Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 5 september 2025 – 17u40 CET

Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van Mawer

Fagron heeft een kennisgeving ontvangen op grond van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen van Mawer.

Kennisgeving van Mawer Investment Management Ltd

Op 3 september 2025 ontving Fagron een melding dat het belang van Mawer Investment Management Ltd de meldingsdrempel van 5% had overschreden op 29 augustus 2025 als gevolg van de verkoop van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

De kennisgeving vindt plaats door ‘een afzonderlijke kennisgever’.

Op 29 augustus 2025 bezat Mawer Investment Management Ltd in totaal 3,632,837 stemrechten.

Op basis van de noemer van 73.313.904 (totaal aantal stemrechten), bezitten Mawer Investment Management Ltd samen 4,96% van het totaal aantal stemrechten op 29 augustus 2025.

De kennisgeving van Mawer Investment Management Ltd kan worden geraadpleegd via deze link.





Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

investors@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische compounding, en zich richt op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd aan de Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Fagron BV’s hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, prevaleert de laatste.

