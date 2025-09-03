K Wave Media, 상장 후 시각효과 및 AI 기반 광고 회사 첫 인수로 성장 가속화, 세계적인 테크 기업들을 신규 고객사로 확보

뉴욕, 서울, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 비트코인 자산을 관리하는 미디어&엔터테인먼트 상장사 K Wave Media (NASDAQ: KWM)가 나스닥 상장 이후 첫 인수를 발표했다. 이는 성장 전략을 가속화하고 핵심 역량을 확장하는 전략적 움직임으로 기대를 모은다. 이번 인수를 통해 KWM은 크리에이티브 포트폴리오를 개선하고, 콘텐츠의 유통 범위를 넓히고, 관련 주식 발행 메커니즘을 통해 재무 구조를 강화할 것이다.

2024년 피인수 업체의 매출은 1,070만 달러였고, 2020년~2024년 동안 연평균 복합 성장률은 22%, EBIT은 12~19%였다. KWM의 2024년 매출은 5,800만 달러였다. KWM은 이번 인수를 통해 향후 12개월 동안 매출이 25~30% 성장할 것으로 예상되며, 자사 콘텐츠 프로덕션에 VFX(시각효과), AI 기반 광고, 3D 콘텐츠 제작 역량을 더하게 되었다. 아울러 14년간 협력 관계를 유지하는 삼성전자를 비롯해 LG전자, TCL, Hisense 등 세계적으로 유명한 기업들을 신규 고객사로 확보했다.

인수 거래 주요 내용

경영권 확보: 거래 완료 시 KWM은 90억 원(~650만 달러) 상당의 KWM 보통주를 발행해 55%의 지분을 인수할 것이다. 이로써 시각효과, AI 기반 광고, 3D 콘텐츠 스튜디오로 유명한 Rabbit Walk 경영권을 취득한다.

거래 완료 시 KWM은 90억 원(~650만 달러) 상당의 KWM 보통주를 발행해 55%의 지분을 인수할 것이다. 이로써 시각효과, AI 기반 광고, 3D 콘텐츠 스튜디오로 유명한 Rabbit Walk 경영권을 취득한다. 성과 기반의 조건부 지급: 만일 Rabbit Walk가 2025년이나 2026년에 12억 원(~80만 달러) 이상의 영업이익을 달성할 경우,추가로 90억 원(650만 달러) 규모의 주식을 발행하게 된다. 정확한 주식 규모는 해당 시점의 원화 대비 미국 달러 환율을 기준으로 산정된다. Rabbit Walk가 수익성 기준을 충족하지 않을 때는 주식을 발행하지 않는다.

2010년 설립된 Rabbit Walk는 시각효과, AI 기반 광고, 3D 콘텐츠 분야를 대표하는 스튜디오로 유명하다. 1,400편이 넘는 커머셜 및 브랜드 광고 영상을 제작했고, 삼성 ViewFinity S9 디스플레이를 위한 하이 엔드 데모 콘텐츠, 첨단 CGI/8K 라이브 스트리밍 프로덕션 등도 진행했다.

Rabbit Walk의 고객사로는 가전제품 및 미디어 분야의 대형 글로벌 브랜드들이 포함되었다. 장기간 지속되는 파트너십은 창의적이고 기술적인 전문성을 말해준다.

전략적 비전 & 성장 기회

K Wave Media의 CEO Ted Kim은 “이번 인수를 통해 우리는 피인수 업체의 가상 프로덕션 및 생성형 AI 기술을 활용해 K Wave Media를 세계적인 수준의 콘텐츠 제작사이자 디지털 자산 관리사로 키우고자 한다. 이를 계기로 우리는 웹3 콘텐츠 분야의 선도 기업으로 도약할 것이며, 지적재산권 토큰화와 팬덤 산업 혁신화를 도모하는 최초 플랫폼 구축에 대한 목표에 한 걸음 더 가까이 다가갈 것이다”라고 말했다.

K Wave Media 소개

K Wave Media(KWM)는 비트코인 자산을 관리하는 엔터테인먼트 상장사로, 여러 플랫폼을 통해 고품질 콘텐츠를 제작, 유통 및 수익화하는 데 주력하고 있다. 2025년 상장한 후로 KWM은 제작사, 디지털 플랫폼, 디지털 자산 관리사 투자 등을 통해 전략적 성장 계획에 집중하고 있다.

Rabbit Walk 소개

Rabbit Walk는 서울 강남 소재의 선도적인 3D 비주얼 콘텐츠 스튜디오다. 고해상도 CGI, 데모 콘텐츠, 브랜드 스토리텔링에 주력하는 Rabbit Walk는 여러 글로벌 브랜드를 위해 1,400건 이상의 프로젝트를 진행하면서 한국 엔터테인먼트 및 미디어 업계에서 신뢰받는 크리에이티브 파트너로 자리를 잡았다.

미래예측진술:

본 보도자료에는 1933년 증권법(개정) 제27A조 및 1934년 증권거래법(개정) 제21E조에 따른 미래예측 진술이 포함되어 있다. 미래예측 진술은 일반적으로 “~라고 믿는다(believe),” “~할 수 있다(may),” “~할 것이다(will),” “추정한다(estimate),” “계속한다(continue),” “예상한다(anticipate),” “의도한다(intend),” “기대한다(expect),” “~해야 한다(should),” “~일 것이다(would),” “계획한다(plan),” “미래(future),” “전망(outlook)” 등의 표현과 함께 수반되며, 이는 향후 사건이나 추세를 예측하거나 지시하는 경우가 많다. 그러나 이러한 단어가 없다고 해서 해당 진술이 미래예측 진술이 아님을 의미하지는 않는다. 본 보도자료의 미래예측 진술에는, 이에 국한되지 않고, 기타 성과 지표에 대한 추정 및 전망, 시장 기회에 대한 예측 등이 포함된다. 이러한 진술은 본 커뮤니케이션에 식별 여부와 관계없이 다양한 가정에 기초하고 있으며, 회사 경영진의 현 시점 기대에 기반하나, 실제 성과를 보장하는 것은 아니다. 본 미래예측 진술은 단순한 예시 목적을 위한 것이며, 어떠한 투자자도 이를 보장·확약·사실 또는 확률에 대한 최종적 진술로 신뢰해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 가정과는 다를 수 있고, 많은 실제 사건과 상황은 회사의 통제를 벗어난 요인에 의해 결정된다. 실제 결과가 미래예측 진술과 크게 달라질 수 있는 주요 요인에는 국내외 비즈니스·시장·재무·정치·법률적 환경 변화 등이 포함될 수 있다. 또한 현재 알려지지 않았거나 중요하지 않다고 판단되는 위험 요인들 역시 실제 결과에 영향을 줄 수 있다. 더불어 미래예측 진술은 발표일 현재 회사의 기대, 계획, 전망을 반영한 것으로, 본 커뮤니케이션에 포함된 미래예측 진술이 반드시 달성되거나 그 결과가 실현된다고 간주되어서는 안 된다. 따라서 본 커뮤니케이션의 미래예측 진술에 과도한 신뢰를 두어서는 안 된다. 미래예측 진술은 작성일 기준으로만 유효하며, 회사는 추후 상황 변화에 따라 이를 업데이트할 수 있으나, 법률상 요구되는 경우를 제외하고 그럴 의무를 명시적으로 부인한다. 본 미래예측 진술은 작성일 이후의 회사 판단을 대표하지 않으며, 그 전체 내용은 여기 포함된 주의문구 및 회사가 2025년 5월 14일 SEC에 최초 제출한 Form 20-F(및 그 이후 수정본)의 “위험 요소(Risk Factors)”에 대한 설명을 참조해야 한다.

