeaNeSly5Ak
02-09-202516:02:33GBp2,900529.50BATExeaNeSly5Ao
02-09-202516:02:33GBp4,613529.50BATExeaNeSly5Aq
02-09-202516:02:33GBp257529.50BATExeaNeSly5As
02-09-202516:02:33GBp62529.50BATExeaNeSly5Au
02-09-202516:02:33GBp543529.00BATExeaNeSly5A1
02-09-202516:02:28GBp463529.50XLONxeaNeSly5IR
02-09-202516:02:28GBp290530.00BATExeaNeSly5Ta
02-09-202516:02:28GBp59530.00BATExeaNeSly5Tc
02-09-202516:02:28GBp286529.50BATExeaNeSly5Te
02-09-202516:02:28GBp58529.50BATExeaNeSly5Tg
02-09-202516:02:28GBp701530.00BATExeaNeSly5TY
02-09-202516:02:28GBp543529.00XLONxeaNeSly5Tn
02-09-202516:02:28GBp1,239529.50XLONxeaNeSly5Tt
02-09-202516:02:28GBp1,239529.50BATExeaNeSly5Tv
02-09-202515:58:43GBp938530.00BATExeaNeSlyEtB
02-09-202515:58:43GBp297530.00BATExeaNeSlyEtD
02-09-202515:58:43GBp543529.50XLONxeaNeSlyEtG
02-09-202515:58:43GBp543529.50BATExeaNeSlyEtO
02-09-202515:58:42GBp323530.00XLONxeaNeSlyEsj
02-09-202515:58:42GBp368530.00BATExeaNeSlyEso
02-09-202515:53:47GBp364529.50XLONxeaNeSly8x2
02-09-202515:53:47GBp282529.50BATExeaNeSly8x9
02-09-202515:50:06GBp497529.50XLONxeaNeSlzrOH
02-09-202515:48:57GBp1,276529.50BATExeaNeSlzmhk
02-09-202515:48:57GBp220529.50XLONxeaNeSlzmh4
02-09-202515:48:57GBp423529.50BATExeaNeSlzmhN
02-09-202515:48:57GBp1,239529.50XLONxeaNeSlzmhB
02-09-202515:48:57GBp816529.50BATExeaNeSlzmgb
02-09-202515:48:27GBp359529.50BATExeaNeSlznkc
02-09-202515:47:39GBp311530.00XLONxeaNeSlz@4f
02-09-202515:42:43GBp27529.50BATExeaNeSlzvyJ
02-09-202515:42:05GBp125529.50XLONxeaNeSlzcpZ
02-09-202515:42:05GBp27529.50BATExeaNeSlzcpn
02-09-202515:42:00GBp218530.00XLONxeaNeSlzc11
02-09-202515:42:00GBp229530.00XLONxeaNeSlzc1H
02-09-202515:42:00GBp514530.00XLONxeaNeSlzc1J
02-09-202515:42:00GBp153530.00XLONxeaNeSlzc1L
02-09-202515:41:06GBp2,134530.00BATExeaNeSlzdV3
02-09-202515:41:06GBp453530.00BATExeaNeSlzdV4
02-09-202515:41:06GBp624530.00BATExeaNeSlzdV6
02-09-202515:41:06GBp258529.50BATExeaNeSlzdVC
02-09-202515:41:06GBp1,849530.00XLONxeaNeSlzdVE
02-09-202515:41:06GBp1,239529.50XLONxeaNeSlzdVL
02-09-202515:41:06GBp981529.50BATExeaNeSlzdVN
02-09-202515:40:44GBp1,239529.50XLONxeaNeSlza$7
02-09-202515:32:41GBp1,500529.00XLONxeaNeSlzhME
02-09-202515:29:45GBp381529.00XLONxeaNeSlzK@A
02-09-202515:29:45GBp744529.00BATExeaNeSlzK@C
02-09-202515:28:38GBp63529.00BATExeaNeSlzLIV
02-09-202515:28:38GBp509529.00XLONxeaNeSlzLTX
02-09-202515:28:38GBp264529.00BATExeaNeSlzLTh
02-09-202515:28:38GBp258529.00XLONxeaNeSlzLTj
02-09-202515:28:37GBp974529.00BATExeaNeSlzLTH
02-09-202515:28:37GBp511529.00BATExeaNeSlzLTL
02-09-202515:25:42GBp613528.50XLONxeaNeSlzUcO
02-09-202515:25:42GBp626528.50XLONxeaNeSlzUcQ
02-09-202515:25:42GBp1,239528.50BATExeaNeSlzUcU
02-09-202515:25:42GBp1,114528.50XLONxeaNeSlzUXg
02-09-202515:25:42GBp1,185528.50BATExeaNeSlzUXi
02-09-202515:25:42GBp125528.50XLONxeaNeSlzUXo
02-09-202515:25:42GBp27528.50BATExeaNeSlzUX6
02-09-202515:25:05GBp27528.50BATExeaNeSlzVs7
02-09-202515:21:27GBp1,239529.00XLONxeaNeSlzOxE
02-09-202515:21:27GBp1,239529.00BATExeaNeSlzOxG
02-09-202515:21:26GBp422529.00BATExeaNeSlzO5e
02-09-202515:20:27GBp438529.00BATExeaNeSlz6ZR
02-09-202515:19:57GBp55529.00BATExeaNeSlz6Je
02-09-202515:18:42GBp55529.00BATExeaNeSlz4CW
02-09-202515:17:08GBp1,212529.50BATExeaNeSlz2Jl
02-09-202515:17:08GBp489529.50XLONxeaNeSlz2Jj
02-09-202515:16:55GBp1,004529.50XLONxeaNeSlz3gB
02-09-202515:16:55GBp211529.50XLONxeaNeSlz3gC
02-09-202515:16:55GBp28529.50BATExeaNeSlz3gP
02-09-202515:16:14GBp150530.00BATExeaNeSlz0e3
02-09-202515:16:14GBp54530.00BATExeaNeSlz0e5
02-09-202515:16:14GBp300530.00BATExeaNeSlz0e7
02-09-202515:16:14GBp2,108529.50BATExeaNeSlz0eC
02-09-202515:16:00GBp479530.00BATExeaNeSlz02D
02-09-202515:16:00GBp488530.00BATExeaNeSlz0D5
02-09-202515:16:00GBp501530.00BATExeaNeSlz0DC
02-09-202515:16:00GBp140530.00BATExeaNeSlz0DE
02-09-202515:16:00GBp479530.00BATExeaNeSlz0DM
02-09-202515:16:00GBp1,476530.00BATExeaNeSlz0DS
02-09-202515:16:00GBp380530.00BATExeaNeSlz0DU
02-09-202515:16:00GBp453530.00BATExeaNeSlz0CW
02-09-202515:16:00GBp2,539530.00BATExeaNeSlz0Cc
02-09-202515:16:00GBp99530.00BATExeaNeSlz0Ce
02-09-202515:16:00GBp109530.00BATExeaNeSlz0Cg
02-09-202515:16:00GBp108530.00BATExeaNeSlz0Ci
02-09-202515:16:00GBp997530.00BATExeaNeSlz0C$
02-09-202515:16:00GBp257530.00BATExeaNeSlz0C1
02-09-202515:16:00GBp22529.50XLONxeaNeSlz0CA
02-09-202515:16:00GBp948529.50XLONxeaNeSlz0CC
02-09-202515:16:00GBp269529.50XLONxeaNeSlz0CE
02-09-202515:16:00GBp2,108529.50XLONxeaNeSlz0CV
02-09-202515:16:00GBp878529.50BATExeaNeSlz0FX
02-09-202515:16:00GBp1,230529.50BATExeaNeSlz0FZ
02-09-202515:12:01GBp351529.00BATExeaNeSlzBiV
02-09-202515:11:40GBp1,153529.50XLONxeaNeSlzBDw
02-09-202515:11:39GBp1,150529.00XLONxeaNeSlzBCY
02-09-202515:11:39GBp1,239529.00BATExeaNeSlzBCa
02-09-202515:11:39GBp89529.00XLONxeaNeSlzBCc
02-09-202515:04:05GBp1,239529.00XLONxeaNeSl@$eQ
02-09-202515:00:51GBp114528.50XLONxeaNeSl@uFA
02-09-202515:00:51GBp1,409528.50XLONxeaNeSl@uFE
02-09-202514:55:05GBp585528.00XLONxeaNeSl@X0p
02-09-202514:55:05GBp327528.00BATExeaNeSl@X0t
02-09-202514:54:59GBp46528.00BATExeaNeSl@XAT
02-09-202514:54:22GBp234528.00BATExeaNeSl@k0E
02-09-202514:54:21GBp231528.00BATExeaNeSl@k0P
02-09-202514:54:21GBp240528.00BATExeaNeSl@k3j
02-09-202514:54:21GBp235528.00BATExeaNeSl@k32
02-09-202514:54:21GBp775528.00BATExeaNeSl@k3L
02-09-202514:54:21GBp298528.00BATExeaNeSl@k3N
02-09-202514:54:21GBp994528.00BATExeaNeSl@k3S
02-09-202514:54:21GBp270528.00BATExeaNeSl@k2d
02-09-202514:54:21GBp365528.00BATExeaNeSl@k2b
02-09-202514:54:21GBp1,862527.50XLONxeaNeSl@k2g
02-09-202514:54:21GBp786527.50BATExeaNeSl@k2o
02-09-202514:54:21GBp453527.50BATExeaNeSl@k2s
02-09-202514:54:21GBp215528.00BATExeaNeSl@k23
02-09-202514:54:21GBp216528.00BATExeaNeSl@k2D
02-09-202514:54:21GBp217528.00BATExeaNeSl@k2Q
02-09-202514:54:21GBp2,013528.50XLONxeaNeSl@kDa
02-09-202514:54:21GBp228528.50XLONxeaNeSl@kDc
02-09-202514:54:21GBp205528.50XLONxeaNeSl@kDe
02-09-202514:54:21GBp207528.50XLONxeaNeSl@kDj
02-09-202514:54:21GBp113528.50XLONxeaNeSl@kDl
02-09-202514:54:21GBp417528.50XLONxeaNeSl@kDp
02-09-202514:54:21GBp519528.50XLONxeaNeSl@kDr
02-09-202514:54:21GBp36528.50XLONxeaNeSl@kDt
02-09-202514:54:21GBp92528.00XLONxeaNeSl@kD@
02-09-202514:54:21GBp1,147528.00XLONxeaNeSl@kD0
02-09-202514:54:21GBp1,239528.00BATExeaNeSl@kD2
02-09-202514:48:59GBp1,239527.50XLONxeaNeSl@fFb
02-09-202514:48:59GBp167527.50BATExeaNeSl@fFd
02-09-202514:48:59GBp169527.50BATExeaNeSl@fFf
02-09-202514:48:39GBp274527.50BATExeaNeSl@Mbi
02-09-202514:44:38GBp1,807528.50XLONxeaNeSl@JLl
02-09-202514:44:38GBp250528.50XLONxeaNeSl@JLn
02-09-202514:44:38GBp436528.50XLONxeaNeSl@JLp
02-09-202514:44:38GBp543528.00XLONxeaNeSl@JL4
02-09-202514:44:38GBp543528.00BATExeaNeSl@JL8
02-09-202514:44:17GBp834528.50BATExeaNeSl@Ge@
02-09-202514:44:17GBp405528.50BATExeaNeSl@Ge0
02-09-202514:44:17GBp827528.50XLONxeaNeSl@Geu
02-09-202514:40:39GBp368527.50XLONxeaNeSl@SPI
02-09-202514:40:39GBp286527.50BATExeaNeSl@SPO
02-09-202514:37:37GBp530527.50XLONxeaNeSl@PWv
02-09-202514:37:37GBp591527.50XLONxeaNeSl@PWx
02-09-202514:37:37GBp65527.50XLONxeaNeSl@PWz
02-09-202514:37:37GBp130527.50XLONxeaNeSl@PW$
02-09-202514:37:37GBp71527.50XLONxeaNeSl@PZt
02-09-202514:37:37GBp358527.50XLONxeaNeSl@PZv
02-09-202514:37:36GBp84527.50XLONxeaNeSl@PZC
02-09-202514:37:36GBp358527.50XLONxeaNeSl@PZE
02-09-202514:37:36GBp83527.50XLONxeaNeSl@PYl
02-09-202514:37:36GBp358527.50XLONxeaNeSl@PYn
02-09-202514:37:36GBp77527.50XLONxeaNeSl@PjK
02-09-202514:37:36GBp358527.50XLONxeaNeSl@PjM
02-09-202514:37:36GBp293527.50XLONxeaNeSl@PjS
02-09-202514:37:36GBp393527.50XLONxeaNeSl@PjU
02-09-202514:37:36GBp497527.50XLONxeaNeSl@Pia
02-09-202514:37:36GBp1527.50XLONxeaNeSl@Pic
02-09-202514:37:36GBp491527.50XLONxeaNeSl@Pi9
02-09-202514:37:36GBp226527.50XLONxeaNeSl@PiD
02-09-202514:34:30GBp380526.00XLONxeaNeSl@5HB
02-09-202514:33:23GBp881526.50XLONxeaNeSl@3vc
02-09-202514:33:23GBp497526.50CHIXxeaNeSl@3vi
02-09-202514:30:55GBp786526.00BATExeaNeSl@FVb
02-09-202514:30:55GBp453526.00BATExeaNeSl@FVd
02-09-202514:30:55GBp1,239526.00XLONxeaNeSl@FVX
02-09-202514:30:55GBp497526.00CHIXxeaNeSl@FVZ
02-09-202514:27:18GBp322526.00XLONxeaNeSl@9Ea
02-09-202514:26:25GBp363525.00BATExeaNeSl$s3g
02-09-202514:26:25GBp587524.50XLONxeaNeSl$s3o
02-09-202514:26:25GBp694524.50XLONxeaNeSl$s3q
02-09-202514:26:16GBp173525.00BATExeaNeSl$s9b
02-09-202514:26:16GBp131525.00XLONxeaNeSl$s9d
02-09-202514:26:16GBp279525.00XLONxeaNeSl$s9f
02-09-202514:26:16GBp232525.00BATExeaNeSl$s9i
02-09-202514:26:16GBp1,210525.00CHIXxeaNeSl$s9s
02-09-202514:26:16GBp1,616525.00BATExeaNeSl$s94
02-09-202514:26:16GBp45525.00BATExeaNeSl$s96
02-09-202514:26:16GBp1,285524.50XLONxeaNeSl$s9F
02-09-202514:26:16GBp497524.50CHIXxeaNeSl$s9R
02-09-202514:26:16GBp1,239524.50BATExeaNeSl$s8X
02-09-202514:19:40GBp2,900525.00BATExeaNeSl$nIX
02-09-202514:19:40GBp76525.00BATExeaNeSl$nJV
02-09-202514:19:40GBp461525.00CHIXxeaNeSl$nIv
02-09-202514:19:40GBp452525.00BATExeaNeSl$nI4
02-09-202514:19:40GBp447524.50XLONxeaNeSl$nIB
02-09-202514:12:55GBp224525.00BATExeaNeSl$vV@
02-09-202514:12:55GBp614525.00XLONxeaNeSl$vVu
02-09-202514:12:55GBp193525.00BATExeaNeSl$vVw
02-09-202514:12:55GBp497525.00CHIXxeaNeSl$vVy
02-09-202514:02:03GBp134524.00XLONxeaNeSl$iMt
02-09-202514:02:03GBp1,408524.00XLONxeaNeSl$iMv
02-09-202514:02:03GBp1,673524.00BATExeaNeSl$iMx
02-09-202514:02:03GBp669524.00CHIXxeaNeSl$iMz
02-09-202513:55:01GBp67524.00CHIXxeaNeSl$Kw@
02-09-202513:55:01GBp655524.00CHIXxeaNeSl$Kw0
02-09-202513:54:56GBp426525.00BATExeaNeSl$LX3
02-09-202513:54:55GBp353525.50BATExeaNeSl$Lgn
02-09-202513:54:55GBp250525.00XLONxeaNeSl$Lgi
02-09-202513:54:55GBp271525.50BATExeaNeSl$Lgu
02-09-202513:54:55GBp453525.50BATExeaNeSl$LgP
02-09-202513:54:55GBp893525.50BATExeaNeSl$LgJ
02-09-202513:54:55GBp487525.50BATExeaNeSl$LgN
02-09-202513:54:52GBp296526.00BATExeaNeSl$LF5
02-09-202513:54:52GBp451526.00BATExeaNeSl$LEm
02-09-202513:54:52GBp12525.50BATExeaNeSl$L9H
02-09-202513:54:52GBp434526.00BATExeaNeSl$L9T
02-09-202513:54:52GBp279526.00BATExeaNeSl$L9V
02-09-202513:54:52GBp31526.00BATExeaNeSl$L8X
02-09-202513:54:52GBp370525.50XLONxeaNeSl$L8D
02-09-202513:54:52GBp107525.50XLONxeaNeSl$LBa
02-09-202513:54:52GBp419525.50XLONxeaNeSl$LBc
02-09-202513:54:52GBp1,097525.50BATExeaNeSl$LBg
02-09-202513:53:45GBp643526.00XLONxeaNeSl$IIb
02-09-202513:53:45GBp1,458526.50XLONxeaNeSl$IId
02-09-202513:53:45GBp257526.00CHIXxeaNeSl$IIf
02-09-202513:53:45GBp1,072526.00BATExeaNeSl$IIh
02-09-202513:53:45GBp284526.50CHIXxeaNeSl$IIj
02-09-202513:52:28GBp219526.50XLONxeaNeSl$GwM
02-09-202513:52:27GBp405526.50XLONxeaNeSl$G57
02-09-202513:52:27GBp554526.50CHIXxeaNeSl$G59
02-09-202513:51:47GBp19526.50CHIXxeaNeSl$Hmy
02-09-202513:51:38GBp326526.50CHIXxeaNeSl$H@X
02-09-202513:50:05GBp136526.50XLONxeaNeSl$Vmb
02-09-202513:50:05GBp143526.50XLONxeaNeSl$Vmh
02-09-202513:49:06GBp275526.50XLONxeaNeSl$Smc
02-09-202513:49:06GBp12526.50XLONxeaNeSl$Sme
02-09-202513:48:49GBp251526.00CHIXxeaNeSl$SF7
02-09-202513:48:00GBp331526.50XLONxeaNeSl$T$B
02-09-202513:48:00GBp80526.00XLONxeaNeSl$T$K
02-09-202513:48:00GBp137526.00CHIXxeaNeSl$T@Z
02-09-202513:44:04GBp105525.50BATExeaNeSl$PHt
02-09-202513:43:28GBp383525.50BATExeaNeSl$6vO
02-09-202513:42:35GBp822525.50XLONxeaNeSl$7tv
02-09-202513:42:35GBp115525.50XLONxeaNeSl$7tx
02-09-202513:42:34GBp889526.00XLONxeaNeSl$7t9
02-09-202513:42:34GBp474526.00XLONxeaNeSl$7tE
02-09-202513:42:34GBp27526.00XLONxeaNeSl$7tG
02-09-202513:42:34GBp271525.50CHIXxeaNeSl$7tN
02-09-202513:42:34GBp352525.50BATExeaNeSl$7tP
02-09-202513:42:34GBp739525.50BATExeaNeSl$7tR
02-09-202513:42:20GBp334526.00CHIXxeaNeSl$77c
02-09-202513:42:20GBp416526.00BATExeaNeSl$77n
02-09-202513:40:35GBp4526.00XLONxeaNeSl$5nT
02-09-202513:40:35GBp425526.00CHIXxeaNeSl$5nV
02-09-202513:40:35GBp1,083526.00BATExeaNeSl$5md
02-09-202513:40:35GBp923526.00XLONxeaNeSl$5mX
02-09-202513:37:49GBp68526.00BATExeaNeSl$3Km
02-09-202513:37:17GBp63526.00BATExeaNeSl$0ld
02-09-202513:33:03GBp28526.00BATExeaNeSl$C$N
02-09-202513:32:31GBp88526.50XLONxeaNeSl$Di9
02-09-202513:32:31GBp136526.50XLONxeaNeSl$DiB
02-09-202513:32:31GBp253526.50XLONxeaNeSl$DiO
02-09-202513:32:01GBp26526.50XLONxeaNeSl$DDB
02-09-202513:32:01GBp1,297526.50BATExeaNeSl$DDP
02-09-202513:30:05GBp492526.50CHIXxeaNeSl$Bwq
02-09-202513:28:34GBp28525.50CHIXxeaNeSl$8G3
02-09-202513:28:34GBp28525.50BATExeaNeSl$8G7
02-09-202513:27:48GBp218525.50BATExeaNeSl$9t7
02-09-202513:27:48GBp419526.00BATExeaNeSl$9sg
02-09-202513:27:48GBp321526.00CHIXxeaNeSl$9sl
02-09-202513:27:48GBp882526.00XLONxeaNeSl$9s$
02-09-202513:27:48GBp1,034526.00BATExeaNeSl$9s1
02-09-202513:27:48GBp317526.00CHIXxeaNeSl$9s3
02-09-202513:27:37GBp487526.00BATExeaNeSl$9uW
02-09-202513:27:37GBp1,282526.00XLONxeaNeSl$9ub
02-09-202513:27:37GBp379526.00CHIXxeaNeSl$9ud
02-09-202513:27:37GBp28526.00CHIXxeaNeSl$9ug
02-09-202513:27:37GBp28526.00BATExeaNeSl$9ui
02-09-202513:27:26GBp28526.00BATExeaNeSl$99a
02-09-202513:27:26GBp28526.00CHIXxeaNeSl$99Y
02-09-202513:24:03GBp332526.50CHIXxeaNeSluq5X
02-09-202513:24:03GBp332526.50BATExeaNeSluqwV
02-09-202513:18:36GBp537526.00XLONxeaNeSlunxH
02-09-202513:18:36GBp13526.00BATExeaNeSlunxJ
02-09-202513:18:36GBp412526.00BATExeaNeSlunxL
02-09-202513:18:36GBp470526.00CHIXxeaNeSlunxN
02-09-202513:17:58GBp769526.50XLONxeaNeSlu@Z5
02-09-202513:17:58GBp597526.50CHIXxeaNeSlu@Z7
02-09-202513:14:27GBp426525.50XLONxeaNeSluyIK
02-09-202513:14:27GBp536525.50BATExeaNeSluyIM
02-09-202513:14:21GBp974526.00XLONxeaNeSluyUl
02-09-202513:14:21GBp767526.00BATExeaNeSluyUn
02-09-202513:13:42GBp918526.50XLONxeaNeSluz$G
02-09-202513:13:42GBp265526.50XLONxeaNeSluz$L
02-09-202513:13:42GBp527526.50BATExeaNeSluz$M
02-09-202513:11:30GBp50527.50XLONxeaNeSluxi2
02-09-202513:11:30GBp200527.50XLONxeaNeSluxi4
02-09-202513:11:30GBp305527.50XLONxeaNeSluxi6
02-09-202513:11:30GBp872527.00XLONxeaNeSluxiE
02-09-202513:05:50GBp319527.50XLONxeaNeSlud60
02-09-202513:05:50GBp100527.50XLONxeaNeSlud65
02-09-202512:59:26GBp742526.50XLONxeaNeSluWmN
02-09-202512:59:26GBp393526.50BATExeaNeSluWmP
02-09-202512:59:26GBp234526.50CHIXxeaNeSluWmR
02-09-202512:54:35GBp65526.50XLONxeaNeSlulFn
02-09-202512:54:32GBp24526.50XLONxeaNeSlulBf
02-09-202512:54:32GBp205526.50XLONxeaNeSlulBi
02-09-202512:54:32GBp11526.50XLONxeaNeSlulBn
02-09-202512:54:32GBp321526.50CHIXxeaNeSlulBp
02-09-202512:54:00GBp330527.00CHIXxeaNeSluiXS
02-09-202512:54:00GBp36527.00XLONxeaNeSluiWa
02-09-202512:54:00GBp289527.00BATExeaNeSluiWc
02-09-202512:54:00GBp387527.00XLONxeaNeSluiWY
02-09-202512:52:19GBp175526.50CHIXxeaNeSlujiq
02-09-202512:52:13GBp343527.00CHIXxeaNeSlujgm
02-09-202512:51:47GBp257526.50CHIXxeaNeSlujCi
02-09-202512:50:58GBp993526.50XLONxeaNeSlugpr
02-09-202512:50:58GBp340526.50XLONxeaNeSlugpt
02-09-202512:50:58GBp316526.50BATExeaNeSlugp1
02-09-202512:50:46GBp2,323527.50XLONxeaNeSlug@J
02-09-202512:50:46GBp213527.50XLONxeaNeSlug@L
02-09-202512:50:46GBp302527.50XLONxeaNeSlug@N
02-09-202512:50:46GBp700527.50XLONxeaNeSlug@P
02-09-202512:50:46GBp1,144527.00XLONxeaNeSlug@S
02-09-202512:50:46GBp305527.00BATExeaNeSlug@U
02-09-202512:50:46GBp222527.00BATExeaNeSlugvY
02-09-202512:50:46GBp38528.00BATExeaNeSlugvr
02-09-202512:50:46GBp2,052528.00BATExeaNeSlugvl
02-09-202512:50:46GBp150528.00BATExeaNeSlugvn
02-09-202512:50:46GBp288528.00BATExeaNeSlugvp
02-09-202512:50:46GBp237528.00BATExeaNeSlugv0
02-09-202512:50:46GBp27528.00BATExeaNeSlugv5
02-09-202512:50:46GBp623528.00XLONxeaNeSlugvH
02-09-202512:50:46GBp417528.00XLONxeaNeSlugvL
02-09-202512:50:46GBp35528.00XLONxeaNeSlugub
02-09-202512:50:46GBp700528.00XLONxeaNeSlugud
02-09-202512:50:46GBp252528.00XLONxeaNeSluguX
02-09-202512:50:46GBp369528.00XLONxeaNeSlugvR
02-09-202512:50:46GBp266528.00XLONxeaNeSlugvP
02-09-202512:50:46GBp83528.00XLONxeaNeSlugvN
02-09-202512:50:46GBp609528.00XLONxeaNeSlugvV
02-09-202512:50:46GBp497527.50BATExeaNeSlugu3
02-09-202512:50:46GBp754527.50XLONxeaNeSlugux
02-09-202512:26:54GBp377527.50XLONxeaNeSluRSO
02-09-202512:21:09GBp91527.00BATExeaNeSlu72x
02-09-202512:14:03GBp371527.00XLONxeaNeSlu0fK
02-09-202512:14:03GBp620527.00BATExeaNeSlu0fO
02-09-202512:10:46GBp125527.50XLONxeaNeSluEYA
02-09-202512:10:46GBp229527.50XLONxeaNeSluEYF
02-09-202512:09:15GBp342527.50XLONxeaNeSluFrh
02-09-202512:09:11GBp200527.50XLONxeaNeSluFoo
02-09-202512:09:11GBp28527.00BATExeaNeSluFzg
02-09-202512:03:23GBp102527.00CHIXxeaNeSluBEc
02-09-202512:03:23GBp250527.00BATExeaNeSluBEg
02-09-202512:03:23GBp285527.50BATExeaNeSluBEk
02-09-202512:03:23GBp371527.50XLONxeaNeSluBEW
02-09-202512:03:23GBp31527.50BATExeaNeSluBEt
02-09-202512:00:53GBp627527.00XLONxeaNeSlu9JK
02-09-202512:00:53GBp284527.00BATExeaNeSlu9JM
02-09-202512:00:53GBp339527.00CHIXxeaNeSlu9JO
02-09-202512:00:53GBp45527.00BATExeaNeSlu9JQ
02-09-202511:59:09GBp36527.00BATExeaNeSlvtlp
02-09-202511:56:32GBp401527.00CHIXxeaNeSlvqS0
02-09-202511:56:32GBp506527.00XLONxeaNeSlvqVX
02-09-202511:56:32GBp652527.00CHIXxeaNeSlvqVZ
02-09-202511:56:00GBp530527.50XLONxeaNeSlvrq3
02-09-202511:55:42GBp300527.50XLONxeaNeSlvrxJ
02-09-202511:55:36GBp165527.50XLONxeaNeSlvr18
02-09-202511:55:36GBp310527.50BATExeaNeSlvr1H
02-09-202511:55:36GBp28527.50BATExeaNeSlvr1S
02-09-202511:52:30GBp381528.00XLONxeaNeSlvpud
02-09-202511:52:30GBp486528.00BATExeaNeSlvpuf
02-09-202511:52:30GBp356528.00XLONxeaNeSlvpuh
02-09-202511:51:23GBp999528.50XLONxeaNeSlvmqj
02-09-202511:51:23GBp533528.50BATExeaNeSlvmqn
02-09-202511:43:10GBp469529.00BATExeaNeSlvzTH
02-09-202511:43:10GBp398529.00XLONxeaNeSlvzTT
02-09-202511:43:10GBp520529.00XLONxeaNeSlvzSo
02-09-202511:42:58GBp1,055529.50XLONxeaNeSlvwZj
02-09-202511:42:58GBp577529.50BATExeaNeSlvwZn
02-09-202511:39:25GBp12529.50BATExeaNeSlvunq
02-09-202511:39:03GBp130530.00XLONxeaNeSlvu4S
02-09-202511:38:11GBp228530.00XLONxeaNeSlvvgX
02-09-202511:34:15GBp327530.00BATExeaNeSlvdLT
02-09-202511:34:15GBp271530.50XLONxeaNeSlvdLU
02-09-202511:34:15GBp53530.50BATExeaNeSlvdKW
02-09-202511:34:15GBp352530.00XLONxeaNeSlvdLR
02-09-202511:33:23GBp418530.50BATExeaNeSlva$W
02-09-202511:33:23GBp148530.50XLONxeaNeSlvayU
02-09-202511:33:21GBp657530.50XLONxeaNeSlva@K
02-09-202511:31:50GBp275530.00XLONxeaNeSlvbvl
02-09-202511:29:12GBp424530.00XLONxeaNeSlvZsB
02-09-202511:29:11GBp2530.50XLONxeaNeSlvZmS
02-09-202511:29:11GBp700530.50XLONxeaNeSlvZmU
02-09-202511:29:11GBp451530.00XLONxeaNeSlvZpk
02-09-202511:29:11GBp644530.50XLONxeaNeSlvZpm
02-09-202511:29:11GBp140530.50BATExeaNeSlvZpo
02-09-202511:29:11GBp468530.50BATExeaNeSlvZpq
02-09-202511:28:56GBp567530.50XLONxeaNeSlvZ9C
02-09-202511:28:56GBp67530.50XLONxeaNeSlvZ9E
02-09-202511:28:56GBp27530.50BATExeaNeSlvZ8Z
02-09-202511:19:59GBp285530.50BATExeaNeSlvjpi
02-09-202511:19:59GBp370530.50XLONxeaNeSlvjpm
02-09-202511:19:59GBp205530.50BATExeaNeSlvjpK
02-09-202511:19:59GBp293530.50BATExeaNeSlvjpI
02-09-202511:19:59GBp629530.50XLONxeaNeSlvjpM
02-09-202511:19:59GBp90530.50BATExeaNeSlvjpO
02-09-202511:15:58GBp800530.50BATExeaNeSlvhQt
02-09-202511:14:43GBp91531.50XLONxeaNeSlvfcK
02-09-202511:14:43GBp160531.50XLONxeaNeSlvfcR
02-09-202511:14:43GBp267531.00BATExeaNeSlvfcS
02-09-202511:12:45GBp58531.50XLONxeaNeSlvMxE
02-09-202511:12:45GBp271531.50XLONxeaNeSlvMxG
02-09-202511:12:45GBp203531.50XLONxeaNeSlvMxI
02-09-202511:10:47GBp94531.50XLONxeaNeSlvNTH
02-09-202511:10:47GBp15531.50XLONxeaNeSlvNTJ
02-09-202511:10:47GBp118531.50XLONxeaNeSlvNTL
02-09-202511:10:47GBp5531.50XLONxeaNeSlvNTN
02-09-202511:10:47GBp96531.50XLONxeaNeSlvNTP
02-09-202511:07:50GBp31531.50XLONxeaNeSlvIXd
02-09-202511:07:50GBp52531.50XLONxeaNeSlvIXf
02-09-202511:07:50GBp294531.50XLONxeaNeSlvIXh
02-09-202511:07:50GBp334531.50XLONxeaNeSlvIXj
02-09-202511:00:11GBp179531.50XLONxeaNeSlvVMy
02-09-202511:00:10GBp40531.50XLONxeaNeSlvVH8
02-09-202511:00:10GBp229531.50BATExeaNeSlvVHE
02-09-202511:00:10GBp277531.50XLONxeaNeSlvVHG
02-09-202510:59:55GBp395532.00XLONxeaNeSlvSZd
02-09-202510:59:55GBp333532.00BATExeaNeSlvSZf
02-09-202510:59:37GBp260532.50XLONxeaNeSlvSm0
02-09-202510:59:37GBp52532.50BATExeaNeSlvSm6
02-09-202510:59:37GBp264532.50BATExeaNeSlvSm8
02-09-202510:59:37GBp434533.00XLONxeaNeSlvSpm
02-09-202510:59:30GBp527533.00BATExeaNeSlvSx3
02-09-202510:59:30GBp559534.00BATExeaNeSlvSxC
02-09-202510:59:30GBp2,162534.00XLONxeaNeSlvSxQ
02-09-202510:59:30GBp118534.00XLONxeaNeSlvSxS
02-09-202510:59:30GBp196534.00XLONxeaNeSlvSxU
02-09-202510:59:30GBp140534.00XLONxeaNeSlvSwW
02-09-202510:59:30GBp12534.00XLONxeaNeSlvSwa
02-09-202510:59:30GBp700534.00XLONxeaNeSlvSwc
02-09-202510:59:30GBp497533.50XLONxeaNeSlvSwq
02-09-202510:59:30GBp57533.50BATExeaNeSlvSws
02-09-202510:59:30GBp440533.50BATExeaNeSlvSwu
02-09-202510:50:14GBp185534.00XLONxeaNeSlv68y
02-09-202510:47:57GBp27533.00BATExeaNeSlv4j$
02-09-202510:37:25GBp203532.50XLONxeaNeSlvEG0
02-09-202510:37:25GBp226532.50XLONxeaNeSlvEG8
02-09-202510:37:25GBp135532.50BATExeaNeSlvEGE
02-09-202510:37:25GBp227532.50BATExeaNeSlvEJk
02-09-202510:37:25GBp378533.00BATExeaNeSlvEJ$
02-09-202510:37:25GBp378533.00XLONxeaNeSlvEJ0
02-09-202510:37:25GBp39533.00XLONxeaNeSlvEJF
02-09-202510:37:25GBp318533.00XLONxeaNeSlvEJH
02-09-202510:37:25GBp48533.00BATExeaNeSlvEJN
02-09-202510:37:25GBp583533.50XLONxeaNeSlvEJS
02-09-202510:37:25GBp941533.50XLONxeaNeSlvEIb
02-09-202510:37:25GBp158533.50XLONxeaNeSlvEId
02-09-202510:37:25GBp745533.50BATExeaNeSlvEIe
02-09-202510:37:25GBp846533.50BATExeaNeSlvEI1
02-09-202510:37:25GBp851533.50XLONxeaNeSlvEI4
02-09-202510:37:13GBp300533.50BATExeaNeSlvFWA
02-09-202510:37:12GBp298533.00BATExeaNeSlvFWK
02-09-202510:37:12GBp760533.50XLONxeaNeSlvFZp
02-09-202510:37:12GBp433533.50BATExeaNeSlvFku
02-09-202510:37:12GBp525533.50XLONxeaNeSlvFkz
02-09-202510:37:12GBp442533.50BATExeaNeSlvFkB
02-09-202510:37:12GBp327533.50XLONxeaNeSlvFk7
02-09-202510:37:12GBp185533.50XLONxeaNeSlvFkF
02-09-202510:37:12GBp55533.50BATExeaNeSlvFkH
02-09-202510:14:28GBp372533.00XLONxeaNeSlwwsq
02-09-202510:14:28GBp306533.00BATExeaNeSlwwss
02-09-202510:14:28GBp190533.00BATExeaNeSlwwsu
02-09-202510:13:05GBp1533.00BATExeaNeSlwxnk
02-09-202510:13:00GBp52534.00XLONxeaNeSlwxyP
02-09-202510:13:00GBp209534.00XLONxeaNeSlwxyR
02-09-202510:13:00GBp898533.50XLONxeaNeSlwxyU
02-09-202510:13:00GBp497533.50BATExeaNeSlwx$Y
02-09-202510:12:34GBp213534.00XLONxeaNeSlwxMg
02-09-202510:10:20GBp318534.00XLONxeaNeSlwv0q
02-09-202510:10:20GBp187534.00XLONxeaNeSlwv0s
02-09-202510:10:20GBp1,244534.00XLONxeaNeSlwv0y
02-09-202510:10:20GBp80534.00XLONxeaNeSlwv0A
02-09-202510:10:20GBp18534.00XLONxeaNeSlwv0C
02-09-202510:10:20GBp146534.00XLONxeaNeSlwv0E
02-09-202510:10:20GBp157534.00XLONxeaNeSlwv0G
02-09-202510:10:20GBp221533.50XLONxeaNeSlwv0V
02-09-202510:10:20GBp497533.50XLONxeaNeSlwv3f
02-09-202509:59:01GBp175533.50XLONxeaNeSlwXQJ
02-09-202509:59:01GBp299533.50XLONxeaNeSlwXQL
02-09-202509:59:01GBp73533.50XLONxeaNeSlwXQT
02-09-202509:59:01GBp217533.50XLONxeaNeSlwXQV
02-09-202509:59:01GBp223533.50XLONxeaNeSlwkbk
02-09-202509:58:58GBp141533.50XLONxeaNeSlwkdC
02-09-202509:58:58GBp350533.50XLONxeaNeSlwkdE
02-09-202509:58:58GBp100533.50XLONxeaNeSlwkdI
02-09-202509:58:58GBp209533.50XLONxeaNeSlwkdK
02-09-202509:58:58GBp268533.50XLONxeaNeSlwkdM
02-09-202509:58:58GBp794533.00BATExeaNeSlwkcb
02-09-202509:58:58GBp497533.00XLONxeaNeSlwkcZ
02-09-202509:56:20GBp497533.50XLONxeaNeSlwlH7
02-09-202509:56:20GBp497533.50BATExeaNeSlwlH9
02-09-202509:53:24GBp11533.00XLONxeaNeSlwjH5
02-09-202509:44:10GBp732533.00BATExeaNeSlwNKo
02-09-202509:43:42GBp732533.00XLONxeaNeSlwKYf
02-09-202509:41:18GBp58533.50XLONxeaNeSlwLG4
02-09-202509:41:18GBp194533.50XLONxeaNeSlwLG6
02-09-202509:41:18GBp276533.50XLONxeaNeSlwLG8
02-09-202509:41:18GBp90533.50XLONxeaNeSlwLGD
02-09-202509:41:18GBp238533.50XLONxeaNeSlwLGF
