



COMMUNIQUE DE PRESSE





04/09/2025

Sécurité et Défense

LACROIX déploie ses savoir-faire industriels et technologiques au service des souverainetés française et européenne

L’intensification des tensions géopolitiques mondiales entraine une re-priorisation majeure et rapide des enjeux du secteur de la défense en France et en Europe. Le plan Readiness 2030 (ReArm Europe) prévoit ainsi de mobiliser une enveloppe de 800 milliards d’euros d’ici 2030, portant à 3% du PIB de l’Union Européenne les dépenses de défense. Le programme SAFE (Security for Action for Europe) met à disposition 150 milliards d’euros de prêts pour soutenir les achats conjoints d’équipements militaires. La France a annoncé un effort budgétaire de 3,5 milliards d’euros en 2026 et 3 milliards en 2027 tandis que l’Allemagne prévoit un quasi-triplement de son budget défense entre 2024 et 2029.



Dans le domaine de l’armement, l’Europe peut compter sur la France, deuxième pays exportateur mondial derrière les Etats-Unis. Une filière d’excellence qui regroupe d’après Bercy près de 4000 entreprises organisées en filières ou en écosystèmes, mêlant ensembliers-systémiers-intégrateurs (Airbus Group, Naval Group et Dassault Aviation par exemple), équipementiers (Safran, MBDA, Thales…) et un réseau de sous-traitants spécialisés dans lequel LACROIX s’inscrit depuis plus de 15 ans.

Le format de guerre hybride moderne entraîne la multiplication des types d’armement et une diversification des champs de bataille. Le secteur de la sécurité et de la défense, alliant traditionnellement innovation et robustesse, s’ouvre à un plus large éventail de technologies connectées et de besoins, allant de la petite série ultra technologique, à la production de volume d’éléments connectés et compétitifs comme des drones par exemple.

Sur ce marché de la défense, resté jusqu’à présent niche pour le groupe, LACROIX affiche un taux de croissance annuel de 15% depuis 2021 dans la production d’équipements électroniques. Cette dynamique s’intensifie dans le contexte actuel avec des prévisions de doublement du chiffre d’affaires sur ce segment à horizon 2028.

Une performance industrielle agile et éprouvée

Avec plus de 50 ans d’expérience en tant qu’équipementier électronique, LACROIX dispose d’un positionnement industriel solide et multisectoriel, et d’une palette d’offres de services permettant d’accompagner à la carte les besoins en conception.

LACROIX est ainsi en mesure de sécuriser l’industrialisation et la fabrication de cartes électroniques quels que soient leurs niveaux de complexité, d’intégration dans des systèmes complets, et de construire des stratégies efficaces de sécurisation de ses chaînes d’approvisionnements.

A travers son positionnement fort et historique sur le marché automobile, connu pour ses exigences élevées en matière de compétitivité, de qualité, de fiabilité et de fabrication en volumes. LACROIX dispose d’un réel savoir-faire en matière de production d’équipements en grande série et une maîtrise des montées en cadence fortes en environnement contraint. Autant d’atouts pour capter de nouvelles opportunités de croissance dans le nouveau contexte de la défense, qui va nécessiter des acteurs capables d’accompagner la diversité des nouveaux besoins, y compris potentiellement des productions d’équipements électroniques en plus gros volumes.

Une présence industrielle servant le marché de la défense des deux côtés du Rhin

Dans le cadre de sa stratégie de proximité client, LACROIX a développé au fil du temps un maillage industriel fort en Europe avec des sites de production stratégiquement localisés en France, en Allemagne et en Pologne.

Les sites de Beaupréau-en-Mauges (France) et de Willich, près de Düsseldorf (Allemagne), fournissent déjà le secteur de la défense. Ces usines disposent de l’ensemble des compétences et des moyens de tests, y compris des lignes de prototypages rapides, et disposent encore de capacités de production pour accompagner la croissance du secteur de la défense avec une production locale hautement sécurisée.

L’usine de Kwidzyn, en Pologne vient compléter cet écosystème industriel européen. Dotée d’un haut niveau d’automatisation, l’usine est spécialisée dans la fabrication de grands volumes, offrant au Groupe un levier complémentaire de compétitivité et de réactivité face aux besoins de ses clients.

Un acteur résilient, stable et engagé

ETI familiale, LACROIX bénéficie de capitaux français et d’un actionnariat familial à 62% qui permet d’inscrire l’engagement de l’entreprise dans le temps long.

Si la bataille climatique demeure une priorité pour le Groupe, la stabilité sociétale, fondée sur la protection de nos démocraties et de nos valeurs, en constitue une condition sine qua non.

Ainsi, le développement dans les secteurs de la sécurité et de la défense est pleinement en ligne avec la mission du groupe : déployer des savoir-faire technologiques et industriels uniques au service d’environnements plus simples, plus sûrs, et plus durables.

« Nous sommes présents sur ce marché depuis 15 ans avec des clients fidèles, et un chiffre d’affaires en plein essor. Le contexte actuel renforce notre engagement : agir pour la sécurité et la défense, c’est aujourd’hui notre devoir de citoyen. Depuis toujours, nous défendons une souveraineté industrielle et technologique. Cela prend encore plus de sens quand elle est mise au service de la sécurité et de la défense de la France et de l’Europe. » ajoute Vincent Bedouin, Président Directeur Général du groupe LACROIX.

Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2025 : 30 septembre 2025 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs//

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

COMMUNIQUE DE PRESSE

04/09/2025

Sécurité et Défense

LACROIX déploie ses savoir-faire industriels et technologiques au service des souverainetés française et européenne

L’intensification des tensions géopolitiques mondiales entraine une re-priorisation majeure et rapide des enjeux du secteur de la défense en France et en Europe. Le plan Readiness 2030 (ReArm Europe) prévoit ainsi de mobiliser une enveloppe de 800 milliards d’euros d’ici 2030, portant à 3% du PIB de l’Union Européenne les dépenses de défense. Le programme SAFE (Security for Action for Europe) met à disposition 150 milliards d’euros de prêts pour soutenir les achats conjoints d’équipements militaires. La France a annoncé un effort budgétaire de 3,5 milliards d’euros en 2026 et 3 milliards en 2027 tandis que l’Allemagne prévoit un quasi-triplement de son budget défense entre 2024 et 2029.



Dans le domaine de l’armement, l’Europe peut compter sur la France, deuxième pays exportateur mondial derrière les Etats-Unis. Une filière d’excellence qui regroupe d’après Bercy près de 4000 entreprises organisées en filières ou en écosystèmes, mêlant ensembliers-systémiers-intégrateurs (Airbus Group, Naval Group et Dassault Aviation par exemple), équipementiers (Safran, MBDA, Thales…) et un réseau de sous-traitants spécialisés dans lequel LACROIX s’inscrit depuis plus de 15 ans.

Le format de guerre hybride moderne entraîne la multiplication des types d’armement et une diversification des champs de bataille. Le secteur de la sécurité et de la défense, alliant traditionnellement innovation et robustesse, s’ouvre à une un plus large éventail de technologies connectées et de besoins, allant de la petite série ultra technologique, à la production de volume d’éléments connectés et compétitifs comme des drones par exemple.

Sur ce marché de la défense, resté jusqu’à présent niche pour le groupe, LACROIX affiche un taux de croissance annuel de 15% depuis 2021 dans la production d’équipements électroniques. Cette dynamique s’intensifie dans le contexte actuel avec des prévisions de doublement du chiffre d’affaires sur ce segment à horizon 2028.

Une performance industrielle agile et éprouvée

Avec plus de 50 ans d’expérience en tant qu’équipementier électronique, LACROIX dispose d’un positionnement industriel solide et multisectoriel, et d’une palette d’offres de services permettant d’accompagner à la carte les besoins en conception.

LACROIX est ainsi en mesure de sécuriser l’industrialisation et la fabrication de cartes électroniques quels que soient leurs niveaux de complexité, d’intégration dans des systèmes complets, et de construire des stratégies efficaces de sécurisation de ses chaînes d’approvisionnements.

A travers son positionnement fort et historique sur le marché automobile, connu pour ses exigences élevées en matière de compétitivité, de qualité, de fiabilité et de fabrication en volumes. LACROIX dispose d’un réel savoir-faire en matière de production d’équipements en grande série et une maîtrise des montées en cadence fortes en environnement contraint. Autant d’atouts pour capter de nouvelles opportunités de croissance dans le nouveau contexte de la défense, qui va nécessiter des acteurs capables d’accompagner la diversité des nouveaux besoins, y compris potentiellement des productions d’équipements électroniques en plus gros volumes.

Une présence industrielle servant le marché de la défense des deux côtés du Rhin

Dans le cadre de sa stratégie de proximité client, LACROIX a développé au fil du temps un maillage industriel fort en Europe avec des sites de production stratégiquement localisés en France, en Allemagne et en Pologne.

Les sites de Beaupréau-en-Mauges (France) et de Willich, près de Düsseldorf (Allemagne), fournissent déjà le secteur de la défense. Ces usines disposent de l’ensemble des compétences et des moyens de tests, y compris des lignes de prototypages rapides, et disposent encore de capacités de production pour accompagner la croissance du secteur de la défense avec une production locale hautement sécurisée.

L’usine de Kwidzyn, en Pologne vient compléter cet écosystème industriel européen. Dotée d’un haut niveau d’automatisation, l’usine est spécialisée dans la fabrication de grands volumes, offrant au Groupe un levier complémentaire de compétitivité et de réactivité face aux besoins de ses clients.

Un acteur résilient, stable et engagé

ETI familiale, LACROIX bénéficie de capitaux français et d’un actionnariat familial à 62% qui permet d’inscrire l’engagement de l’entreprise dans le temps long.

Si la bataille climatique demeure une priorité pour le Groupe, la stabilité sociétale, fondée sur la protection de nos démocraties et de nos valeurs, en constitue une condition sine qua non.

Ainsi, le développement dans les secteurs de la sécurité et de la défense est pleinement en ligne avec la mission du groupe : déployer des savoir-faire technologiques et industriels uniques au service d’environnements plus simples, plus sûrs, et plus durables.

« Nous sommes présents sur ce marché depuis 15 ans avec des clients fidèles, et un chiffre d’affaires en plein essor. Le contexte actuel renforce notre engagement : agir pour la sécurité et la défense, c’est aujourd’hui notre devoir de citoyen. Depuis toujours, nous défendons une souveraineté industrielle et technologique. Cela prend encore plus de sens quand elle est mise au service de la sécurité et de la défense de la France et de l’Europe. » ajoute Vincent Bedouin, Président Directeur Général du groupe LACROIX.

Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2025 : 30 septembre 2025 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs//

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Pièce jointe