阿联酋能源与基础设施部副部长访问 Tellus Power Globe Holding Limited 香港办事处

加州尔湾, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited（“Tellus Power”或“公司”）上周荣幸地在其香港办事处接待了阿联酋能源与基础设施部副部长 Sharif Al Olama 工程师阁下。 此次高层访问展现了阿联酋的前瞻性愿景及其致力于强化国际合作的坚定决心，这些合作将促进能源效率、清洁交通与可持续基础设施的共同发展。

在访问期间，Al Olama 工程师阁下参观了 Tellus Power 的研发设施，并详细了解了该公司在电动汽车 (EV) 充电领域的最新创新成果，其中包括先进的车辆对电网 (V2G) 和车联万物 (V2X) 技术。

此次访问还突出了 Tellus Power Globe Holding Limited、BinHendi Holding 和 Sing Family Enterprise Group 在阿联酋成立的合资企业所取得的进展，该合资企业旨在打造中东地区首批电动汽车充电设备制造工厂之一。 此项投资彰显了阿联酋致力于成为全球先进能源和基础设施技术枢纽的愿景，同时也有助于促进当地工业发展并创造就业机会。

Al Olama 工程师阁下表示：“很高兴此次访问了 Tellus Power 位于香港的办事处，在那里我们见证了可持续电动汽车解决方案领域充满前景的创新成果。 此次交流标志着我们迈出了与未来合作的重要一步，这与我们共同推动清洁智能电动汽车基础设施发展的愿景高度契合。”

Tellus Power 联合创始人 Yansong Li 表示：“我们深感荣幸迎来 Sharif Al Olama 工程师阁下的到访，他的领导力和远见卓识不断激励着可持续基础设施领域的创新发展。 此次合作具有里程碑式的意义。它不仅推动我们实现打造‘阿联酋制造’电动汽车充电设备的目标，更将助力阿联酋成为本地区乃至全球先进能源解决方案的引领者。”

阿联酋能源与基础设施部的大力支持彰显了该国在推动面向未来的可持续解决方案方面的坚定决心。 Tellus Power 中东分公司期待与阿联酋各方利益相关者继续深化合作，共同加速向更清洁、更智能、更互联的交通生态系统转型。

关于 Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited (简称 “Tellus Power” 或 “本公司”) 是一家全球性电动汽车充电设备制造商。 公司致力于提供以投资回报为导向的充电基础设施，专为实现长期盈利能力和运营效率而设计。 Tellus Power 凭借全球专业技术，提供先进可靠的电动汽车充电基础设施，以支持电动汽车的广泛普及。

