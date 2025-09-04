Alvotech tekur þátt í 23. árlegu heilbrigðisráðstefnu fjárfestingabankans Morgan Stanley í New York

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tekur þátt í 23. árlegu heilbrigðisráðstefnu fjárfestingabankans Morgan Stanley, sem haldin verður dagana 8.-10. september nk., í New York. Fundir með fjárfestum verða haldnir þriðjudaginn 9. september og Balaji Prasad, framkvæmdastjóri stefnumótunar, mun sitja fyrir svörum hjá greinanda bankans miðvikudaginn 10. september nk. kl. 14:45 að íslenskum tíma. Hljóðútsending af viðtalinu verður aðgengileg í streymi og hægt verður að hlíða á upptöku að fundinum loknum.
Nánari upplýsingar um hvernig hlíða má á viðtalið eru á fjárfestasíðu Alvotech undir slóðinni: https://investors.alvotech.com/events/event-details/morgan-stanley-23rd-annual-global-healthcare-conference-new-york. Að ráðstefnunni lokinni verður upptaka af fundinum aðgengileg í 90 daga.
Um Alvotech
Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Dr. Reddy‘s (EES, Bretland og Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).
Forstöðumaður fjárfestatengsla- og samskiptasviðs
Benedikt Stefánsson
alvotech.ir@alvotech.com