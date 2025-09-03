Bitget, 4억4천만 BGB를 Morph 재단으로 이전… BGB, Morph 체인의 가스 및 거버넌스 토큰으로 가속 전환

주요 하이라이트

Bitget은 보유 중인 BGB 토큰 4억4천만 개 전량을 Morph 재단에 이전하며, 이 중 2억2천만 개는 즉시 소각, 나머지 2억2천만 개는 잠금 후 점진적 해제되어 생태계 성장을 지원한다.

Morph 재단은 BGB를 Morph의 가스 및 거버넌스 토큰으로 관리하며 , 네트워크 전반의 결제 및 유틸리티를 구동한다.

, 네트워크 전반의 결제 및 유틸리티를 구동한다. Bitget 및 Bitget Wallet의 1억2천만 명 사용자 는 BGB 기반으로 구축된 혁신적 탈중앙 프로토콜에 직접 접근할 수 있게 된다.

는 BGB 기반으로 구축된 혁신적 탈중앙 프로토콜에 직접 접근할 수 있게 된다. Morph 인프라의 주요 기술 업그레이드를 통해 더 높은 성능, 낮은 수수료를 제공하며, 결제 및 온체인 소비자 금융을 위한 최고 수준의 정산 플랫폼으로 확장할 준비를 갖춘다.

빅토리아, 세이셸, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 신뢰할 수 있는 생태계 프로젝트이자 결제 및 온체인 소비자 금융을 위한 EVM 레이어인 Morph와의 전략적 협력을 발표했다. 양측은 이번 협약을 통해 BGB의 활용도를 다수의 프로젝트 전반으로 확대하기로 했다.

이번 파트너십에 따라, Bitget은 자사가 보유한 총 4억4천만 개의 BGB 토큰 전량을 Morph 재단에 이전할 예정이다. 이 중 절반인 2억2천만 개의 BGB는 단일 소각으로 영구 제거되며, 나머지 2억2천만 개의 BGB는 잠금 상태로 보관된 뒤 매월 2%씩 단계적으로 해제되어 유동성 인센티브, 사용 사례 확장, 교육에 활용된다. Morph는 앞으로 BGB의 네이티브 온체인 홈이자, 전 세계 1억2천만 명 이상의 이용자를 위한 핵심 결제 레이어로 자리매김하게 된다. 이를 통해 BGB는 가스 및 거버넌스 토큰으로서, 향상된 고성능 네트워크의 기반으로 확립될 예정이다.

온체인 결제 표준 구축

Morph 체인은 자체 브랜드, 팀, 전략적 방향성을 유지하면서 암호화폐 결제 전용 레이어2라는 포지셔닝에 집중할 예정이다. 이를 통해 단순한 비용 효율성과 성능을 넘어, 지갑·DeFi·스테이블코인·글로벌 결제 제공업체와의 연계를 통해 대규모 실물 소비자 금융으로 확장하며 차세대 Web3 결제 인프라로 자리잡는 것을 목표로 한다.

Bitget의 Gracy Chen CEO는 “이번 Morph 재단과의 협력을 통해 BGB는 Morph의 가스 및 거버넌스 토큰으로서 새로운 장을 열게 되었다. 이번 업그레이드를 통해 BGB는 전 세계 수백만 사용자들을 위한 결제·애플리케이션·광범위한 정산 레이어를 지원하는 차세대 온체인 소비자 금융의 유틸리티 토큰으로 확장될 것으로 본다”라고 말했다.

Morph와 함께하는 BGB 확장

BGB는 앞으로 Morph 블록체인의 핵심 토큰이 되어, 네트워크 전반에서 가스·거버넌스·결제 토큰 역할을 수행하게 된다. 정산(Settlement)과 PayFi 활동은 스테이블코인과 함께 BGB를 통해 운영되며, BGB는 Morph 네트워크의 구동 중심축으로 자리잡는다. 동시에 BGB는 이미 상장된 Bitget, MEXC, Bitfinex를 비롯한 기존 파트너들과 협력을 이어가며, 새로운 토큰 마이닝, 수수료 할인 등 런치풀(Launchpool)의 핵심 매개체로도 활용될 예정이다.

앞으로 탈중앙화 비영리 조직인 Morph 재단이 BGB의 장기 개발 로드맵을 전담하여 커뮤니티와 함께 생태계를 공동 구축할 예정이다. 또한 BGB의 소각 메커니즘을 Morph 네트워크 활동에 직접 연동해, 총 공급량이 1억 개로 줄어들 때까지 소각을 지속할 방침이다.

Morph의 Colin Goltra CEO는 “Morph는 창립 이래 Bitget과 긴밀한 관계를 유지해왔다. 협업을 꿈꿔온 프로젝트들이 있었지만, 지금까지 많은 성장은 자율적으로 이루어졌습니다. 이번 전략적 이니셔티브를 통해 Morph가 Bitget의 온체인 이니셔티브의 거점이 되고, 전 세계 수백만 BGB 보유자들을 지원하게 되어 기대감이 크다”라고 말했다.

대규모 확장을 향한 탈중앙화 생태계 성장

Morph의 장기적 번영을 지원하기 위해, Bitget과 Bitget Wallet은 결제·거래·생태계 서비스를 Morph 체인으로 직접 통합하여 네트워크 전반에 집중시킬 예정이다. 여기에는 스테이블코인 발행사, 지역 통화, 글로벌 결제 제공업체에 대한 네이티브 지원이 포함되며, 개발자와 상인들에게 탈중앙화 결제 중심 애플리케이션을 대규모로 구축할 수 있는 최상의 기반을 제공한다.

Morph Rails는 이번 확장의 중추 역할을 하며, 해커톤, 빌더 프로그램, 신규 프로젝트에 대한 직접 지원을 추진한다. Morph에서 개발하는 개발자들은 비트겟과 비트겟 월렛의 1억2천만 명 이상의 사용자 기반에 접근할 수 있어, 전 세계에서 가장 큰 온체인 사용자층 중 하나와 애플리케이션을 연결할 수 있다. Bitget의 지원 아래 Morph는 차세대 PayFi와 소비자 금융의 핵심 정산 허브로 자리매김할 전망이다.

Bitget Wallet의 CEO인 Karry Cheung은 “BGB가 Morph에서 온체인 홈을 찾으며 그 여정의 새로운 장을 열게되었다. 우리는 수백만 사용자를 BGB 생태계로 초대하여 전혀 새로운 방식으로 가치를 발견하게 할 수 있어 기대감이 크다. 앞으로 12개월 동안 BGB의 Morph 레이어로의 마이그레이션이 가속화되고, Morph와 Bitget Wallet 간의 파트너십이 더욱 심화되어 원활한 웹3 결제와 온체인 소비자 금융을 가능케 할 것으로 본다”라고 전망했다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

Bitget Wallet 소개

Bitget Wallet은 모든 사람이 암호화폐를 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 설계된 비수탁형(Non-custodial) 지갑이다. 현재 전 세계 8,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 스왑(Swap), 시장 인사이트, 스테이킹, 리워드, DApp 탐색, 결제 솔루션 등 종합적인 암호화폐 서비스를 통합 제공한다. Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하며, 수백 개의 DEX 및 크로스체인 브릿지에서 원활한 멀티체인 거래를 가능하게 한다. 또한 3억 달러 이상의 사용자 보호 펀드를 기반으로, 사용자 자산에 대해 업계 최고 수준의 보안을 보장한다. Bitget Wallet의 비전은 “Crypto for Everyone”으로, 암호화폐를 더 단순하고, 더 안전하며, 10억 명의 사람들의 일상 속 일부로 만드는 것이다.

Morph 소개

Morph는 온체인 소비자 금융을 위해 설계된 차세대 레이어2 솔루션이다. Morph는 결제, 저축, 신원(Identity), 리워드 등 다양한 서비스를 매끄럽게 지원하며, 소비자용 Morph Pay와 개발자용 Morph Rails 같은 제품을 통해 디지털 경제의 금융 인프라를 구축한다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216fef03-a50a-4e73-82f7-a0d6c33a31e5