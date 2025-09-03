BOLLORE SE : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

BOLLORE SE

Raison sociale de l’émetteur : Bolloré SE

Société Européenne

Capital : 449 968 637,28 euros

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric

055 804 124 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL

DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 août 2025 :







Total actions émises





2 812 303 983





Total droits de vote





4 958 134 674





Total droits de vote exerçables en assemblée





4 939 580 655

Le 3 septembre 2025



BOLLORÉ SE

31-32, quai de Dion Bouton - 92811 Puteaux Cedex – France. Tél. : +33 1 46 96 44 33 – www.bollore.com

Siège social : Odet – 29500 Ergué-Gabéric – Société européenne au capital de 449 968 637,28 Euros – 055 804 124 RCS Quimper – TVA FR 84 055 804 124

Pièce jointe