글로벌 석학들, Bitget Elite Day Londo 행사에 모여 디지털 금융의 미래를 논하다

빅토리아, 세이셸, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 가상자산 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 사투르니아 디자인(Saturnia Design)과 협력하여 런던에서 ‘Bitget Elite Day London’을 개최한다고 발표했다. 이번 행사는 오는 9월 10일 영국 왕립학회(The Royal Society)에서 열리며, 블록체인이 단순한 투기적 자산을 넘어 지속 가능한 실질적 영향을 제공하는 디지털 금융으로 발전할 수 있는 방향에 대해 논의의 장을 마련하는 한편 유럽의 디지털 금융에 대한 현실적이고 장기적인 비전을 제시하게 될 것으로 보인다.

지난 6월 부다페스트에서 열린 Bitget Elite Day는 업계의 다양한 관계자들을 모아 성황리에 진행된 바 있으며, 이번 런던 행사에서는 논의의 깊이를 한층 더 발전시킬 예정이다. 이번 모임에선 글로벌 리더와 혁신가들이 모여 “블록체인은 암호화폐 없이도 번영할 수 있는가? 그리고 암호화폐는 앞으로 10년간 여전히 관련성을 유지할 것인가?”라는 중요한 질문을 주제로 논의를 펼칠 예정이다.

토론은 GVG 그룹의 CEO이자 창업자인 Shamit Ghosh, 그리고 사투르니아 디자인의 공동 창업자인 Mike Vitez 등이 참여하는 패널이 주도하게 된다. 이들은 시장의 잡음을 넘어, 전통 은행에서의 DeFi의 역할, 토큰화가 열어주는 새로운 투자 기회, 그리고 디지털 지갑이 디지털 여권으로 발전할 수 있는지 여부와 같은 중요한 주제를 깊이 있게 다룰 예정이다.

Bitget의 COO인 Vugar Usi Zade는 “Bitget Elite Day London은 Web3가 초기 단계를 넘어 발전하기 위해 반드시 필요한 진지한 논의를 촉진하기 위해 마련된 행사”라며 “우리의 목표는 다양한 산업의 이해관계자들을 한자리에 모아 혁신, 규제 준수, 채택에 대한 방향을 일치시키고, 지속 가능한 디지털 금융의 미래를 향한 길을 그려가는 것”이라고 강조했다.

이번 행사는 유럽의 디지털 자산 환경이 중대한 변화를 겪고 있는 시점에 열리게 된다. 유럽은 세계 최대 가상자산 경제권 중 하나로서, Web3 혁신의 최전선에 있으며 제도권과 개인 참여자가 함께하는 생태계가 빠르게 성장하고 있다. 시장이 급격히 진화함에 따라 블록체인 기술의 실질적 응용이 주도하는 새로운 기회의 시대가 열리고 있다.

사투르니아 디자인(Saturnia Design)의 공동 창업자인 Mike Vitez는 Web3 시장에서 실질적 행동의 필요성을 강조했다. 그는 “우리는 추상적인 아이디어를 논의하러 모인 것이 아니다. 대신 Web3가 실제 문제를 해결할 수 있는 구체적인 방안을 모색하고자 한다. 이번 행사는 비전에서 실행으로 나아가고, 사용자 중심 접근 방식이 어떻게 지속적이고 의미 있는 채택을 이끌 수 있는지를 보여주는 것이 핵심”이라고 강조하였다.

Bitget Elite Day는 Bitget이 Web3 및 가상자산 기술에 대한 인식을 높이고 차세대가 이러한 혁신을 습득할 수 있도록 지원하는 지속적인 노력의 일환이다. Bitget은 70여 개 대학과 협력해 3,000여 개의 인증서를 발급한 Blockchain4Youth 프로그램을 비롯해, 최근에는 유니세프와의 파트너십을 통해 8개 개발도상국의 청소년 소녀, 멘토, 교사들에게 블록체인 교육 모듈을 제공하는 프로젝트를 진행하고 있다.

