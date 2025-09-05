Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
05 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 04 September 2025 it had purchased a total of 152,836 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased151,4711,365-
Highest price paid (per ordinary share)540.50p533.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)532.50p532.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)537.92p532.50p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 361,423,137 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 361,423,137.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
04-09-202515:53:19GBp700539.00XLONxeaNe9rZK0M
04-09-202515:53:19GBp1,270539.00XLONxeaNe9rZK0U
04-09-202515:46:39GBp700539.50XLONxeaNe9rZTZL
04-09-202515:46:39GBp1,129539.50XLONxeaNe9rZTZU
04-09-202515:46:39GBp141539.50XLONxeaNe9rZTYW
04-09-202515:43:19GBp197540.00XLONxeaNe9rZPHA
04-09-202515:43:19GBp503540.00XLONxeaNe9rZPHC
04-09-202515:42:11GBp352540.00XLONxeaNe9rZ7wS
04-09-202515:42:11GBp358540.00XLONxeaNe9rZ75v
04-09-202515:41:12GBp350540.00XLONxeaNe9rZ4IK
04-09-202515:40:36GBp356540.00XLONxeaNe9rZ5Kt
04-09-202515:40:35GBp366540.00XLONxeaNe9rZ5Go
04-09-202515:40:35GBp503540.00XLONxeaNe9rZ5Jc
04-09-202515:40:35GBp712540.00XLONxeaNe9rZ5Jg
04-09-202515:40:35GBp465540.00XLONxeaNe9rZ5Jo
04-09-202515:40:35GBp89540.00XLONxeaNe9rZ5Jw
04-09-202515:40:35GBp356540.00XLONxeaNe9rZ5TO
04-09-202515:40:35GBp353540.00XLONxeaNe9rZ5SX
04-09-202515:32:44GBp235538.50XLONxeaNe9rZ81C
04-09-202515:32:44GBp524538.50XLONxeaNe9rZ81E
04-09-202515:32:44GBp2,485538.50XLONxeaNe9rZ81G
04-09-202515:32:44GBp755538.50XLONxeaNe9rZ80f
04-09-202515:25:54GBp759538.00XLONxeaNe9qS@hC
04-09-202515:25:10GBp700538.50XLONxeaNe9qS$q$
04-09-202515:23:23GBp1,544538.50XLONxeaNe9qSzGE
04-09-202515:22:31GBp271538.50XLONxeaNe9qSxWb
04-09-202515:21:53GBp411538.50XLONxeaNe9qSxSH
04-09-202515:21:53GBp447538.50XLONxeaNe9qSxSO
04-09-202515:21:53GBp447538.50XLONxeaNe9qSxVZ
04-09-202515:19:34GBp443538.50XLONxeaNe9qScVz
04-09-202515:18:35GBp452538.50XLONxeaNe9qSatd
04-09-202515:17:36GBp300538.50XLONxeaNe9qSb$o
04-09-202515:17:36GBp550538.50XLONxeaNe9qSb$q
04-09-202515:17:36GBp218538.50XLONxeaNe9qSb$7
04-09-202515:17:36GBp34538.50XLONxeaNe9qSb$9
04-09-202515:17:36GBp175538.50XLONxeaNe9qSb$B
04-09-202515:17:36GBp375538.50XLONxeaNe9qSb$T
04-09-202515:17:36GBp381538.50XLONxeaNe9qSb$V
04-09-202515:17:36GBp150538.50XLONxeaNe9qSb@l
04-09-202515:17:36GBp550538.50XLONxeaNe9qSb@n
04-09-202515:09:59GBp994537.50XLONxeaNe9qSeW@
04-09-202515:09:59GBp54537.50XLONxeaNe9qSeW0
04-09-202515:09:59GBp280537.50XLONxeaNe9qSeW2
04-09-202515:09:59GBp186537.50XLONxeaNe9qSeW4
04-09-202515:09:59GBp497537.50XLONxeaNe9qSeW6
04-09-202515:09:59GBp271537.50XLONxeaNe9qSeW8
04-09-202515:09:59GBp700537.50XLONxeaNe9qSeWA
04-09-202515:09:59GBp120537.50XLONxeaNe9qSeWC
04-09-202515:09:59GBp503537.50XLONxeaNe9qSeWM
04-09-202515:09:59GBp216537.00XLONxeaNe9qSeWT
04-09-202515:09:59GBp1,025537.00XLONxeaNe9qSeWV
04-09-202515:08:51GBp347537.50XLONxeaNe9qSfJ3
04-09-202515:08:51GBp1,301537.50XLONxeaNe9qSfJ9
04-09-202515:08:19GBp239537.50XLONxeaNe9qSM1x
04-09-202515:06:39GBp463537.50XLONxeaNe9qSKIW
04-09-202515:06:39GBp452537.50XLONxeaNe9qSKIc
04-09-202515:06:39GBp299537.50XLONxeaNe9qSKIe
04-09-202515:02:56GBp1,296538.00XLONxeaNe9qSUvq
04-09-202515:01:39GBp120538.00XLONxeaNe9qSSrA
04-09-202514:55:58GBp376538.50XLONxeaNe9qS4ZQ
04-09-202514:55:57GBp110538.50XLONxeaNe9qS4Yx
04-09-202514:55:57GBp53538.50XLONxeaNe9qS4Yz
04-09-202514:53:49GBp313538.50XLONxeaNe9qS3WS
04-09-202514:53:49GBp72538.50XLONxeaNe9qS3Z@
04-09-202514:53:49GBp149538.50XLONxeaNe9qS3Z0
04-09-202514:53:49GBp19538.50XLONxeaNe9qS3Z2
04-09-202514:53:49GBp107538.50XLONxeaNe9qS3Z4
04-09-202514:53:49GBp61538.50XLONxeaNe9qS3Z6
04-09-202514:53:49GBp279538.50XLONxeaNe9qS3Zy
04-09-202514:53:49GBp75538.50XLONxeaNe9qS3Z8
04-09-202514:53:49GBp46538.50XLONxeaNe9qS3ZA
04-09-202514:53:49GBp144538.50XLONxeaNe9qS3ZC
04-09-202514:53:49GBp219538.50XLONxeaNe9qS3ZE
04-09-202514:51:39GBp257538.50XLONxeaNe9qSEkx
04-09-202514:51:27GBp117538.50XLONxeaNe9qSEw4
04-09-202514:50:57GBp615539.00XLONxeaNe9qSFr9
04-09-202514:50:57GBp1,105539.00XLONxeaNe9qSFrM
04-09-202514:48:06GBp235540.00XLONxeaNe9qSBem
04-09-202514:48:06GBp362540.00XLONxeaNe9qSBeo
04-09-202514:47:16GBp225540.00XLONxeaNe9qS80F
04-09-202514:47:16GBp165540.00XLONxeaNe9qS80H
04-09-202514:47:16GBp277540.00XLONxeaNe9qS83Y
04-09-202514:47:16GBp165540.00XLONxeaNe9qS83a
04-09-202514:47:15GBp1,161540.00XLONxeaNe9qS83w
04-09-202514:47:15GBp218540.00XLONxeaNe9qS83y
04-09-202514:47:15GBp14540.00XLONxeaNe9qS82p
04-09-202514:47:15GBp50540.00XLONxeaNe9qS82r
04-09-202514:47:15GBp592540.00XLONxeaNe9qS82t
04-09-202514:47:15GBp471540.00XLONxeaNe9qS82v
04-09-202514:47:15GBp895539.50XLONxeaNe9qS82$
04-09-202514:46:42GBp398540.00XLONxeaNe9qS9w$
04-09-202514:46:42GBp456540.00XLONxeaNe9qS9w1
04-09-202514:46:39GBp77540.00XLONxeaNe9qS91p
04-09-202514:46:39GBp31540.00XLONxeaNe9qS91r
04-09-202514:46:39GBp616540.00XLONxeaNe9qS91t
04-09-202514:46:39GBp19540.00XLONxeaNe9qS911
04-09-202514:46:39GBp359540.00XLONxeaNe9qS913
04-09-202514:46:39GBp380540.00XLONxeaNe9qS915
04-09-202514:46:39GBp461540.00XLONxeaNe9qS917
04-09-202514:46:39GBp168540.00XLONxeaNe9qS919
04-09-202514:46:39GBp47540.00XLONxeaNe9qS91B
04-09-202514:46:39GBp174540.00XLONxeaNe9qS91D
04-09-202514:46:39GBp581540.00XLONxeaNe9qS91F
04-09-202514:46:39GBp854539.50XLONxeaNe9qS91I
04-09-202514:46:39GBp250539.50XLONxeaNe9qS91K
04-09-202514:45:04GBp362540.00XLONxeaNe9qTtSg
04-09-202514:41:58GBp258539.50XLONxeaNe9qTpGe
04-09-202514:41:57GBp878540.00XLONxeaNe9qTpJu
04-09-202514:41:57GBp347540.00XLONxeaNe9qTpJw
04-09-202514:33:19GBp163539.00XLONxeaNe9qTak7
04-09-202514:26:29GBp253538.00XLONxeaNe9qTht1
04-09-202514:26:28GBp411538.00XLONxeaNe9qThtT
04-09-202514:26:28GBp411538.00XLONxeaNe9qThsi
04-09-202514:26:28GBp242538.00XLONxeaNe9qThn4
04-09-202514:24:59GBp136537.50XLONxeaNe9qTf4d
04-09-202514:24:00GBp891538.00XLONxeaNe9qTMM8
04-09-202514:24:00GBp299538.00XLONxeaNe9qTMMA
04-09-202514:24:00GBp1,495538.00XLONxeaNe9qTMHN
04-09-202514:24:00GBp1,435538.00XLONxeaNe9qTMG2
04-09-202514:23:19GBp629537.50XLONxeaNe9qTNwy
04-09-202514:23:19GBp446537.50XLONxeaNe9qTNw8
04-09-202514:23:19GBp37537.50XLONxeaNe9qTNwA
04-09-202514:23:19GBp533537.50XLONxeaNe9qTNwC
04-09-202514:21:39GBp197537.50XLONxeaNe9qTL4k
04-09-202514:21:39GBp712537.50XLONxeaNe9qTL4m
04-09-202514:21:39GBp170537.50XLONxeaNe9qTL4o
04-09-202514:10:52GBp35538.00XLONxeaNe9qTPBR
04-09-202514:10:52GBp505538.00XLONxeaNe9qTPBT
04-09-202514:10:52GBp103538.00XLONxeaNe9qTPBV
04-09-202514:10:49GBp615538.50XLONxeaNe9qTPM7
04-09-202514:10:49GBp355538.50XLONxeaNe9qTPM9
04-09-202514:10:49GBp38538.50XLONxeaNe9qTPMB
04-09-202514:10:49GBp300538.50XLONxeaNe9qTPMD
04-09-202514:10:49GBp178538.50XLONxeaNe9qTPMF
04-09-202514:10:49GBp343538.50XLONxeaNe9qTPMH
04-09-202514:10:49GBp68538.50XLONxeaNe9qTPMR
04-09-202514:10:49GBp280538.50XLONxeaNe9qTPMT
04-09-202514:10:49GBp959538.00XLONxeaNe9qTPHY
04-09-202514:02:29GBp596537.00XLONxeaNe9qTEOd
04-09-202514:01:42GBp348537.00XLONxeaNe9qTFKV
04-09-202514:00:36GBp230537.50XLONxeaNe9qTDdu
04-09-202514:00:36GBp454537.50XLONxeaNe9qTDdw
04-09-202514:00:36GBp68537.50XLONxeaNe9qTDdy
04-09-202514:00:36GBp34537.50XLONxeaNe9qTDd@
04-09-202514:00:36GBp444537.50XLONxeaNe9qTDdB
04-09-202513:59:59GBp118536.50XLONxeaNe9qTDVq
04-09-202513:49:01GBp283537.00XLONxeaNe9qUnoR
04-09-202513:46:39GBp36536.50XLONxeaNe9qU$9z
04-09-202513:44:59GBp259536.50XLONxeaNe9qUzvS
04-09-202513:44:11GBp250537.00XLONxeaNe9qUwlt
04-09-202513:43:12GBp151537.00XLONxeaNe9qUxrS
04-09-202513:43:12GBp140537.00XLONxeaNe9qUxrU
04-09-202513:42:13GBp167537.00XLONxeaNe9qUuh1
04-09-202513:42:13GBp104537.00XLONxeaNe9qUuh3
04-09-202513:41:14GBp302537.00XLONxeaNe9qUvoo
04-09-202513:40:15GBp283537.00XLONxeaNe9qUcy@
04-09-202513:40:00GBp565537.00XLONxeaNe9qUcM@
04-09-202513:40:00GBp558537.00XLONxeaNe9qUcHl
04-09-202513:40:00GBp565537.00XLONxeaNe9qUcHw
04-09-202513:40:00GBp552537.00XLONxeaNe9qUcGd
04-09-202513:40:00GBp540537.00XLONxeaNe9qUcGi
04-09-202513:40:00GBp535537.00XLONxeaNe9qUcJ5
04-09-202513:40:00GBp45537.00XLONxeaNe9qUcJ7
04-09-202513:40:00GBp383536.50XLONxeaNe9qUcIa
04-09-202513:36:31GBp127536.50XLONxeaNe9qUYuR
04-09-202513:23:32GBp127537.00XLONxeaNe9qUNhj
04-09-202513:23:32GBp700537.00XLONxeaNe9qUNhl
04-09-202513:23:32GBp714537.00XLONxeaNe9qUNhv
04-09-202513:21:34GBp369537.50XLONxeaNe9qULrh
04-09-202513:20:00GBp879538.00XLONxeaNe9qUI8j
04-09-202513:19:59GBp847538.00XLONxeaNe9qUI8K
04-09-202513:19:59GBp466538.00XLONxeaNe9qUI8U
04-09-202513:19:59GBp634538.00XLONxeaNe9qUIBf
04-09-202513:19:59GBp151538.00XLONxeaNe9qUIBh
04-09-202513:19:59GBp155538.00XLONxeaNe9qUIBj
04-09-202513:19:59GBp463538.00XLONxeaNe9qUILW
04-09-202513:19:58GBp456538.00XLONxeaNe9qUILh
04-09-202513:19:58GBp115538.00XLONxeaNe9qUILr
04-09-202513:19:58GBp345538.00XLONxeaNe9qUILt
04-09-202513:19:58GBp457538.00XLONxeaNe9qUIL3
04-09-202513:19:58GBp459538.00XLONxeaNe9qUILA
04-09-202513:19:58GBp349538.00XLONxeaNe9qUILI
04-09-202513:19:58GBp151538.00XLONxeaNe9qUILK
04-09-202513:19:58GBp485538.00XLONxeaNe9qUILM
04-09-202513:19:58GBp460538.00XLONxeaNe9qUILU
04-09-202513:19:58GBp459538.00XLONxeaNe9qUIKg
04-09-202513:19:57GBp570538.00XLONxeaNe9qUIKm
04-09-202513:19:57GBp151538.00XLONxeaNe9qUIKo
04-09-202513:19:57GBp420538.00XLONxeaNe9qUIKq
04-09-202513:19:57GBp151538.00XLONxeaNe9qUIKs
04-09-202513:19:57GBp462538.00XLONxeaNe9qUIKy
04-09-202513:19:57GBp454538.00XLONxeaNe9qUIK6
04-09-202513:19:57GBp461538.00XLONxeaNe9qUINh
04-09-202513:19:57GBp465538.00XLONxeaNe9qUIN$
04-09-202513:19:56GBp468538.00XLONxeaNe9qUINP
04-09-202513:19:56GBp335538.00XLONxeaNe9qUINV
04-09-202513:19:56GBp250538.00XLONxeaNe9qUIMX
04-09-202513:19:56GBp466538.00XLONxeaNe9qUIMZ
04-09-202513:19:56GBp453538.00XLONxeaNe9qUIMm
04-09-202513:19:56GBp449538.00XLONxeaNe9qUIMw
04-09-202513:19:56GBp459538.00XLONxeaNe9qUIMB
04-09-202513:19:56GBp340538.00XLONxeaNe9qUIHr
04-09-202513:19:56GBp526538.00XLONxeaNe9qUIHt
04-09-202513:19:56GBp456538.00XLONxeaNe9qUIH0
04-09-202513:19:55GBp459538.00XLONxeaNe9qUIHQ
04-09-202513:19:55GBp455538.00XLONxeaNe9qUIGW
04-09-202513:19:55GBp456538.00XLONxeaNe9qUIGn
04-09-202513:19:55GBp463538.00XLONxeaNe9qUIGt
04-09-202513:19:55GBp458538.00XLONxeaNe9qUIJZ
04-09-202513:19:55GBp452538.00XLONxeaNe9qUIJe
04-09-202513:19:54GBp457538.00XLONxeaNe9qUIJP
04-09-202513:19:54GBp480538.00XLONxeaNe9qUIIH
04-09-202513:19:53GBp452538.00XLONxeaNe9qUISi
04-09-202513:19:52GBp464538.00XLONxeaNe9qUIVw
04-09-202513:19:52GBp459538.00XLONxeaNe9qUIV2
04-09-202513:19:52GBp456538.00XLONxeaNe9qUIUl
04-09-202513:19:52GBp422538.00XLONxeaNe9qUIPi
04-09-202513:19:52GBp20538.00XLONxeaNe9qUIPk
04-09-202513:19:52GBp45538.00XLONxeaNe9qUIPm
04-09-202513:19:52GBp66538.00XLONxeaNe9qUIPo
04-09-202513:19:52GBp151538.00XLONxeaNe9qUIPQ
04-09-202513:19:52GBp602538.00XLONxeaNe9qUIPM
04-09-202513:19:52GBp214538.00XLONxeaNe9qUIPK
04-09-202513:19:52GBp824537.50XLONxeaNe9qUIOa
04-09-202513:19:52GBp19537.50XLONxeaNe9qUIOY
04-09-202513:18:19GBp837538.00XLONxeaNe9qUGpM
04-09-202513:14:59GBp205537.00XLONxeaNe9qUV3V
04-09-202513:08:19GBp600537.50XLONxeaNe9qUP@x
04-09-202513:08:19GBp223537.50XLONxeaNe9qUP@z
04-09-202513:07:25GBp58538.50XLONxeaNe9qU6oD
04-09-202513:07:25GBp161538.50XLONxeaNe9qU6oF
04-09-202513:07:25GBp70538.50XLONxeaNe9qU6oH
04-09-202513:07:25GBp832538.00XLONxeaNe9qU6oK
04-09-202513:06:39GBp657538.50XLONxeaNe9qU7lt
04-09-202513:06:39GBp191538.50XLONxeaNe9qU7l9
04-09-202512:59:59GBp688538.50XLONxeaNe9qU16m
04-09-202512:52:38GBp239539.00XLONxeaNe9qU9a9
04-09-202512:52:38GBp446539.00XLONxeaNe9qU9aB
04-09-202512:51:08GBp685539.50XLONxeaNe9qVsBJ
04-09-202512:50:00GBp686540.00XLONxeaNe9qVqcC
04-09-202512:49:17GBp398540.50XLONxeaNe9qVqNF
04-09-202512:49:04GBp275540.50XLONxeaNe9qVrYG
04-09-202512:49:04GBp1,052540.50XLONxeaNe9qVrYI
04-09-202512:49:04GBp46540.50XLONxeaNe9qVrYK
04-09-202512:49:00GBp3,824539.00XLONxeaNe9qVreh
04-09-202512:37:20GBp390538.50XLONxeaNe9qVxDk
04-09-202512:37:20GBp1538.50XLONxeaNe9qVxDm
04-09-202512:37:20GBp55538.50XLONxeaNe9qVxDo
04-09-202512:37:20GBp41538.50XLONxeaNe9qVxDq
04-09-202512:37:20GBp184538.50XLONxeaNe9qVxDs
04-09-202512:23:48GBp519538.50XLONxeaNe9qVl1w
04-09-202512:23:48GBp169538.50XLONxeaNe9qVl1y
04-09-202512:10:39GBp534537.50XLONxeaNe9qVJxs
04-09-202512:00:00GBp301536.50XLONxeaNe9qVPIM
04-09-202512:00:00GBp283536.50XLONxeaNe9qVPIS
04-09-202511:59:00GBp579537.00XLONxeaNe9qV6Hx
04-09-202511:57:03GBp174537.00XLONxeaNe9qV41k
04-09-202511:57:00GBp395537.50XLONxeaNe9qV422
04-09-202511:57:00GBp112538.00XLONxeaNe9qV4Db
04-09-202511:57:00GBp484538.00XLONxeaNe9qV4Dd
04-09-202511:56:25GBp147538.00XLONxeaNe9qV5XN
04-09-202511:56:25GBp417538.00XLONxeaNe9qV5XP
04-09-202511:39:28GBp109538.50XLONxeaNe9qOtzl
04-09-202511:39:28GBp109538.50XLONxeaNe9qOtzr
04-09-202511:39:28GBp230538.50XLONxeaNe9qOtzt
04-09-202511:39:28GBp109538.50XLONxeaNe9qOtz@
04-09-202511:39:28GBp109538.50XLONxeaNe9qOtz7
04-09-202511:39:27GBp275538.50XLONxeaNe9qOtzJ
04-09-202511:39:27GBp109538.50XLONxeaNe9qOtzL
04-09-202511:39:27GBp109538.50XLONxeaNe9qOtzR
04-09-202511:39:27GBp168538.50XLONxeaNe9qOtya
04-09-202511:39:26GBp138538.50XLONxeaNe9qOt$b
04-09-202511:39:26GBp461538.50XLONxeaNe9qOt$q
04-09-202511:39:26GBp460538.50XLONxeaNe9qOt$3
04-09-202511:39:26GBp448538.50XLONxeaNe9qOt$D
04-09-202511:37:58GBp729538.00XLONxeaNe9qOqFz
04-09-202511:37:58GBp225538.00XLONxeaNe9qOqF$
04-09-202511:37:58GBp216538.00XLONxeaNe9qOqF1
04-09-202511:37:58GBp368538.00XLONxeaNe9qOqF3
04-09-202511:37:58GBp221538.00XLONxeaNe9qOqF5
04-09-202511:37:58GBp9538.00XLONxeaNe9qOqF7
04-09-202511:37:58GBp188538.00XLONxeaNe9qOqFL
04-09-202511:37:58GBp165538.00XLONxeaNe9qOqFN
04-09-202511:37:58GBp619538.00XLONxeaNe9qOqFP
04-09-202511:37:58GBp15538.00XLONxeaNe9qOqFR
04-09-202511:37:58GBp216538.00XLONxeaNe9qOqFT
04-09-202511:37:58GBp700538.00XLONxeaNe9qOqFV
04-09-202511:37:58GBp550537.50XLONxeaNe9qOqEY
04-09-202511:37:47GBp780538.50XLONxeaNe9qOqM0
04-09-202511:37:47GBp42538.50XLONxeaNe9qOqM2
04-09-202511:37:47GBp35538.50XLONxeaNe9qOqM4
04-09-202511:37:47GBp98538.50XLONxeaNe9qOqM6
04-09-202511:37:47GBp250538.50XLONxeaNe9qOqM8
04-09-202511:37:47GBp140538.50XLONxeaNe9qOqMA
04-09-202511:37:47GBp327538.50XLONxeaNe9qOqMC
04-09-202511:37:47GBp740538.50XLONxeaNe9qOqML
04-09-202511:37:47GBp42538.50XLONxeaNe9qOqMN
04-09-202511:37:47GBp35538.50XLONxeaNe9qOqMP
04-09-202511:37:47GBp98538.50XLONxeaNe9qOqMR
04-09-202511:37:47GBp258538.50XLONxeaNe9qOqMT
04-09-202511:37:47GBp188538.50XLONxeaNe9qOqMV
04-09-202511:37:47GBp1,362538.50XLONxeaNe9qOqHk
04-09-202511:37:47GBp15538.50XLONxeaNe9qOqHm
04-09-202511:37:47GBp207538.50XLONxeaNe9qOqHo
04-09-202511:37:47GBp154538.50XLONxeaNe9qOqHq
04-09-202511:37:46GBp96538.50XLONxeaNe9qOqH7
04-09-202511:37:46GBp582538.50XLONxeaNe9qOqH9
04-09-202511:37:46GBp387538.00XLONxeaNe9qOqHC
04-09-202511:37:35GBp358538.50XLONxeaNe9qOrdw
04-09-202511:37:35GBp572539.00XLONxeaNe9qOrd2
04-09-202511:37:35GBp14539.00XLONxeaNe9qOrd6
04-09-202511:18:43GBp578539.50XLONxeaNe9qOai6
04-09-202511:17:19GBp5539.50XLONxeaNe9qOb7w
04-09-202511:12:38GBp56539.50XLONxeaNe9qOlCe
04-09-202511:12:38GBp2539.50XLONxeaNe9qOlCg
04-09-202511:12:38GBp12539.50XLONxeaNe9qOlCi
04-09-202511:12:38GBp325539.50XLONxeaNe9qOlCk
04-09-202511:12:38GBp509539.00XLONxeaNe9qOlCr
04-09-202511:00:35GBp9,574536.00XLONxeaNe9qOJtT
04-09-202511:00:35GBp582536.00XLONxeaNe9qOJsd
04-09-202511:00:35GBp221536.00XLONxeaNe9qOJsf
04-09-202511:00:35GBp23536.00XLONxeaNe9qOJsh
04-09-202511:00:35GBp37536.00XLONxeaNe9qOJsj
04-09-202511:00:35GBp180536.00XLONxeaNe9qOJsW
04-09-202511:00:35GBp275536.00XLONxeaNe9qOJsY
04-09-202511:00:35GBp509535.50XLONxeaNe9qOJsz
04-09-202510:52:41GBp480536.00XLONxeaNe9qORhn
04-09-202510:52:41GBp28536.00XLONxeaNe9qORhp
04-09-202510:52:19GBp1536.00XLONxeaNe9qOR1h
04-09-202510:50:35GBp52536.00XLONxeaNe9qOPnA
04-09-202510:45:02GBp112536.00XLONxeaNe9qO2fg
04-09-202510:45:02GBp4536.00XLONxeaNe9qO2fi
04-09-202510:45:02GBp379536.00XLONxeaNe9qO2fk
04-09-202510:45:02GBp14536.00XLONxeaNe9qO2fm
04-09-202510:35:00GBp14536.00XLONxeaNe9qOAJW
04-09-202510:35:00GBp165536.00XLONxeaNe9qOAJY
04-09-202510:33:00GBp83536.00XLONxeaNe9qO8xx
04-09-202510:33:00GBp31536.00XLONxeaNe9qO8xz
04-09-202510:32:09GBp29536.50XLONxeaNe9qO9kG
04-09-202510:32:09GBp52536.50XLONxeaNe9qO9kI
04-09-202510:32:09GBp175536.50XLONxeaNe9qO9kK
04-09-202510:12:44GBp411535.50XLONxeaNe9qPchx
04-09-202510:09:23GBp509535.50XLONxeaNe9qPb@Y
04-09-202509:54:57GBp393536.00XLONxeaNe9qPfA2
04-09-202509:54:57GBp467536.00XLONxeaNe9qPfA9
04-09-202509:54:57GBp42536.00XLONxeaNe9qPfAB
04-09-202509:47:24GBp768536.50XLONxeaNe9qPJEI
04-09-202509:47:24GBp210536.50XLONxeaNe9qPJEM
04-09-202509:47:24GBp250536.50XLONxeaNe9qPJEO
04-09-202509:47:24GBp132536.50XLONxeaNe9qPJEQ
04-09-202509:47:24GBp26536.50XLONxeaNe9qPJES
04-09-202509:47:24GBp700536.50XLONxeaNe9qPJEU
04-09-202509:47:24GBp509536.00XLONxeaNe9qPJ9f
04-09-202509:36:49GBp214536.50XLONxeaNe9qPOox
04-09-202509:36:49GBp398536.50XLONxeaNe9qPOoz
04-09-202509:36:49GBp324536.50XLONxeaNe9qPOo2
04-09-202509:36:49GBp318536.50XLONxeaNe9qPOoB
04-09-202509:36:49GBp322536.50XLONxeaNe9qPOoL
04-09-202509:36:49GBp315536.50XLONxeaNe9qPOoU
04-09-202509:36:48GBp316536.50XLONxeaNe9qPOzA
04-09-202509:36:48GBp314536.50XLONxeaNe9qPOzT
04-09-202509:36:47GBp321536.50XLONxeaNe9qPOyh
04-09-202509:36:47GBp320536.50XLONxeaNe9qPOyq
04-09-202509:36:47GBp327536.50XLONxeaNe9qPOy@
04-09-202509:33:41GBp77534.50XLONxeaNe9qP7ac
04-09-202509:31:06GBp509535.00XLONxeaNe9qP5ZF
04-09-202509:12:00GBp179535.00XLONxeaNe9qQs2X
04-09-202509:12:00GBp330535.00XLONxeaNe9qQs3V
04-09-202509:10:58GBp72535.00XLONxeaNe9qQtwb
04-09-202509:10:58GBp94535.00XLONxeaNe9qQtwd
04-09-202509:10:58GBp12535.00XLONxeaNe9qQtwf
04-09-202509:06:11GBp43535.00XLONxeaNe9qQpqQ
04-09-202509:06:11GBp13535.00XLONxeaNe9qQpqS
04-09-202509:06:11GBp307535.00XLONxeaNe9qQpqU
04-09-202509:06:11GBp76535.00XLONxeaNe9qQptW
04-09-202509:01:20GBp207536.50XLONxeaNe9qQ@Om
04-09-202509:01:20GBp100536.50XLONxeaNe9qQ@Oo
04-09-202509:01:20GBp477536.50XLONxeaNe9qQ@Ou
04-09-202509:01:20GBp260536.50XLONxeaNe9qQ@Ow
04-09-202509:01:20GBp250536.50XLONxeaNe9qQ@Oy
04-09-202509:01:20GBp680536.50XLONxeaNe9qQ@O@
04-09-202509:01:20GBp247536.00XLONxeaNe9qQ@RW
04-09-202509:01:20GBp184536.00XLONxeaNe9qQ@OQ
04-09-202509:01:20GBp547536.00XLONxeaNe9qQ@OU
04-09-202509:01:20GBp20536.50XLONxeaNe9qQ@OO
04-09-202509:01:20GBp355535.00XLONxeaNe9qQ@Ru
04-09-202509:01:20GBp509535.50XLONxeaNe9qQ@R@
04-09-202508:50:03GBp118536.50XLONxeaNe9qQaMC
04-09-202508:50:03GBp400536.50XLONxeaNe9qQaME
04-09-202508:33:29GBp44534.50XLONxeaNe9qQLcg
04-09-202508:33:29GBp14534.50XLONxeaNe9qQLci
04-09-202508:20:43GBp355532.50XLONxeaNe9qQOcB
04-09-202508:20:43GBp355532.50BATExeaNe9qQOcF
04-09-202508:20:43GBp509533.00XLONxeaNe9qQOcH
04-09-202508:20:43GBp509533.00BATExeaNe9qQOcL
04-09-202508:19:21GBp63533.00XLONxeaNe9qQP0X
04-09-202508:19:21GBp18533.00XLONxeaNe9qQP1V
04-09-202508:19:20GBp237533.00XLONxeaNe9qQP0G
04-09-202508:09:45GBp37532.00BATExeaNe9qQ1Fv
04-09-202508:09:45GBp38532.00BATExeaNe9qQ1Fx
04-09-202508:09:44GBp60532.00BATExeaNe9qQ1F$
04-09-202508:09:44GBp34532.00BATExeaNe9qQ1F1
04-09-202508:09:44GBp31532.00BATExeaNe9qQ1F3
04-09-202508:09:44GBp200532.00BATExeaNe9qQ1F5
04-09-202508:09:26GBp101532.00BATExeaNe9qQ1TQ

