K Wave Media 加快发展步伐，完成上市后首次收购，将一家视觉特效与 AI 驱动广告公司招入麾下，同时吸引多家世界级科技企业成为其新客户

美国纽约和韩国首尔, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 持有比特币资产的媒体与娱乐上市公司 K Wave Media (NASDAQ: KWM) 今日宣布完成自其在纳斯达克上市以来的首次收购，这一振奋人心的战略举措将加速公司实施增长战略，同时拓展其核心实力。 此次收购预计将丰富 KWM 的创意内容组合，拓展其内容发布光谱，并通过捆绑股份发行机制加强公司的财务管控。

目标公司 2024 年营收额为 1,070 万美元，2020 年至 2024 年复合年增长率达 22%，同期息税前利润率 (EBIT) 为 12% 至 19%。 KWM 的 2024 年营收达 5,800 万美元。 通过此次收购，KWM 预计将在未来 12 个月内实现 25% 至 30% 的营收增长，同时将 VFX（视觉特效）、AI 驱动广告和 3D 内容创作能力融入其内容制作，并吸引全球多家知名企业成为其新客户——包括与 Samsung Electronics 建立 14 年合作伙伴关系，同时与 LG Electronics、TCL 和 Hisense 等企业达成合作。

交易要点

控股收购： 在交易完成时，KWM 将通过发行 90 亿韩元（约 650 万美元）的普通股，收购在视觉特效、AI 驱动广告及 3D 内容制作领域享有盛誉的工作室 Rabbit Walk 55% 的股权，并取得其管理控制权。

在交易完成时，KWM 将通过发行 90 亿韩元（约 650 万美元）的普通股，收购在视觉特效、AI 驱动广告及 3D 内容制作领域享有盛誉的工作室 Rabbit Walk 55% 的股权，并取得其管理控制权。 业绩挂钩条件：仅当 Rabbit Walk 在 2025 年或 2026 年任一年实现营业利润超过 12 亿韩元（约 80 万美元）时，KWM 才会额外发行 90 亿韩元（约 650 万美元）股权。 具体发行股数将以交易完成时的韩元兑美元汇率为准。 若 Rabbit Walk 未达到该盈利门槛，则不会发行相应股权。

Rabbit Walk 成立于 2010 年，作为一家顶级品质视觉特效、AI 驱动广告和 3D 内容制作工作室在业内享有盛誉。公司迄今已制作超过 1,400 支商业广告和品牌影片，包括为 Samsung 的 ViewFinity S9 显示器打造的高端演示内容，以及先进的 CGI/8K 直播作品。

Rabbit Walk 的客户群体涵盖全球知名电子及媒体品牌，与其保持长期合作关系，充分彰显其创意与技术实力。

战略愿景与成长机遇

“此次收购进一步彰显了我们充分发挥目标公司在虚拟制作与生成式 AI 技术方面的优势，将 K Wave Media 打造成世界一流内容制作与数字资产管理公司的坚定承诺。”K Wave Media 首席执行官 Ted Kim 表示， “这也让我们更进一步迈向在 Web3 内容领域的领导地位，并推动实现我们建立首批完成知识产权代币化、革新粉丝经济的平台的愿景。”

关于 K Wave Media

K Wave Media (KWM) 是一家娱乐和比特币资产上市管理公司，致力于在多个平台实现高质量内容的创作、发行与变现。 自 2025 年上市以来，KWM 始终致力于推进战略发展举措，包括对内容制作公司、数字平台及数字资产财资管理的投资。



关于 Rabbit Walk

Rabbit Walk 总部位于韩国江南，是一家处于领先地位的 3D 视觉内容工作室。 Rabbit Walk 专注于高分辨率 CGI、演示内容和品牌故事创作，迄今已为全球领先品牌完成逾 1,400 个项目，稳固了其在韩国娱乐与媒体行业中值得信赖的创意合作伙伴的地位。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含经修订《1933 年证券法》第 27A 条及《1934 年证券交易法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。 前瞻性陈述一般使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“未来”、“展望”等词语以及预测或表明未来事件或趋势或非历史性表述的类似陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述不具备前瞻性。 这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。 这些陈述基于公司管理层当前的预期以及各种假设（无论本次公告中是否明确指出），并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。 许多实际事件和情况超出公司可控范围。 可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异的一些重要因素包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化。

如果任何风险实现或公司的假设被证明错误，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在显著差异。 可能还存在公司当前不知道的其他风险，或公司目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了公司截至本声明发布之日对未来事件和看法的当前预期、计划和预测。 本次公布内容不应被视为任何人对前述前瞻性陈述实现目标的承诺，或其设想的任何结果必定达成的任何承诺或保证。 请勿过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅反映其公布之日的情况，且其效力受限于本文警示声明及公司 2025 年 5 月 14 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的经修订 Form 20-F 中“风险因素”章节所述内容。 公司预计后续事件和发展将导致公司的评估发生变化。 然而，尽管公司可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但除法律要求外，公司明确表示不承担任何这样做的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为公司自本通讯发布日期的任何日期对该公司的评估。 因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。

媒体联系人：

投资者关系：info@kwavemedia.com

Evan Sneider：esneider@redroosterpr.com