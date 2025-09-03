K Wave Media 透過上市後首次收購加速增長，收購視覺效果和 AI 廣告公司，吸納世界級科技公司新客

紐約及首爾，南韓, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 持有比特幣庫存的上市媒體娛樂公司 K Wave Media (NASDAQ: KWM) 今日公佈其自 NASDAQ 掛牌後首宗收購消息，此令人振奮的策略行動加速其成長策略，並擴大核心能力。 是次收購預計透過關聯股份發行機制，加強 KWM 的創意內容組合、擴大內容分發範圍，並增強財務紀律。

公司達標於 2024 年錄得 1,070 萬美元收入，2020-2024 年複合年增長率為 22%，2020-2024 年息稅前利潤率 (EBIT) 為 12-19%。 KWM 2024 年收入為 5,800 萬美元。 透過是次收購，KWM 收入預計在未來 12 個月增長 25-30%，同時為其內容製作增添視覺特效 (VFX)、人工智能 (AI) 廣告及 3D 內容創作能力，並吸納多間全球知名企業新客，包括擁有長達 14 年的合作關係的 Samsung Electronics，以及 LG Electronics、TCL 和 Hisense 等企業。

交易主要亮點

控股收購： 交易完成時，KWM 將透過發行 90 億韓圜（約 650 萬美元）普通股，收購知名視覺效果、AI 廣告及 3D 內容工作室 Rabbit Walk 的 55% 股權，並獲得管理控制權。

交易完成時，KWM 將透過發行 90 億韓圜（約 650 萬美元）普通股，收購知名視覺效果、AI 廣告及 3D 內容工作室 Rabbit Walk 的 55% 股權，並獲得管理控制權。 表現條件：若 Rabbit Walk 在 2025 年或 2026 年實現超過 12 億韓圜（約 80 萬美元）的營業利潤時，方可額外發行 90 億韓圜（650 萬美元）的權益。 確切股數將基於屆時韓圜與美元之間的即時匯率計算。 如果 Rabbit Walk 未能達到此盈利要求，則不會發行股份。

Rabbit Walk 在 2010 年成立，以頂級視覺效果、AI 廣告和 3D 內容工作室而享享負盛名，製作了超過 1,400 部商業廣告和品牌影片，包括為 Samsung ViewFinity S9 顯示屏製作的高級演示內容以及先進的 CGI/8K 直播製作。

Rabbit Walk 客群包括全球主要電子和媒體品牌，長期合作關係彰顯其創意和技術專長。

策略願景及增長機會

K Wave Media 行政總裁 Ted Kim 指出：「是次收購透過運用目標公司的虛擬製作與生成式 AI 技術，強化我們將 K Wave Media 拓展為世界級內容製作商與數碼資產管理者的承諾。 此舉推動我們在 Web3 內容領域佔據領導地位，並促使我們建構首批將知識產權 (IP) 代幣化及革新支持者業務平台的願景。」

關於 K Wave Media

K Wave Media (KWM) 為娛樂與比特幣儲備上市公司，專注於跨越多平台創作、發行並變現優質內容。 自 2025 年上市以來，KWM 一直專注實行策略增長計劃，包括投資製作公司、數碼平台和數碼資產儲備管理。



關於 Rabbit Walk

Rabbit Walk 是領先的 3D 視覺內容工作室，總部位於韓國江南區。 Rabbit Walk 專注於高解像度 CGI、示範內容及品牌故事敘述，已為全球領先品牌完成超過 1,400 個項目，成為韓國娛樂與媒體界值得信賴的創意合作夥伴。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含經修訂的《1933 年證券法》 第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》 第 21E 條定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味着陳述並非前瞻性。 這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。 這些陳述基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在公司的控制範圍內。 一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律環境的變化。

如果任何風險實現或該公司的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果產生重大差異。 尚有其他該公司目前未知的風險，或該公司目前認為並非重大的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了該公司截至本新聞稿發佈之日對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中所述之前瞻性陳述將予實現，或對此類前瞻性陳述所預期結果將予實現之陳述。 您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日之前有效，並完全受到本新聞稿中的警示聲明及公司在 2025 年 5 月 14 日首次提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 20-F 表格中所描述的風險因素的限制，包括當中的「風險因素」部分。 該公司預計後續的事件和發展可能會改變其評估。 然而，儘管該公司可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，該公司特此聲明，除非法律要求，否則無義務這樣做。 這些前瞻性陳述不應被視為是在本新聞稿發布之日之後任何日期的該公司的評估。 因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。

傳媒聯絡人：

投資者關係：info@kwavemedia.com

Evan Sneider: esneider@redroosterpr.com