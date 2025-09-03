Directo lanza agente de voz con IA para transformar la atención al cliente en la banca en México

CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Directo, proveedor mexicano de soluciones de comunicación, anunció el lanzamiento de su agente conversacional de inteligencia artificial (IA) adas entrantes, tras alcanzar el hito de 1,000 conversaciones telefónicas exitosas en las que los usuarios no distinguieron que interactuaban con una máquina. Gracias a su algoritmo de acentos locales y capacidades de empatía, la compañía ha logrado elevar la experiencia de atención al cliente en la banca, ofreciendo interacciones ágiles, seguras y personalizadas.

Mientras los grandes bancos en México apenas inician pilotos con asistentes de voz basados en inteligencia artificial, el nuevo agente de voz de Directo permite que los usuarios hablen con su banco de manera natural, sin necesidad de navegar menús ni usar teclas o tonos. Con ello, las instituciones financieras pueden obtener reducciones inmediatas en costos operativos, menores tasas de abandono, mayor satisfacción del cliente y conversión de llamadas rutinarias en oportunidades de negocio.

A diferencia de otras plataformas, la solución de Directo:

Ofrece conversaciones fluidas en español coloquial, adaptadas al cliente mexicano.

Cumple con la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como estándares internacionales como ISO 27001 y PCI DSS.

Permite hospedar datos sensibles en territorio nacional, con telefonía propia de alta capacidad para picos de tráfico.

Se integra de forma segura con CRMs, contact centers y plataformas bancarias, con tiempos de implementación de apenas dos a tres semanas.

“La banca del futuro se construye con tecnología conversacional que entiende al cliente desde el primer segundo. En Directo estamos listos para ser el socio estratégico que acompañe esta evolución con resultados reales desde el primer día”, dijo David Jassan, CEO y fundador de Directo.

Con este lanzamiento, Directo busca acompañar a la banca mexicana en un punto de inflexión: convertir la atención al cliente de un centro de costos en una verdadera ventaja competitiva, optimizando gastos y reforzando el liderazgo en innovación en un sector cada vez más presionado por la regulación y la rentabilidad.