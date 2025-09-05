OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
05 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 04 September 2025 it had purchased a total of 152,836 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|151,471
|1,365
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|540.50p
|533.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|532.50p
|532.00p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|537.92p
|532.50p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 361,423,137 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 361,423,137.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|04-09-2025
|15:53:19
|GBp
|700
|539.00
|XLON
|xeaNe9rZK0M
|04-09-2025
|15:53:19
|GBp
|1,270
|539.00
|XLON
|xeaNe9rZK0U
|04-09-2025
|15:46:39
|GBp
|700
|539.50
|XLON
|xeaNe9rZTZL
|04-09-2025
|15:46:39
|GBp
|1,129
|539.50
|XLON
|xeaNe9rZTZU
|04-09-2025
|15:46:39
|GBp
|141
|539.50
|XLON
|xeaNe9rZTYW
|04-09-2025
|15:43:19
|GBp
|197
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZPHA
|04-09-2025
|15:43:19
|GBp
|503
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZPHC
|04-09-2025
|15:42:11
|GBp
|352
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ7wS
|04-09-2025
|15:42:11
|GBp
|358
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ75v
|04-09-2025
|15:41:12
|GBp
|350
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ4IK
|04-09-2025
|15:40:36
|GBp
|356
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5Kt
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|366
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5Go
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|503
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5Jc
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|712
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5Jg
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|465
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5Jo
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|89
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5Jw
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|356
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5TO
|04-09-2025
|15:40:35
|GBp
|353
|540.00
|XLON
|xeaNe9rZ5SX
|04-09-2025
|15:32:44
|GBp
|235
|538.50
|XLON
|xeaNe9rZ81C
|04-09-2025
|15:32:44
|GBp
|524
|538.50
|XLON
|xeaNe9rZ81E
|04-09-2025
|15:32:44
|GBp
|2,485
|538.50
|XLON
|xeaNe9rZ81G
|04-09-2025
|15:32:44
|GBp
|755
|538.50
|XLON
|xeaNe9rZ80f
|04-09-2025
|15:25:54
|GBp
|759
|538.00
|XLON
|xeaNe9qS@hC
|04-09-2025
|15:25:10
|GBp
|700
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS$q$
|04-09-2025
|15:23:23
|GBp
|1,544
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSzGE
|04-09-2025
|15:22:31
|GBp
|271
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSxWb
|04-09-2025
|15:21:53
|GBp
|411
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSxSH
|04-09-2025
|15:21:53
|GBp
|447
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSxSO
|04-09-2025
|15:21:53
|GBp
|447
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSxVZ
|04-09-2025
|15:19:34
|GBp
|443
|538.50
|XLON
|xeaNe9qScVz
|04-09-2025
|15:18:35
|GBp
|452
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSatd
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|300
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$o
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|550
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$q
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|218
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$7
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|34
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$9
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|175
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$B
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|375
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$T
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|381
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb$V
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|150
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb@l
|04-09-2025
|15:17:36
|GBp
|550
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSb@n
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|994
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeW@
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|54
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeW0
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|280
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeW2
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|186
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeW4
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|497
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeW6
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|271
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeW8
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|700
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeWA
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|120
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeWC
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|503
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSeWM
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|216
|537.00
|XLON
|xeaNe9qSeWT
|04-09-2025
|15:09:59
|GBp
|1,025
|537.00
|XLON
|xeaNe9qSeWV
|04-09-2025
|15:08:51
|GBp
|347
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSfJ3
|04-09-2025
|15:08:51
|GBp
|1,301
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSfJ9
|04-09-2025
|15:08:19
|GBp
|239
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSM1x
|04-09-2025
|15:06:39
|GBp
|463
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSKIW
|04-09-2025
|15:06:39
|GBp
|452
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSKIc
|04-09-2025
|15:06:39
|GBp
|299
|537.50
|XLON
|xeaNe9qSKIe
|04-09-2025
|15:02:56
|GBp
|1,296
|538.00
|XLON
|xeaNe9qSUvq
|04-09-2025
|15:01:39
|GBp
|120
|538.00
|XLON
|xeaNe9qSSrA
|04-09-2025
|14:55:58
|GBp
|376
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS4ZQ
|04-09-2025
|14:55:57
|GBp
|110
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS4Yx
|04-09-2025
|14:55:57
|GBp
|53
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS4Yz
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|313
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3WS
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|72
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Z@
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|149
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Z0
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|19
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Z2
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|107
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Z4
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|61
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Z6
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|279
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Zy
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|75
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3Z8
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|46
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3ZA
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|144
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3ZC
|04-09-2025
|14:53:49
|GBp
|219
|538.50
|XLON
|xeaNe9qS3ZE
|04-09-2025
|14:51:39
|GBp
|257
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSEkx
|04-09-2025
|14:51:27
|GBp
|117
|538.50
|XLON
|xeaNe9qSEw4
|04-09-2025
|14:50:57
|GBp
|615
|539.00
|XLON
|xeaNe9qSFr9
|04-09-2025
|14:50:57
|GBp
|1,105
|539.00
|XLON
|xeaNe9qSFrM
|04-09-2025
|14:48:06
|GBp
|235
|540.00
|XLON
|xeaNe9qSBem
|04-09-2025
|14:48:06
|GBp
|362
|540.00
|XLON
|xeaNe9qSBeo
|04-09-2025
|14:47:16
|GBp
|225
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS80F
|04-09-2025
|14:47:16
|GBp
|165
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS80H
|04-09-2025
|14:47:16
|GBp
|277
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS83Y
|04-09-2025
|14:47:16
|GBp
|165
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS83a
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|1,161
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS83w
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|218
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS83y
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|14
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS82p
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|50
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS82r
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|592
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS82t
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|471
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS82v
|04-09-2025
|14:47:15
|GBp
|895
|539.50
|XLON
|xeaNe9qS82$
|04-09-2025
|14:46:42
|GBp
|398
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS9w$
|04-09-2025
|14:46:42
|GBp
|456
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS9w1
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|77
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS91p
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|31
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS91r
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|616
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS91t
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|19
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS911
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|359
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS913
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|380
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS915
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|461
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS917
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|168
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS919
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|47
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS91B
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|174
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS91D
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|581
|540.00
|XLON
|xeaNe9qS91F
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|854
|539.50
|XLON
|xeaNe9qS91I
|04-09-2025
|14:46:39
|GBp
|250
|539.50
|XLON
|xeaNe9qS91K
|04-09-2025
|14:45:04
|GBp
|362
|540.00
|XLON
|xeaNe9qTtSg
|04-09-2025
|14:41:58
|GBp
|258
|539.50
|XLON
|xeaNe9qTpGe
|04-09-2025
|14:41:57
|GBp
|878
|540.00
|XLON
|xeaNe9qTpJu
|04-09-2025
|14:41:57
|GBp
|347
|540.00
|XLON
|xeaNe9qTpJw
|04-09-2025
|14:33:19
|GBp
|163
|539.00
|XLON
|xeaNe9qTak7
|04-09-2025
|14:26:29
|GBp
|253
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTht1
|04-09-2025
|14:26:28
|GBp
|411
|538.00
|XLON
|xeaNe9qThtT
|04-09-2025
|14:26:28
|GBp
|411
|538.00
|XLON
|xeaNe9qThsi
|04-09-2025
|14:26:28
|GBp
|242
|538.00
|XLON
|xeaNe9qThn4
|04-09-2025
|14:24:59
|GBp
|136
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTf4d
|04-09-2025
|14:24:00
|GBp
|891
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTMM8
|04-09-2025
|14:24:00
|GBp
|299
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTMMA
|04-09-2025
|14:24:00
|GBp
|1,495
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTMHN
|04-09-2025
|14:24:00
|GBp
|1,435
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTMG2
|04-09-2025
|14:23:19
|GBp
|629
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTNwy
|04-09-2025
|14:23:19
|GBp
|446
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTNw8
|04-09-2025
|14:23:19
|GBp
|37
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTNwA
|04-09-2025
|14:23:19
|GBp
|533
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTNwC
|04-09-2025
|14:21:39
|GBp
|197
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTL4k
|04-09-2025
|14:21:39
|GBp
|712
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTL4m
|04-09-2025
|14:21:39
|GBp
|170
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTL4o
|04-09-2025
|14:10:52
|GBp
|35
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTPBR
|04-09-2025
|14:10:52
|GBp
|505
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTPBT
|04-09-2025
|14:10:52
|GBp
|103
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTPBV
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|615
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPM7
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|355
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPM9
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|38
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPMB
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|300
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPMD
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|178
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPMF
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|343
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPMH
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|68
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPMR
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|280
|538.50
|XLON
|xeaNe9qTPMT
|04-09-2025
|14:10:49
|GBp
|959
|538.00
|XLON
|xeaNe9qTPHY
|04-09-2025
|14:02:29
|GBp
|596
|537.00
|XLON
|xeaNe9qTEOd
|04-09-2025
|14:01:42
|GBp
|348
|537.00
|XLON
|xeaNe9qTFKV
|04-09-2025
|14:00:36
|GBp
|230
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTDdu
|04-09-2025
|14:00:36
|GBp
|454
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTDdw
|04-09-2025
|14:00:36
|GBp
|68
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTDdy
|04-09-2025
|14:00:36
|GBp
|34
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTDd@
|04-09-2025
|14:00:36
|GBp
|444
|537.50
|XLON
|xeaNe9qTDdB
|04-09-2025
|13:59:59
|GBp
|118
|536.50
|XLON
|xeaNe9qTDVq
|04-09-2025
|13:49:01
|GBp
|283
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUnoR
|04-09-2025
|13:46:39
|GBp
|36
|536.50
|XLON
|xeaNe9qU$9z
|04-09-2025
|13:44:59
|GBp
|259
|536.50
|XLON
|xeaNe9qUzvS
|04-09-2025
|13:44:11
|GBp
|250
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUwlt
|04-09-2025
|13:43:12
|GBp
|151
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUxrS
|04-09-2025
|13:43:12
|GBp
|140
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUxrU
|04-09-2025
|13:42:13
|GBp
|167
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUuh1
|04-09-2025
|13:42:13
|GBp
|104
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUuh3
|04-09-2025
|13:41:14
|GBp
|302
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUvoo
|04-09-2025
|13:40:15
|GBp
|283
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcy@
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|565
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcM@
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|558
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcHl
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|565
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcHw
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|552
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcGd
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|540
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcGi
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|535
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcJ5
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|45
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUcJ7
|04-09-2025
|13:40:00
|GBp
|383
|536.50
|XLON
|xeaNe9qUcIa
|04-09-2025
|13:36:31
|GBp
|127
|536.50
|XLON
|xeaNe9qUYuR
|04-09-2025
|13:23:32
|GBp
|127
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUNhj
|04-09-2025
|13:23:32
|GBp
|700
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUNhl
|04-09-2025
|13:23:32
|GBp
|714
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUNhv
|04-09-2025
|13:21:34
|GBp
|369
|537.50
|XLON
|xeaNe9qULrh
|04-09-2025
|13:20:00
|GBp
|879
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUI8j
|04-09-2025
|13:19:59
|GBp
|847
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUI8K
|04-09-2025
|13:19:59
|GBp
|466
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUI8U
|04-09-2025
|13:19:59
|GBp
|634
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIBf
|04-09-2025
|13:19:59
|GBp
|151
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIBh
|04-09-2025
|13:19:59
|GBp
|155
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIBj
|04-09-2025
|13:19:59
|GBp
|463
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILW
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|456
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILh
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|115
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILr
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|345
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILt
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|457
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIL3
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|459
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILA
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|349
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILI
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|151
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILK
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|485
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILM
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|460
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUILU
|04-09-2025
|13:19:58
|GBp
|459
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIKg
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|570
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIKm
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|151
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIKo
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|420
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIKq
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|151
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIKs
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|462
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIKy
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|454
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIK6
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|461
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUINh
|04-09-2025
|13:19:57
|GBp
|465
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIN$
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|468
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUINP
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|335
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUINV
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|250
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIMX
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|466
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIMZ
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|453
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIMm
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|449
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIMw
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|459
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIMB
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|340
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIHr
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|526
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIHt
|04-09-2025
|13:19:56
|GBp
|456
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIH0
|04-09-2025
|13:19:55
|GBp
|459
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIHQ
|04-09-2025
|13:19:55
|GBp
|455
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIGW
|04-09-2025
|13:19:55
|GBp
|456
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIGn
|04-09-2025
|13:19:55
|GBp
|463
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIGt
|04-09-2025
|13:19:55
|GBp
|458
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIJZ
|04-09-2025
|13:19:55
|GBp
|452
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIJe
|04-09-2025
|13:19:54
|GBp
|457
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIJP
|04-09-2025
|13:19:54
|GBp
|480
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIIH
|04-09-2025
|13:19:53
|GBp
|452
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUISi
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|464
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIVw
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|459
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIV2
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|456
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIUl
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|422
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPi
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|20
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPk
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|45
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPm
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|66
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPo
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|151
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPQ
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|602
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPM
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|214
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUIPK
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|824
|537.50
|XLON
|xeaNe9qUIOa
|04-09-2025
|13:19:52
|GBp
|19
|537.50
|XLON
|xeaNe9qUIOY
|04-09-2025
|13:18:19
|GBp
|837
|538.00
|XLON
|xeaNe9qUGpM
|04-09-2025
|13:14:59
|GBp
|205
|537.00
|XLON
|xeaNe9qUV3V
|04-09-2025
|13:08:19
|GBp
|600
|537.50
|XLON
|xeaNe9qUP@x
|04-09-2025
|13:08:19
|GBp
|223
|537.50
|XLON
|xeaNe9qUP@z
|04-09-2025
|13:07:25
|GBp
|58
|538.50
|XLON
|xeaNe9qU6oD
|04-09-2025
|13:07:25
|GBp
|161
|538.50
|XLON
|xeaNe9qU6oF
|04-09-2025
|13:07:25
|GBp
|70
|538.50
|XLON
|xeaNe9qU6oH
|04-09-2025
|13:07:25
|GBp
|832
|538.00
|XLON
|xeaNe9qU6oK
|04-09-2025
|13:06:39
|GBp
|657
|538.50
|XLON
|xeaNe9qU7lt
|04-09-2025
|13:06:39
|GBp
|191
|538.50
|XLON
|xeaNe9qU7l9
|04-09-2025
|12:59:59
|GBp
|688
|538.50
|XLON
|xeaNe9qU16m
|04-09-2025
|12:52:38
|GBp
|239
|539.00
|XLON
|xeaNe9qU9a9
|04-09-2025
|12:52:38
|GBp
|446
|539.00
|XLON
|xeaNe9qU9aB
|04-09-2025
|12:51:08
|GBp
|685
|539.50
|XLON
|xeaNe9qVsBJ
|04-09-2025
|12:50:00
|GBp
|686
|540.00
|XLON
|xeaNe9qVqcC
|04-09-2025
|12:49:17
|GBp
|398
|540.50
|XLON
|xeaNe9qVqNF
|04-09-2025
|12:49:04
|GBp
|275
|540.50
|XLON
|xeaNe9qVrYG
|04-09-2025
|12:49:04
|GBp
|1,052
|540.50
|XLON
|xeaNe9qVrYI
|04-09-2025
|12:49:04
|GBp
|46
|540.50
|XLON
|xeaNe9qVrYK
|04-09-2025
|12:49:00
|GBp
|3,824
|539.00
|XLON
|xeaNe9qVreh
|04-09-2025
|12:37:20
|GBp
|390
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVxDk
|04-09-2025
|12:37:20
|GBp
|1
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVxDm
|04-09-2025
|12:37:20
|GBp
|55
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVxDo
|04-09-2025
|12:37:20
|GBp
|41
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVxDq
|04-09-2025
|12:37:20
|GBp
|184
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVxDs
|04-09-2025
|12:23:48
|GBp
|519
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVl1w
|04-09-2025
|12:23:48
|GBp
|169
|538.50
|XLON
|xeaNe9qVl1y
|04-09-2025
|12:10:39
|GBp
|534
|537.50
|XLON
|xeaNe9qVJxs
|04-09-2025
|12:00:00
|GBp
|301
|536.50
|XLON
|xeaNe9qVPIM
|04-09-2025
|12:00:00
|GBp
|283
|536.50
|XLON
|xeaNe9qVPIS
|04-09-2025
|11:59:00
|GBp
|579
|537.00
|XLON
|xeaNe9qV6Hx
|04-09-2025
|11:57:03
|GBp
|174
|537.00
|XLON
|xeaNe9qV41k
|04-09-2025
|11:57:00
|GBp
|395
|537.50
|XLON
|xeaNe9qV422
|04-09-2025
|11:57:00
|GBp
|112
|538.00
|XLON
|xeaNe9qV4Db
|04-09-2025
|11:57:00
|GBp
|484
|538.00
|XLON
|xeaNe9qV4Dd
|04-09-2025
|11:56:25
|GBp
|147
|538.00
|XLON
|xeaNe9qV5XN
|04-09-2025
|11:56:25
|GBp
|417
|538.00
|XLON
|xeaNe9qV5XP
|04-09-2025
|11:39:28
|GBp
|109
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtzl
|04-09-2025
|11:39:28
|GBp
|109
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtzr
|04-09-2025
|11:39:28
|GBp
|230
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtzt
|04-09-2025
|11:39:28
|GBp
|109
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtz@
|04-09-2025
|11:39:28
|GBp
|109
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtz7
|04-09-2025
|11:39:27
|GBp
|275
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtzJ
|04-09-2025
|11:39:27
|GBp
|109
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtzL
|04-09-2025
|11:39:27
|GBp
|109
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtzR
|04-09-2025
|11:39:27
|GBp
|168
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOtya
|04-09-2025
|11:39:26
|GBp
|138
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOt$b
|04-09-2025
|11:39:26
|GBp
|461
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOt$q
|04-09-2025
|11:39:26
|GBp
|460
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOt$3
|04-09-2025
|11:39:26
|GBp
|448
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOt$D
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|729
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFz
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|225
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqF$
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|216
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqF1
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|368
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqF3
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|221
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqF5
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|9
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqF7
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|188
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFL
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|165
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFN
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|619
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFP
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|15
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFR
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|216
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFT
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|700
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqFV
|04-09-2025
|11:37:58
|GBp
|550
|537.50
|XLON
|xeaNe9qOqEY
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|780
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqM0
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|42
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqM2
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|35
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqM4
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|98
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqM6
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|250
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqM8
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|140
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMA
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|327
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMC
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|740
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqML
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|42
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMN
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|35
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMP
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|98
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMR
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|258
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMT
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|188
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqMV
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|1,362
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqHk
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|15
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqHm
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|207
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqHo
|04-09-2025
|11:37:47
|GBp
|154
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqHq
|04-09-2025
|11:37:46
|GBp
|96
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqH7
|04-09-2025
|11:37:46
|GBp
|582
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOqH9
|04-09-2025
|11:37:46
|GBp
|387
|538.00
|XLON
|xeaNe9qOqHC
|04-09-2025
|11:37:35
|GBp
|358
|538.50
|XLON
|xeaNe9qOrdw
|04-09-2025
|11:37:35
|GBp
|572
|539.00
|XLON
|xeaNe9qOrd2
|04-09-2025
|11:37:35
|GBp
|14
|539.00
|XLON
|xeaNe9qOrd6
|04-09-2025
|11:18:43
|GBp
|578
|539.50
|XLON
|xeaNe9qOai6
|04-09-2025
|11:17:19
|GBp
|5
|539.50
|XLON
|xeaNe9qOb7w
|04-09-2025
|11:12:38
|GBp
|56
|539.50
|XLON
|xeaNe9qOlCe
|04-09-2025
|11:12:38
|GBp
|2
|539.50
|XLON
|xeaNe9qOlCg
|04-09-2025
|11:12:38
|GBp
|12
|539.50
|XLON
|xeaNe9qOlCi
|04-09-2025
|11:12:38
|GBp
|325
|539.50
|XLON
|xeaNe9qOlCk
|04-09-2025
|11:12:38
|GBp
|509
|539.00
|XLON
|xeaNe9qOlCr
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|9,574
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJtT
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|582
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJsd
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|221
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJsf
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|23
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJsh
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|37
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJsj
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|180
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJsW
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|275
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOJsY
|04-09-2025
|11:00:35
|GBp
|509
|535.50
|XLON
|xeaNe9qOJsz
|04-09-2025
|10:52:41
|GBp
|480
|536.00
|XLON
|xeaNe9qORhn
|04-09-2025
|10:52:41
|GBp
|28
|536.00
|XLON
|xeaNe9qORhp
|04-09-2025
|10:52:19
|GBp
|1
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOR1h
|04-09-2025
|10:50:35
|GBp
|52
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOPnA
|04-09-2025
|10:45:02
|GBp
|112
|536.00
|XLON
|xeaNe9qO2fg
|04-09-2025
|10:45:02
|GBp
|4
|536.00
|XLON
|xeaNe9qO2fi
|04-09-2025
|10:45:02
|GBp
|379
|536.00
|XLON
|xeaNe9qO2fk
|04-09-2025
|10:45:02
|GBp
|14
|536.00
|XLON
|xeaNe9qO2fm
|04-09-2025
|10:35:00
|GBp
|14
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOAJW
|04-09-2025
|10:35:00
|GBp
|165
|536.00
|XLON
|xeaNe9qOAJY
|04-09-2025
|10:33:00
|GBp
|83
|536.00
|XLON
|xeaNe9qO8xx
|04-09-2025
|10:33:00
|GBp
|31
|536.00
|XLON
|xeaNe9qO8xz
|04-09-2025
|10:32:09
|GBp
|29
|536.50
|XLON
|xeaNe9qO9kG
|04-09-2025
|10:32:09
|GBp
|52
|536.50
|XLON
|xeaNe9qO9kI
|04-09-2025
|10:32:09
|GBp
|175
|536.50
|XLON
|xeaNe9qO9kK
|04-09-2025
|10:12:44
|GBp
|411
|535.50
|XLON
|xeaNe9qPchx
|04-09-2025
|10:09:23
|GBp
|509
|535.50
|XLON
|xeaNe9qPb@Y
|04-09-2025
|09:54:57
|GBp
|393
|536.00
|XLON
|xeaNe9qPfA2
|04-09-2025
|09:54:57
|GBp
|467
|536.00
|XLON
|xeaNe9qPfA9
|04-09-2025
|09:54:57
|GBp
|42
|536.00
|XLON
|xeaNe9qPfAB
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|768
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPJEI
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|210
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPJEM
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|250
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPJEO
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|132
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPJEQ
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|26
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPJES
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|700
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPJEU
|04-09-2025
|09:47:24
|GBp
|509
|536.00
|XLON
|xeaNe9qPJ9f
|04-09-2025
|09:36:49
|GBp
|214
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOox
|04-09-2025
|09:36:49
|GBp
|398
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOoz
|04-09-2025
|09:36:49
|GBp
|324
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOo2
|04-09-2025
|09:36:49
|GBp
|318
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOoB
|04-09-2025
|09:36:49
|GBp
|322
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOoL
|04-09-2025
|09:36:49
|GBp
|315
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOoU
|04-09-2025
|09:36:48
|GBp
|316
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOzA
|04-09-2025
|09:36:48
|GBp
|314
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOzT
|04-09-2025
|09:36:47
|GBp
|321
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOyh
|04-09-2025
|09:36:47
|GBp
|320
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOyq
|04-09-2025
|09:36:47
|GBp
|327
|536.50
|XLON
|xeaNe9qPOy@
|04-09-2025
|09:33:41
|GBp
|77
|534.50
|XLON
|xeaNe9qP7ac
|04-09-2025
|09:31:06
|GBp
|509
|535.00
|XLON
|xeaNe9qP5ZF
|04-09-2025
|09:12:00
|GBp
|179
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQs2X
|04-09-2025
|09:12:00
|GBp
|330
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQs3V
|04-09-2025
|09:10:58
|GBp
|72
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQtwb
|04-09-2025
|09:10:58
|GBp
|94
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQtwd
|04-09-2025
|09:10:58
|GBp
|12
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQtwf
|04-09-2025
|09:06:11
|GBp
|43
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQpqQ
|04-09-2025
|09:06:11
|GBp
|13
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQpqS
|04-09-2025
|09:06:11
|GBp
|307
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQpqU
|04-09-2025
|09:06:11
|GBp
|76
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQptW
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|207
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@Om
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|100
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@Oo
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|477
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@Ou
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|260
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@Ow
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|250
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@Oy
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|680
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@O@
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|247
|536.00
|XLON
|xeaNe9qQ@RW
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|184
|536.00
|XLON
|xeaNe9qQ@OQ
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|547
|536.00
|XLON
|xeaNe9qQ@OU
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|20
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQ@OO
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|355
|535.00
|XLON
|xeaNe9qQ@Ru
|04-09-2025
|09:01:20
|GBp
|509
|535.50
|XLON
|xeaNe9qQ@R@
|04-09-2025
|08:50:03
|GBp
|118
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQaMC
|04-09-2025
|08:50:03
|GBp
|400
|536.50
|XLON
|xeaNe9qQaME
|04-09-2025
|08:33:29
|GBp
|44
|534.50
|XLON
|xeaNe9qQLcg
|04-09-2025
|08:33:29
|GBp
|14
|534.50
|XLON
|xeaNe9qQLci
|04-09-2025
|08:20:43
|GBp
|355
|532.50
|XLON
|xeaNe9qQOcB
|04-09-2025
|08:20:43
|GBp
|355
|532.50
|BATE
|xeaNe9qQOcF
|04-09-2025
|08:20:43
|GBp
|509
|533.00
|XLON
|xeaNe9qQOcH
|04-09-2025
|08:20:43
|GBp
|509
|533.00
|BATE
|xeaNe9qQOcL
|04-09-2025
|08:19:21
|GBp
|63
|533.00
|XLON
|xeaNe9qQP0X
|04-09-2025
|08:19:21
|GBp
|18
|533.00
|XLON
|xeaNe9qQP1V
|04-09-2025
|08:19:20
|GBp
|237
|533.00
|XLON
|xeaNe9qQP0G
|04-09-2025
|08:09:45
|GBp
|37
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1Fv
|04-09-2025
|08:09:45
|GBp
|38
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1Fx
|04-09-2025
|08:09:44
|GBp
|60
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1F$
|04-09-2025
|08:09:44
|GBp
|34
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1F1
|04-09-2025
|08:09:44
|GBp
|31
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1F3
|04-09-2025
|08:09:44
|GBp
|200
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1F5
|04-09-2025
|08:09:26
|GBp
|101
|532.00
|BATE
|xeaNe9qQ1TQ