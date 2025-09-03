Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 53 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
3. september 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 27. august – 2. september 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.330.500
|661.881.746
|27. august 2025
|32.000
|241,79
|7.737.280
|28. august 2025
|28.000
|247,97
|6.943.160
|29. august 2025
|26.000
|243,02
|6.318.520
|1. september 2025
|26.000
|244,31
|6.352.060
|2. september 2025
|28.000
|241,07
|6.749.960
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.470.500
|695.982.726
ROCKWOOL A/S ejer herefter 2.917.356 B-aktier svarende til 1,38 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 27. august – 2. september 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer