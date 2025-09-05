Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 619 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
28 augustus 2025Euronext Brussels8 00038,9339,1538,80311 440
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
29 augustus 2025Euronext Brussels6 80038,7038,9538,45263 160
 MTF CBOE1 20038,6738,9538,5046 404
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
1 september 2025Euronext Brussels6 61938,5338,7538,30255 030
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
2 september 2025Euronext Brussels6 00038,3038,8037,80229 800
 MTF CBOE2 00038,2938,9537,8076 580
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
3 september 2025Euronext Brussels6 00038,3538,7038,05230 100
 MTF CBOE2 00038,3838,7038,0076 760
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 38 61938,5639,1537,801 489 274

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 28 augustus 2025 tot 3 september 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
28 augustus 202540038,8038,8538,7515 520
29 augustus 20251 00038,4938,7038,4038 490
1 september 202520038,3038,3038,307 660
2 september 20251 60038,2538,6037,8061 200
3 september 202500,000,000,000
Totaal3 200   122 870


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
28 augustus 202560039,0739,2039,0023 442
29 augustus 202560038,8539,0038,7523 310
1 september 202520038,6038,6038,607 720
2 september 202540038,7538,8038,7015 500
3 september 20251 00038,4038,6038,0538 400
Totaal2 800   108 372

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 34 345 aandelen.

Op 3 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 525 336 eigen aandelen aan, of 4,79% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

