阿聯酋能源與基礎設施部副部長蒞臨 Tellus Power Globe Holding Limited 香港辦事處

爾灣，加州, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe Holding Limited（「Tellus Power」或公司）上週有幸迎接阿聯酋能源與基礎設施部副部長 Eng Sharif Al Olama 閣下到訪其香港辦事處。 是次高層到訪，體現阿聯酋的前瞻視野及承諾，力求加強國際合作夥伴關係，推動能源效益、潔淨運輸和可持續發展基礎設施。

Al Olama 閣下在到訪期間參觀了 Tellus Power 的研發設施，了解公司電動車 (EV) 充電技術的最新創新發展，包括先進的車輛到電網 (V2G) 及車輛到萬物 (V2X) 技術。

是次到訪亦重點介紹 Tellus Power Globe Holding Limited、BinHendi Holding 和 Sing Family Enterprise Group 在阿聯酋成立合資企業的進展，目標是建立中東其中一個最早的電動車充電器製造設施。 此投資反映阿聯酋力爭成為先進能源與基礎設施技術全球樞紐的願景，同時促進當地工業發展和創造就業機會。

Al Olama 閣下表示：「我們很高興是次到訪 Tellus Power 香港辦事處，見證就可持續發展電動車解決方案而言值得期待的創新。 是次交流標誌著未來合作的重要一步，亦貫徹我們推動潔淨及智能電動車基礎設施的共同願景。」

Tellus Power 共同創辦人 Yansong Li 表示：「對於 Sharif Al Olama 閣下到訪，我們深感榮幸，其領導能力與遠見持續激勵可持續發展基礎設施領域的創新。 我們一直追求實現『阿聯酋製造』電動車充電器，使阿聯酋成為區內乃至其他地區先進能源解決方案的領導者，而是次合作是當中的一大里程碑。」

阿聯酋能源與基礎設施部的支持，突顯該國致力推動迎接未來且符合可持續發展的解決方案。 Tellus Power 的中東分支期待繼續與阿聯酋各方合作，以加快轉型更潔淨、更智能、更連通的出行生態體系。

關於 Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited (簡稱「Tellus Power」或「該公司」) 是全球電動車充電設備生產商。 該公司提供以投資回報率為導向的充電基礎設施，專為提升長期盈利和營運效率而設計。 憑藉全球專業知識，Tellus Power 提供先進可靠的電動車充電基礎設施，以促進電動車廣泛普及。

