Een veerkrachtige onderneming bouwen die hoge beschikbaarheid combineert met noodherstel

Amsterdam, Nederland. September 2025 - Sean Tilley, EMEA Sales Director bij 11:11 Systems, een leverancier van beheerde infrastructuuroplossingen, deelt zijn inzichten over hoe bedrijven hun bedrijfskritische workloads kunnen moderniseren en beschermen met een uniforme aanpak van beschikbaarheid en herstel.

In de hyperverbonden digitale economie van vandaag is uptime van cruciaal belang, en hoewel downtime slecht uitkomt vormt het ook een bedreiging voor de reputatie en inkomsten van een onderneming en het vertrouwen van klanten. Men verwacht dat ondernemingen 24 uur per dag naadloze, ononderbroken diensten leveren. Maar hoewel veel organisaties grif investeren in infrastructuur met hoge beschikbaarheid (HA), zien ze vaak de even cruciale behoefte aan noodherstel (DR) over het hoofd. Want ervoor zorgen dat uw systemen beschikbaar zijn, is iets anders dan ervoor zorgen dat ze herstelbaar zijn.

Om een echt veerkrachtige onderneming te bouwen, moeten bedrijven de verschillende rollen van HA en DR begrijpen en weten hoe het integreren van beide in de structuur van het bedrijf operationele activiteiten kan beschermen tegen alles, van kleine hardwarestoringen tot catastrofale cyberaanvallen.

Dus hoe moderniseren organisaties en beschermen ze hun bedrijfskritieke activiteiten met een geharmoniseerde aanpak van beschikbaarheid en herstel?

Hoge beschikbaarheid: dagelijkse onderbrekingen tot een minimum beperken

Laten we eerst eens kijken wat we bedoelen als we het over HA hebben. Het draait allemaal om continuïteit. HA zorgt ervoor dat systemen operationeel blijven, zelfs wanneer afzonderlijke componenten uitvallen. De nadruk ligt op het minimaliseren van serviceonderbrekingen door middel van redundantie, taakverdeling en failover-mechanismen. De HA-architectuur is ontworpen om lokale problemen te verhelpen, zoals hardwarestoringen, netwerklatentie of -uitval, softwarecrashes en stroomstoringen.

Neem bijvoorbeeld een webapplicatie die op meerdere servers in verschillende beschikbaarheidszones wordt gehost en altijd bereikbaar blijft voor gebruikers, zelfs als een server uitvalt. Deze veerkracht is essentieel om uptime te kunnen handhaven en Service Level Agreements (SLA's) na te komen.

Volgens een rapport van Gartner bedragen de gemiddelde kosten van IT-downtime ongeveer € 4800 per minuut. Dit geeft aan hoe belangrijk HA is bij het minimaliseren van verliezen. Bovendien bleek uit een enquête van Forrester dat 70% van de organisaties HA als een cruciaal onderdeel van hun digitale transformatiestrategie beschouwt. HA kent echter zijn grenzen. Het is niet ontworpen om te herstellen van grootschalige verstoringen zoals ransomware-aanvallen, datacorruptie, natuurrampen en grote regionale stroomuitval.

Het hebben van redundante systemen is in deze scenario's simpelweg niet voldoende. Je hebt een noodherstelplan (Disaster Recovery/DR) nodig om data, applicaties en infrastructuur te herstellen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. DR biedt de helpende hand en zorgt voor de strategie, tools en processen om systemen en data te herstellen na een aanzienlijke verstoring.

Noodherstel: herstellen na het ergste scenario

Simpel gezegd, DR is het vangnet dat uw bedrijf opvangt wanneer hoge beschikbaarheid tekortschiet. DR richt zich op back-up en replicatie van gegevens, hersteltijddoelstellingen (RTO), herstelpuntdoelstellingen (RPO), failover naar secundaire locaties en het testen en valideren van herstelplannen.

In tegenstelling tot HA, dat reactief en onmiddellijk is, werkt DR proactief en strategisch. Het bereidt de organisatie voor op worst-casescenario's en zorgt ervoor dat het bedrijf, zelfs als primaire systemen worden aangetast, snel en met minimaal gegevensverlies kan herstellen.

HA zorgt er in feite voor dat je bij alledaagse problemen kunt blijven werken, terwijl DR systemen na grote verstoringen herstelt.

De kostbare verwarring: HA is niet hetzelfde als DR

Ondanks hun verschillende rollen worden HA en DR vaak gecombineerd. Veel bedrijven gaan ervan uit dat ze, omdat ze geïnvesteerd hebben in HA-infrastructuur, gedekt zijn in geval van een ramp. Dit misverstand kan ze duur komen te staan.

Denk aan een bedrijf met gespiegelde servers en automatische failover. Als ransomware gegevens op alle knooppunten versleutelt, zal HA de beschadigde gegevens gewoon repliceren. Zonder een DR-strategie met schone back-ups en geïsoleerde herstelomgevingen, kan het bedrijf niet verder.

Daarom moeten moderne ondernemingen een tweeledige benadering volgen: HA voor continuïteit, DR voor herstel. Samen vormen ze de ruggengraat voor de echte veerkracht van een bedrijf.

HA en DR integreren voor bedrijfscontinuïteit

Om naadloze bedrijfscontinuïteit te bereiken, moeten organisaties HA en DR integreren in een samenhangende strategie. Dit houdt in:

Risicobeoordeling: identificatie van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in infrastructuur, applicaties en data.

SLA’s opstellen: duidelijke RTO- en RPO-doelen vaststellen op basis van een bedrijfsimpactanalyse.

Redundantie implementeren: HA gebruiken om downtime als gevolg van lokale storingen tot een minimum te beperken.

DR-oplossingen implementeren: zorgen dat off-site back-ups, replicatie en failover-mechanismen geïmplementeerd zijn.

Regelmatig testen: DR-oefeningen en HA-failovertests uitvoeren om de paraatheid te controleren.

Voortdurende monitoring: met behulp van realtime analyses problemen detecteren voordat ze escaleren.

Deze geïntegreerde strategie beperkt onderbrekingen tot een minimum en maakt een snel herstel mogelijk, waarbij gegevensintegriteit en het vertrouwen van klanten behouden blijft.

De veerkracht vergroten in de cloud

Wij helpen onze klanten bij het moderniseren, beschermen en beheren van bedrijfskritieke applicaties en data dankzij een allesomvattend aanbod van services die hoge beschikbaarheid combineren met robuust noodherstel. Onze cloudinfrastructuur is ontworpen voor betrouwbaarheid en schaalbaarheid, zodat onze klanten zelfs tijdens onverwachte verstoringen hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten.

Verder is ons Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS)-aanbod ontwikkeld om bescherming te bieden tegen gegevensverlies en downtime, zodat voortdurende gegevensreplicatie naar veilige externe locaties en granulaire herstelopties van individuele bestanden tot volledige systemen worden gegarandeerd. DRaaS ondersteunt met snelle failovers naar secundaire omgevingen zowel hybride als multi-cloudimplementaties. Met DRaaS kunnen organisaties snel en met vertrouwen herstellen van ransomware-aanvallen, systeemstoringen en natuurrampen. Of het nu gaat om een financiële instelling die gevoelige gegevens beveiligt of een retailmerk dat klanten 24/7 toegang moet bieden, DRaaS biedt de tools en ondersteuning om uw bedrijf draaiende te houden.

Veerkracht is niet optioneel

In een wereld waar digitale services de levensader van het bedrijfsleven zijn, is veerkracht geen luxe, maar een noodzaak. Hoge beschikbaarheid zorgt ervoor dat de lichten blijven branden. Noodherstel zorgt ervoor dat ze hersteld worden als ze uitgaan. Samen vormen ze de basis voor bedrijfscontinuïteit.

Organisaties die HA en DR als onderling verwisselbaar beschouwen, lopen het risico onvoorbereid te zijn wanneer er zich een ramp voordoet. Maar organisaties die kiezen voor een geïntegreerde strategie mogelijk gemaakt door partners zoals 11:11 Systems, kunnen zelfverzekerd omgaan met verstoringen, hun data beschermen en het vertrouwen van klanten behouden.

Veerkrachtige ondernemingen hebben de toekomst. En veerkracht begint met de juiste strategie, de juiste tools en de juiste partner.

