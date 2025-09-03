Solutions30 acquiert une participation majoritaire dans Elektra Realizacje en Pologne

Solutions30, leader européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Elektra Realizacje sp. z o.o., renforçant ainsi sa position sur le marché polonais des services énergétiques.

Basée à Węgrów, Elektra Realizacje est spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension, une activité clé alors que la Pologne accélère sa transition vers l’énergie verte. L’entreprise propose une large gamme de services, notamment le remplacement de postes de transformation, le démantèlement et le remplacement d’appareillages de commutation, ainsi que la maintenance d’équipements électriques. Ses principaux clients sont des opérateurs énergétiques.

Cette opération marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de Solutions30 Pologne, qui vise à se diversifier dans les services énergétiques après son développement réussi dans les télécommunications au cours des dernières années. Elle ouvre également la voie à des synergies accrues entre les deux segments.

Adam Klein, directeur général de Solutions30 Pologne, a déclaré : « L’acquisition d’une participation majoritaire dans Elektra Realizacje constitue une étape stratégique pour nous et est le fruit du travail intensif de l’équipe en charge du développement de Solutions30 en Pologne. Nous renforçons ainsi notre présence dans le secteur de l’énergie et posons des bases solides pour le développement de nouveaux services et projets innovants. »

Lech Milczarczyk, directeur général d’Elektra Realizacje, a ajouté : « Rejoindre le Groupe Solutions30 ouvre de nouvelles perspectives en matière de développement technologique et d’investissement. Cela nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients et de mener à bien des projets à une échelle inédite. »





