Bitget 및 Bitget Wallet, Ondo Finance 통해 100종 이상의 토큰화 자산 거래 지원

산 살바도르, 엘살바도르, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 선도 암호화폐 거래소인 Bitget과 자체 수탁형 암호화폐 지갑 Bitget Wallet이 Ondo Finance와의 공식 통합을 통해 각 애플리케이션 내에서 토큰화된 실물자산(RWA)의 실시간 거래를 시작했다고 발표했다. 이를 통해 양사는 미국 외 지역 사용자들에게 토큰화된 주식과 ETF에 대한 접근을 제공하는 최초의 기업 중 하나가 되었다. 라이선스를 보유한 파트너 Ondo Finance와의 협력을 통해, 두 회사는 각각 탈중앙화 금융(DeFi) 영역에서 전통 금융시장에 진입할 수 있는 대체 경로로 자리잡았다. 블록체인의 고유한 기능, 고도 보안 인프라, 그리고 글로벌 거래 옵션 접근성을 결합함으로써, 두 회사는 통상 기관 투자자에게만 제공되던 금융상품을 소매 투자자들도 활용할 수 있는 기회로 확대했다.

새롭게 도입된 RWA 모듈을 통해, Bitget Onchain 및 Bitget Wallet 사용자들은 각각 100종 이상의 토큰화된 주식과 ETF를 탐색, 분석, 거래할 수 있으며, 이는 현재 온체인에서 제공되는 가장 큰 규모의 선택지이다. 각 토큰은 기초 자산의 가격 변동과 재투자된 배당금을 반영하며, 규제된 수탁기관이 보관하는 실물 자산으로 100% 담보된다. 최소 1달러 투자만으로 매수가 가능하다. 온체인 유동성 풀에 의존하지 않고, Ondo의 토큰화 자산은 전통 주식시장의 유동성에 직접 연결되어 Global Markets 인프라를 통해 전통 거래소와 유사한 수준의 체결을 제공한다. 이 서비스는 일부 미국 사용자를 포함한 특정 시장을 제외한 적격 사용자들에게만 제공된다. 현재는 이더리움(Ethereum) 네트워크에서 제공되며, 곧 솔라나(Solana), BNB 체인(BNB Chain) 및 기타 지원되는 블록체인으로 확장될 예정이다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “Bitget 생태계는 전통 금융(TradFi) 상품을 탈중앙화 금융(DeFi)의 새로운 시대와 연결하는 성공을 기반으로 성장하고 있다. Bitget 거래소 플랫폼과 자체 수탁형 지갑을 통해 Ondo의 토큰화 자산을 지원함으로써, 이전에는 접근하기 번거로웠던 글로벌 유망 투자 기회를 암호화폐 시장에 가져오고 있다. 이것이 바로 미래 금융의 현 주소인 것이다”라고 말했다.

Bitget Wallet의 CMO인 Jamie Elkaleh는 “실물자산(RWA)은 이제 온체인 경제의 핵심 요소이다. Ondo Finance와의 통합은 Bitget Wallet을 글로벌 자산 여권(Global Asset Passport)으로 자리매김하려는 전략에서 중요한 단계에 해당한다. 블록체인과 자체 수탁 인프라를 통해 국경 없는 글로벌 금융시장 접근성을 제공함으로써 우리의 ‘Crypto for Everyone’ 비전을 실현해 나가고 있다”라고 강조했다. 130개 이상의 블록체인을 지원하는 Bitget Wallet은 앞으로 업데이트를 통해 추가적인 토큰화 금융상품을 포함하도록 RWA 제공 범위를 확대할 계획이다.

Ondo Finance는 상장 주식과 ETF의 토큰화에 집중하는 규제 기반 플랫폼으로, 10억 달러 이상의 운용 자산(AUM)을 보유하고 있다. Ondo의 토큰화 증권은 파산 격리 법적 구조 하에 발행되며, 제3자 기관에 의해 매일 검증을 받는다. Ondo Finance의 창립자 겸 CEO인 Nathan Allman은 “토큰화된 실물자산(RWA)은 글로벌 금융상품 접근성을 확대하는 데 있어 중요한 진화를 의미한다. Bitget Wallet과의 이번 파트너십을 계기로 이러한 자산을 간단하고 안전하며 접근하기 쉬운 형태로 사용자에게 직접 제공하게 되었다”라고 의미를 부여했다.

앞서 Bitget 거래소와 Bitget Wallet은 Ondo Finance의 Global Markets Alliance에 합류해 토큰화 실물자산(RWA)의 발전을 추진한 바 있다. 이번 통합을 통해 Bitget은 Ondo Finance의 라이선스 기반 인프라와의 파트너십을 통해 글로벌 투자 영역으로 확장했으며, 사용자들이 포트폴리오를 다변화할 수 있는 CeDeFi 생태계를 제공하게 된 것이다.

새 기능을 통해 제공되는 자산에는 애플(Apple), 테슬라(Tesla), 마이크로소프트(Microsoft), 아마존(Amazon), 엔비디아(Nvidia) 등 주요 글로벌 기업과 대표 ETF가 포함된다. 모든 자산은 미국 달러(USD)로 표시되며, 24시간 365일 거래가 가능해 블록체인 기반 인프라를 통해 전통 금융시장에 보다 폭넓은 접근성을 제공한다. 단, 자격은 지역 규제에 따라 결정된다. 이제 글로벌 사용자들은 중개 계좌나 은행 중개인 없이도 Bitget 또는 Bitget Wallet 앱을 통해 토큰화된 주식과 ETF에 접근할 수 있다. 또한 Bitget Wallet은 Ondo와 협력해 토큰화 상품 채택을 가속화하기 위한 캠페인을 순차적으로 선보일 예정이다. 플랫폼은 향후 수개월 내 토큰화 자산 선택 범위를 1,000개 이상의 주식과 ETF로 확대할 계획이다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

Bitget Wallet 소개

Bitget Wallet은 모든 사람이 암호화폐를 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 설계된 비수탁형(Non-custodial) 지갑이다. 현재 전 세계 8,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 스왑(Swap), 시장 인사이트, 스테이킹, 리워드, DApp 탐색, 결제 솔루션 등 종합적인 암호화폐 서비스를 통합 제공한다. Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하며, 수백 개의 DEX 및 크로스체인 브릿지에서 원활한 멀티체인 거래를 가능하게 한다. 또한 3억 달러 이상의 사용자 보호 펀드를 기반으로, 사용자 자산에 대해 업계 최고 수준의 보안을 보장한다. Bitget Wallet의 비전은 “Crypto for Everyone”으로, 암호화폐를 더 단순하고, 더 안전하며, 10억 명의 사람들의 일상 속 일부로 만드는 것이다.

Ondo Finance 소개

Ondo Finance는 금융시장을 온체인으로 가져오기 위한 인프라를 구축하고 있다. Ondo의 사명은 투명하고, 접근 가능하며, 효율적인 금융상품과 플랫폼을 창출함으로써 열린 글로벌 경제의 채택을 가속화하는 것이다. Ondo의 제품군은 토큰화 증권(tokenized securities), 온체인 펀드(onchain funds), 그리고 이를 지원하는 기관급 인프라를 포함한다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

