À Québec, l’effervescence du marché de la revente se poursuit en août

Le nombre de ventes dans la RMR de Québec a progressé de 4 % en août, grâce à 643 transactions. La Périphérie Nord a enregistré la plus forte progression des ventes (19 %). Ainsi, le marché de Québec enregistre son deuxième plus haut niveau d’activité pour un mois d’août depuis un sommet atteint lors de la pandémie.

Les ventes de plex ont affiché un bond impressionnant de 61 %, avec 82 propriétés à revenus vendues (plex de 2 à 5 logements). Les unifamiliales ont affiché une hausse de 6 %, alors que les ventes de copropriétés ont fléchi de 14 %, soit la première diminution significative observée depuis mai 2023 pour cette catégorie.

La pénurie de propriétés sur le marché s’est encore accentuée dans la région de Québec où, pour un 19 e mois consécutif, le nombre de propriétés résidentielles à vendre était en diminution. On recensait 1 743 propriétés disponibles à la fin du mois d’août 2025, soit 23 % de moins qu’en août 2024.

Les conditions de marché atteignent ainsi un nouveau seuil historique à l’avantage des vendeurs, favorisant un état de surchauffe prononcé, une forte dynamique de surenchère et le raccourcissement de 25 jours du temps nécessaire pour vendre une propriété.

Par conséquent, le prix médian des unifamiliales a crû de 18 % pour atteindre 461 500 $ en août. Il s’agissait du 9 e mois consécutif où la croissance surpassait la barre des 15 %.

Les prix médians des copropriétés et des plex ont chacun augmenté de 13 %. De plus, la moitié des transactions ont été conclues à des prix supérieurs à 317 000 $ et 521 944 $, respectivement.

QUEBEC, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’août 2025. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Québec se sont chiffrées à 643 transactions en août. Cela représente une hausse de 4 % par rapport à la même période en 2024.

« Le marché immobilier dans la région métropolitaine de Québec enregistre une 21e hausse mensuelle consécutive. Le seul frein à cette activité est le manque criant de propriétés sur le marché. Toutes les catégories sont concernées, y compris les plex qui bénéficient d’un fort engouement auprès des petits investisseurs et des acheteurs confrontés à l’accélération rapide de la hausse du prix des copropriétés », observe Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché de l’APCIQ.



« Le marché de Québec laisse ainsi de moins en moins de place aux premiers acheteurs, puisque la moitié des copropriétés se vendent au-dessus de 317 000 $, alors que l’acquisition d’une unifamiliale devient encore plus complexe dans un contexte de surchauffe. Par ailleurs, avec l’entrée en vigueur de la loi 16 en août dernier, les acheteurs et les vendeurs de copropriétés sont respectivement soumis à des vérifications et à des obligations diligentes. En définitive, cette évolution du marché et de la réglementation justifie plus que jamais de se faire accompagner par un courtier immobilier pour saisir les meilleures opportunités en toute sérénité. »





