Sharp lance les afficheurs de la série MultiSync® PN-E, qui offrent un rendement essentiel pour les applications éducatives, professionnelles et d’affichage numérique

TORONTO, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée est fière d’annoncer le lancement de sa dernière innovation en matière de technologie d’affichage commerciale : la série MultiSync® PN-E , conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises, des enseignants et des dirigeants des secteurs d’activité partout au pays.

Des salles de réunion dynamiques aux environnements de vente au détail à fort impact, la série MultiSync® PN-E propose une gamme de produits polyvalente comprenant sept tailles d’écran (32 po,43 po, 50 po, 55 po, 65 po, 75 po et 86 po) offrant une résolution UHD 3 840 x 2 160 (haute définition intégrale pour le 32 po), une luminosité de 350 nits et des panneaux anti-reflets à haute opacité pour des images nettes et claires. Tous les modèles seront offerts à la commande dès septembre 2025, tandis que les formats de 32 po et 50 po arriveront en octobre 2025.

Conçue pour une intégration transparente et une adaptabilité maximale, la série MultiSync® PN-E prend en charge les installations en mode paysage, portrait et incliné, offre plusieurs options d’entrée, notamment deux ports HDMI 2.0, un port USB-C et un lecteur multimédia intégré, et fonctionne de manière fiable 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Son cadre métallique robuste et sa garantie commerciale limitée de trois ans en font un choix fiable aussi bien pour les déploiements à petite échelle que pour les déploiements dans toute l’entreprise.

Les avancées techniques de la série MultiSync® PN-E permettent d’offrir des expériences personnalisées plus percutantes dans tous les secteurs. Dans les environnements professionnels, les images UHD nettes et les nombreuses options de connectivité améliorent les présentations et la collaboration hybride. Dans le commerce de détail, les images vives et anti-reflets garantissent la visibilité des promotions, même dans des environnements très éclairés. Dans le secteur de l’éducation, le fonctionnement fiable 16/7 et les multiples options de montage permettent de disposer d’outils d’apprentissage toujours visibles. Dans le domaine de l’hôtellerie, la conception robuste, la luminosité constante et l’intégration facile assurent la diffusion d’informations en temps réel qui permettent au public de rester informé et intéressé.

« La série MultiSync® PN-E est conçue pour répondre aux besoins actuels en matière de communication, qui évoluent constamment. Elle allie une clarté exceptionnelle, une grande adaptabilité et une intégration facile », déclare David Oyagi, gestionnaire commercial de catégorie, Groupe des solutions visuelles chez Sharp Électronique du Canada. « Qu’il s’agisse d’accroître l’intérêt des clients, de favoriser la collaboration au travail ou de soutenir l’éducation moderne, la série MultiSync® PN-E allie performance et polyvalence dans une solution unique. »

Grâce à la prise en charge des anciens protocoles de contrôle Sharp et NEC, la série MultiSync® PN-E garantit l’évolutivité des infrastructures existantes tout en offrant aux intégrateurs de systèmes la souplesse nécessaire pour innover. Ces afficheurs sont conçus expressément pour un large éventail de secteurs, notamment les entreprises, la vente au détail, l’éducation, les transports et l’hôtellerie, partout où la communication visuelle doit informer, susciter l’intérêt et inspirer.

À propos de SHARP Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, une filiale de SHARP Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions commerciales et d’appareils électroniques grand public. Nos produits de grande consommation comprennent des appareils électroménagers de pointe tels que des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs et des purificateurs d’air, conçus pour améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous offrons des solutions bureautiques avancées, notamment des imprimantes multifonctions, des afficheurs professionnels et des écrans tactiles interactifs qui renforcent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’excellence, l’innovation et la satisfaction de la clientèle, SHARP Électronique du Canada Ltée s’efforce de répondre aux besoins diversifiés de ses clients. Nos produits et solutions innovants sont conçus pour améliorer l’efficacité et la productivité, et ainsi rehausser la qualité de vie. Pour en savoir plus, visitez sharp.ca et restez à l’affût de nos dernières actualités en suivant notre page LinkedIn.

