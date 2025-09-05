Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 619 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 28 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 38,93 39,15 38,80 311 440 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 29 augustus 2025 Euronext Brussels 6 800 38,70 38,95 38,45 263 160 MTF CBOE 1 200 38,67 38,95 38,50 46 404 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 1 september 2025 Euronext Brussels 6 619 38,53 38,75 38,30 255 030 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 2 september 2025 Euronext Brussels 6 000 38,30 38,80 37,80 229 800 MTF CBOE 2 000 38,29 38,95 37,80 76 580 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 3 september 2025 Euronext Brussels 6 000 38,35 38,70 38,05 230 100 MTF CBOE 2 000 38,38 38,70 38,00 76 760 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 38 619 38,56 39,15 37,80 1 489 274

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 28 augustus 2025 400 38,80 38,85 38,75 15 520 29 augustus 2025 1 000 38,49 38,70 38,40 38 490 1 september 2025 200 38,30 38,30 38,30 7 660 2 september 2025 1 600 38,25 38,60 37,80 61 200 3 september 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 3 200 122 870





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 28 augustus 2025 600 39,07 39,20 39,00 23 442 29 augustus 2025 600 38,85 39,00 38,75 23 310 1 september 2025 200 38,60 38,60 38,60 7 720 2 september 2025 400 38,75 38,80 38,70 15 500 3 september 2025 1 000 38,40 38,60 38,05 38 400 Totaal 2 800 108 372

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 34 345 aandelen.

Op 3 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 525 336 eigen aandelen aan, of 4,79% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

