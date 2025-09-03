K Wave Media Mempercepat Pertumbuhan dengan Pengambilalihan Pertama Pasca Penyenaraian—sebuah Syarikat Pengiklanan Berasaskan Kesan Visual dan Dikuasakan oleh AI—Menambah Syarikat Teknologi Bertaraf Dunia sebagai Klien Baharu

NEW YORK dan SEOUL, Korea Selatan, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K Wave Media (NASDAQ: KWM), sebuah syarikat media dan hiburan senarai awam yang memiliki perbendaharaan Bitcoin, hari ini mengumumkan pengambilalihan pertamanya sejak disenaraikan di NASDAQ—satu langkah strategik yang signifikan bagi mempercepatkan pelan pertumbuhan dan memperluas keupayaan teras syarikat. Pengambilalihan ini dijangka memperkukuh portfolio kreatif KWM, memperluas jangkauan pengedaran kandungan, serta mengukuhkan disiplin kewangan melalui mekanisme penerbitan saham terikat.

Syarikat diambil alih mencatatkan pendapatan sebanyak $10.7 juta pada tahun 2024, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 22% bagi tempoh 2020 hingga 2024, serta margin EBIT yang konsisten antara 12% hingga 19% sepanjang tempoh tersebut. Hasil KWM pada tahun 2024 pula berjumlah $58 juta. Dengan pengambilalihan ini, hasil KWM dijangka meningkat sebanyak 25-30% dalam tempoh 12 bulan akan datang, di samping menambah keupayaan dalam penghasilan kandungan seperti kesan visual (VFX), pengiklanan yang dikuasakan oleh AI, dan penciptaan kandungan 3D — dengan beberapa jenama paling terkenal di dunia sebagai klien baharu, termasuk hubungan selama 14 tahun dengan Samsung Electronics, serta syarikat lain seperti LG Electronics, TCL dan Hisense.

Sorotan Utama Perjanjian

Pengambilalihan Kawalan: Setelah urus niaga dimuktamadkan, KWM akan memperoleh pegangan sebanyak 55% serta kawalan pengurusan dalam Rabbit Walk, sebuah studio terkemuka dalam kesan visual, pengiklanan yang dikuasakan oleh AI, dan penciptaan kandungan 3D, melalui penerbitan saham biasa KWM bernilai ₩9 bilion KRW (~USD $6.5 juta).

Setelah urus niaga dimuktamadkan, KWM akan memperoleh pegangan sebanyak 55% serta kawalan pengurusan dalam Rabbit Walk, sebuah studio terkemuka dalam kesan visual, pengiklanan yang dikuasakan oleh AI, dan penciptaan kandungan 3D, melalui penerbitan saham biasa KWM bernilai ₩9 bilion KRW (~USD $6.5 juta). Kontinjensi Berdasarkan Prestasi: Tambahan ekuiti bernilai ₩9 bilion KRW (USD $6.5 juta) hanya akan diterbitkan sekiranya Rabbit Walk mencapai keuntungan operasi melebihi ₩1.2 bilion KRW (~USD $800,000) sama ada pada tahun 2025 atau 2026. Jumlah saham yang tepat akan ditentukan berdasarkan kadar tukaran semasa antara KRW dan Dolar Amerika Syarikat pada waktu pelaksanaan. Saham tersebut tidak akan diterbitkan sekiranya Rabbit Walk gagal mencapai ambang keuntungan yang ditetapkan.

Ditubuhkan pada tahun 2010, Rabbit Walk telah membina reputasi kukuh sebagai sebuah studio berkualiti tinggi dalam bidang kesan visual, pengiklanan yang dikuasakan oleh AI dan penciptaan kandungan 3D. Syarikat ini telah menghasilkan lebih daripada 1,400 iklan dan filem jenama, termasuk kandungan demo berprestasi tinggi untuk paparan ViewFinity S9 keluaran Samsung serta produksi penstriman langsung CGI/8K yang canggih.

Rabbit Walk mempunyai rangkaian klien yang terdiri daripada jenama elektronik dan media global terkemuka, dengan hubungan jangka panjang yang menyerlahkan kepakaran kreatif dan teknikalnya.

Visi Strategik dan Peluang Pertumbuhan

“Pengambilalihan ini mengukuhkan komitmen kami untuk membangunkan K Wave Media sebagai penerbit kandungan bertaraf dunia dan pengurus aset digital, dengan memanfaatkan teknologi produksi maya dan AI generatif milik syarikat yang diambil alih,” kata Ted Kim, Ketua Pegawai Eksekutif K Wave Media. “Ia membawa kami selangkah lebih hampir ke arah menjadi peneraju dalam ruang kandungan Web3, sambil menggerakkan visi kami untuk membina salah satu platform terawal yang mentokenisasi hak harta intelek (IP) dan merevolusikan industri peminat.”

Perihal K Wave Media

K Wave Media (KWM) merupakan sebuah syarikat hiburan dan perbendaharaan Bitcoin yang tersenarai secara awam, dengan fokus terhadap penciptaan, pengedaran dan pengewangan kandungan berkualiti tinggi merentasi pelbagai platform. Sejak disenaraikan pada tahun 2025, KWM telah menumpukan usaha kepada inisiatif pertumbuhan strategik, termasuk pelaburan dalam rumah produksi, platform digital dan pengurusan aset digital.



Perihal Rabbit Walk

Rabbit Walk ialah sebuah studio kandungan visual 3D terkemuka yang beribu pejabat di Gangnam, Korea Selatan. Dengan kepakaran dalam CGI beresolusi tinggi, kandungan demo dan penceritaan jenama, Rabbit Walk telah menyiapkan lebih daripada 1,400 projek untuk jenama global terkenal, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai rakan kreatif yang dipercayai dalam industri hiburan dan media Korea.

Kenyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Kenyataan prospektif biasanya disertai perkataan seperti “percaya”, “mungkin”, “boleh”, “akan”, “anggarkan”, “teruskan”, “jangkakan”, “bertujuan”, “jangka”, “merancang”, “patut”, “akan”, “rancangan”, “masa hadapan”, “harapan”, “potensi”, “unjur” dan ungkapan serupa yang meramal atau menunjukkan peristiwa atau trend masa hadapan atau yang bukan kenyataan hal ehwal sejarah tetapi ketiadaan perkataan-perkataan ini bukanlah bermakna sesuatu kenyataan bukan prospektif. Kenyataan prospektif termasuk, tetapi tidak terhad kepada kenyataan tentang anggaran dan ramalan metrik prestasi dan unjuran peluang pasaran. Kenyataan ini adalah berdasarkan pelbagai andaian, sama ada dinyatakan atau tidak dalam komunikasi ini serta jangkaan semasa pihak pengurusan Syarikat dan bukan ramalan tentang prestasi sebenar. Kenyataan prospektif ini diberikan untuk tujuan gambaran sahaja dan bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai dan tidak boleh dibuat bergantung harap oleh sebarang pelabur sebagai jaminan, ramalan atau pernyataan muktamad untuk fakta atau kemungkinan. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Syarikat. Beberapa faktor penting yang mungkin menyebabkan hasil sebenar jauh berbeza daripada dalam kenyataan prospektif boleh termasuk perubahan dalam perniagaan domestik dan asing, keadaan pasaran, kewangan, politik dan undang-undang.

Jika mana-mana risiko ini berlaku atau andaian Syarikat didapati tidak tepat, keputusan sebenar mungkin akan berbeza secara ketara daripada keputusan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini. Mungkin terdapat risiko tambahan yang belum diketahui oleh Syarikat atau yang kini dianggap tidak menjadi kenyataan, namun masih berpotensi menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada perkara yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif. Selain itu, kenyataan prospektif mencerminkan jangkaan, rancangan dan ramalan semasa Syarikat terhadap peristiwa dan pandangan masa depan setakat tarikh kenyataan ini. Tiada apa-apa dalam komunikasi ini yang harus dianggap sebagai representasi oleh mana-mana pihak bahawa kenyataan prospektif yang dinyatakan di sini akan dicapai atau bahawa sebarang hasil yang dirancang daripada kenyataan prospektif tersebut akan direalisasikan. Anda tidak seharusnya meletakkan kebergantungan berlebihan terhadap kenyataan prospektif dalam komunikasi ini, yang hanya merujuk kepada tarikh ia dibuat dan secara keseluruhannya tertakluk pada kenyataan amaran dalam dokumen ini serta faktor risiko Syarikat seperti yang dihuraikan dalam Borang 20-F Syarikat yang mula-mula difailkan dengan SEC pada 14 Mei 2025, termasuk pindaan-pindaannya, khususnya di bawah bahagian “Faktor Risiko”. Syarikat menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya boleh menyebabkan penilaian mereka berubah. Namun, walaupun Syarikat boleh memilih untuk mengemaskinikan kenyataan prospektif ini pada waktu tertentu pada masa hadapan, Syarikat secara khususnya menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Kenyataan prospektif ini tidak seharusnya dijadikan asas kepada penilaian Syarikat bagi mana-mana tarikh selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, pergantungan yang tidak wajar tidak seharusnya diletakkan pada pernyataan prospektif.

Hubungan Media:

Perhubungan Pelabur: info@kwavemedia.com

Evan Sneider: esneider@redroosterpr.com