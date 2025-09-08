OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
08 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 05 September 2025 it had purchased a total of 126,811 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|126,811
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|541.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|532.50p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|537.79p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 361,296,326 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 361,296,326.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|05-09-2025
|16:27:30
|GBp
|64
|534.50
|XLON
|xeaNf@DudFj
|05-09-2025
|16:25:05
|GBp
|436
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuYv5
|05-09-2025
|16:25:05
|GBp
|821
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuYv7
|05-09-2025
|16:23:18
|GBp
|725
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuWOr
|05-09-2025
|16:23:18
|GBp
|48
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuWOt
|05-09-2025
|16:20:00
|GBp
|1,384
|533.50
|XLON
|xeaNf@DujwN
|05-09-2025
|16:16:36
|GBp
|19
|534.00
|XLON
|xeaNf@Dufpa
|05-09-2025
|16:16:36
|GBp
|80
|534.00
|XLON
|xeaNf@Dufpc
|05-09-2025
|16:16:36
|GBp
|288
|534.00
|XLON
|xeaNf@DufpW
|05-09-2025
|16:16:36
|GBp
|304
|534.00
|XLON
|xeaNf@DufpY
|05-09-2025
|16:15:37
|GBp
|281
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuMzw
|05-09-2025
|16:14:54
|GBp
|202
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuNfJ
|05-09-2025
|16:14:54
|GBp
|171
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuNfL
|05-09-2025
|16:14:54
|GBp
|1,384
|533.50
|XLON
|xeaNf@DuNfR
|05-09-2025
|16:12:08
|GBp
|9
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuIjw
|05-09-2025
|16:12:08
|GBp
|440
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuIjy
|05-09-2025
|16:10:42
|GBp
|14
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuJ0a
|05-09-2025
|16:10:42
|GBp
|363
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuJ0c
|05-09-2025
|16:10:42
|GBp
|192
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuJ0Y
|05-09-2025
|16:09:43
|GBp
|99
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuHdo
|05-09-2025
|16:09:43
|GBp
|384
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuHdq
|05-09-2025
|16:09:43
|GBp
|19
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuHds
|05-09-2025
|16:08:44
|GBp
|440
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuUaF
|05-09-2025
|16:07:45
|GBp
|234
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuViM
|05-09-2025
|16:07:45
|GBp
|16
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuViO
|05-09-2025
|16:07:45
|GBp
|56
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuViQ
|05-09-2025
|16:07:45
|GBp
|12
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuViV
|05-09-2025
|16:06:46
|GBp
|309
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuSYl
|05-09-2025
|16:05:47
|GBp
|294
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuTkM
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|356
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2k
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|349
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2m
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|520
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2o
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|318
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2q
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|82
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2s
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|624
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2y
|05-09-2025
|16:03:36
|GBp
|440
|534.00
|XLON
|xeaNf@DuR2@
|05-09-2025
|16:03:21
|GBp
|1,330
|532.50
|XLON
|xeaNf@DuRIP
|05-09-2025
|15:58:37
|GBp
|1,267
|532.50
|XLON
|xeaNf@Du5na
|05-09-2025
|15:58:37
|GBp
|1,135
|533.00
|XLON
|xeaNf@Du5np
|05-09-2025
|15:58:37
|GBp
|132
|533.00
|XLON
|xeaNf@Du5nr
|05-09-2025
|15:48:52
|GBp
|1,171
|532.50
|XLON
|xeaNf@Du9lm
|05-09-2025
|15:38:26
|GBp
|561
|533.00
|XLON
|xeaNf@Dvx2g
|05-09-2025
|15:38:04
|GBp
|626
|533.00
|XLON
|xeaNf@DvuYt
|05-09-2025
|15:38:04
|GBp
|95
|533.00
|XLON
|xeaNf@DvuYv
|05-09-2025
|15:36:35
|GBp
|33
|533.50
|XLON
|xeaNf@DvvQR
|05-09-2025
|15:36:26
|GBp
|116
|533.50
|XLON
|xeaNf@Dvckh
|05-09-2025
|15:36:26
|GBp
|289
|533.50
|XLON
|xeaNf@Dvckm
|05-09-2025
|15:36:26
|GBp
|332
|533.50
|XLON
|xeaNf@Dvcko
|05-09-2025
|15:35:53
|GBp
|320
|534.50
|XLON
|xeaNf@DvcPI
|05-09-2025
|15:35:53
|GBp
|976
|534.00
|XLON
|xeaNf@DvcPP
|05-09-2025
|15:27:25
|GBp
|771
|534.50
|XLON
|xeaNf@DvjNp
|05-09-2025
|15:27:25
|GBp
|344
|534.50
|XLON
|xeaNf@DvjNr
|05-09-2025
|15:23:18
|GBp
|501
|535.00
|XLON
|xeaNf@DvNiH
|05-09-2025
|15:23:18
|GBp
|403
|535.00
|XLON
|xeaNf@DvNiJ
|05-09-2025
|15:23:18
|GBp
|26
|535.00
|XLON
|xeaNf@DvNiL
|05-09-2025
|15:20:20
|GBp
|347
|535.50
|XLON
|xeaNf@DvIQR
|05-09-2025
|15:20:20
|GBp
|425
|535.50
|XLON
|xeaNf@DvIQT
|05-09-2025
|15:18:54
|GBp
|693
|535.50
|XLON
|xeaNf@DvGJ7
|05-09-2025
|15:18:54
|GBp
|120
|535.50
|XLON
|xeaNf@DvGJ9
|05-09-2025
|15:18:50
|GBp
|1,154
|536.00
|XLON
|xeaNf@DvGRm
|05-09-2025
|15:18:50
|GBp
|230
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvGRt
|05-09-2025
|15:18:50
|GBp
|700
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvGRv
|05-09-2025
|15:18:50
|GBp
|137
|536.00
|XLON
|xeaNf@DvGR@
|05-09-2025
|15:18:50
|GBp
|785
|536.00
|XLON
|xeaNf@DvGR0
|05-09-2025
|15:14:33
|GBp
|280
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvRWP
|05-09-2025
|15:14:31
|GBp
|644
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvRk5
|05-09-2025
|15:14:31
|GBp
|360
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvRfz
|05-09-2025
|15:14:31
|GBp
|425
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvRf$
|05-09-2025
|15:14:31
|GBp
|144
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvRf1
|05-09-2025
|15:02:08
|GBp
|532
|536.50
|XLON
|xeaNf@DvB9p
|05-09-2025
|15:01:19
|GBp
|700
|537.00
|XLON
|xeaNf@Dv8VC
|05-09-2025
|15:00:19
|GBp
|1,265
|537.50
|XLON
|xeaNf@Dws3Q
|05-09-2025
|15:00:19
|GBp
|59
|537.50
|XLON
|xeaNf@Dws3S
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|1,767
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8l
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|351
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8n
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|34
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8p
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|116
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8r
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|250
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8t
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|562
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8v
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|581
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8x
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|700
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dws8z
|05-09-2025
|15:00:13
|GBp
|906
|538.00
|XLON
|xeaNf@Dws80
|05-09-2025
|14:57:35
|GBp
|864
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dwo2H
|05-09-2025
|14:50:27
|GBp
|154
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dwu4z
|05-09-2025
|14:48:48
|GBp
|80
|538.50
|XLON
|xeaNf@DwcOp
|05-09-2025
|14:48:10
|GBp
|408
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dwd2U
|05-09-2025
|14:45:50
|GBp
|531
|538.50
|XLON
|xeaNf@DwYRH
|05-09-2025
|14:45:49
|GBp
|76
|538.50
|XLON
|xeaNf@DwZbc
|05-09-2025
|14:45:27
|GBp
|254
|538.50
|XLON
|xeaNf@DwZ6B
|05-09-2025
|14:43:48
|GBp
|128
|538.50
|XLON
|xeaNf@DwX8$
|05-09-2025
|14:42:08
|GBp
|645
|539.00
|XLON
|xeaNf@DwlL6
|05-09-2025
|14:41:05
|GBp
|851
|539.50
|XLON
|xeaNf@Dwjn@
|05-09-2025
|14:41:05
|GBp
|708
|539.50
|XLON
|xeaNf@Dwjny
|05-09-2025
|14:41:04
|GBp
|156
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dwjoc
|05-09-2025
|14:41:04
|GBp
|700
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dwjoe
|05-09-2025
|14:41:03
|GBp
|2,204
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwjoD
|05-09-2025
|14:41:03
|GBp
|88
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwjoF
|05-09-2025
|14:41:03
|GBp
|248
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwjoJ
|05-09-2025
|14:41:03
|GBp
|124
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwjoL
|05-09-2025
|14:37:00
|GBp
|84
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNhY
|05-09-2025
|14:36:56
|GBp
|69
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNqL
|05-09-2025
|14:36:53
|GBp
|287
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNsW
|05-09-2025
|14:36:51
|GBp
|500
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNnm
|05-09-2025
|14:36:51
|GBp
|58
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNn1
|05-09-2025
|14:36:51
|GBp
|597
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNn3
|05-09-2025
|14:36:51
|GBp
|87
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNn5
|05-09-2025
|14:36:51
|GBp
|207
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwNn7
|05-09-2025
|14:35:27
|GBp
|75
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwLr@
|05-09-2025
|14:28:48
|GBp
|875
|540.00
|XLON
|xeaNf@DwRvk
|05-09-2025
|14:21:22
|GBp
|249
|540.50
|XLON
|xeaNf@Dw3oP
|05-09-2025
|14:21:22
|GBp
|217
|540.50
|XLON
|xeaNf@Dw3oR
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|263
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw35I
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|162
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34Y
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|287
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34g
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|159
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34a
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|602
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34o
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|611
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34x
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|547
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw344
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|235
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw346
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|272
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34G
|05-09-2025
|14:21:12
|GBp
|347
|541.00
|XLON
|xeaNf@Dw34I
|05-09-2025
|14:06:28
|GBp
|381
|540.50
|XLON
|xeaNf@DxovS
|05-09-2025
|14:06:04
|GBp
|319
|540.50
|XLON
|xeaNf@DxoSQ
|05-09-2025
|14:06:04
|GBp
|414
|540.50
|XLON
|xeaNf@DxoSS
|05-09-2025
|14:06:04
|GBp
|122
|540.50
|XLON
|xeaNf@DxoSU
|05-09-2025
|14:06:00
|GBp
|398
|540.50
|XLON
|xeaNf@DxoRE
|05-09-2025
|14:05:37
|GBp
|437
|540.00
|XLON
|xeaNf@DxpeV
|05-09-2025
|13:57:08
|GBp
|338
|537.50
|XLON
|xeaNf@Dxvfm
|05-09-2025
|13:55:27
|GBp
|926
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxcOl
|05-09-2025
|13:53:02
|GBp
|69
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dxb9o
|05-09-2025
|13:53:02
|GBp
|250
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dxb9q
|05-09-2025
|13:53:02
|GBp
|303
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dxb9s
|05-09-2025
|13:53:02
|GBp
|135
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dxb96
|05-09-2025
|13:53:02
|GBp
|100
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dxb98
|05-09-2025
|13:50:05
|GBp
|321
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxWRG
|05-09-2025
|13:50:05
|GBp
|47
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxWRI
|05-09-2025
|13:48:51
|GBp
|47
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dxkga
|05-09-2025
|13:48:51
|GBp
|393
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxkgY
|05-09-2025
|13:48:22
|GBp
|14
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkKj
|05-09-2025
|13:48:15
|GBp
|48
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkJ4
|05-09-2025
|13:48:15
|GBp
|280
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkJA
|05-09-2025
|13:48:15
|GBp
|5,500
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkJC
|05-09-2025
|13:48:15
|GBp
|100
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkJE
|05-09-2025
|13:48:14
|GBp
|191
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkJU
|05-09-2025
|13:48:14
|GBp
|190
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkIW
|05-09-2025
|13:48:11
|GBp
|166
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkVA
|05-09-2025
|13:48:11
|GBp
|83
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkVC
|05-09-2025
|13:48:10
|GBp
|792
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxkUo
|05-09-2025
|13:40:44
|GBp
|1,142
|537.00
|XLON
|xeaNf@DxN1O
|05-09-2025
|13:40:44
|GBp
|38
|537.00
|XLON
|xeaNf@DxN0b
|05-09-2025
|13:40:44
|GBp
|299
|537.00
|XLON
|xeaNf@DxN0e
|05-09-2025
|13:40:44
|GBp
|679
|537.00
|XLON
|xeaNf@DxN0q
|05-09-2025
|13:31:01
|GBp
|467
|537.00
|XLON
|xeaNf@Dx6t@
|05-09-2025
|13:31:01
|GBp
|175
|537.00
|XLON
|xeaNf@Dx6tw
|05-09-2025
|13:19:59
|GBp
|673
|537.50
|XLON
|xeaNf@DxDyq
|05-09-2025
|13:19:59
|GBp
|124
|537.50
|XLON
|xeaNf@DxDyw
|05-09-2025
|13:19:10
|GBp
|54
|538.00
|XLON
|xeaNf@DxAh7
|05-09-2025
|13:18:07
|GBp
|517
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBen
|05-09-2025
|13:18:06
|GBp
|428
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBq4
|05-09-2025
|13:18:06
|GBp
|210
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBqV
|05-09-2025
|13:18:06
|GBp
|1
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBtX
|05-09-2025
|13:18:05
|GBp
|260
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBtM
|05-09-2025
|13:18:05
|GBp
|223
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBmn
|05-09-2025
|13:18:05
|GBp
|34
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBmp
|05-09-2025
|13:18:05
|GBp
|131
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBmq
|05-09-2025
|13:18:05
|GBp
|257
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxBoZ
|05-09-2025
|13:17:55
|GBp
|490
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxB5y
|05-09-2025
|13:17:55
|GBp
|476
|538.50
|XLON
|xeaNf@DxB5I
|05-09-2025
|13:13:48
|GBp
|300
|538.00
|XLON
|xeaNf@Dqta1
|05-09-2025
|13:07:31
|GBp
|310
|537.50
|XLON
|xeaNf@DqmCi
|05-09-2025
|13:04:49
|GBp
|96
|537.50
|XLON
|xeaNf@Dq$aE
|05-09-2025
|12:57:07
|GBp
|254
|537.50
|XLON
|xeaNf@Dqv$E
|05-09-2025
|12:55:26
|GBp
|159
|537.50
|XLON
|xeaNf@DqcE1
|05-09-2025
|12:50:07
|GBp
|692
|538.00
|XLON
|xeaNf@DqYIc
|05-09-2025
|12:50:06
|GBp
|165
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqYS4
|05-09-2025
|12:50:06
|GBp
|503
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqYS6
|05-09-2025
|12:47:09
|GBp
|250
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqXkb
|05-09-2025
|12:47:09
|GBp
|173
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqXkd
|05-09-2025
|12:47:09
|GBp
|28
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqXkf
|05-09-2025
|12:47:09
|GBp
|54
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqXkh
|05-09-2025
|12:47:09
|GBp
|8
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqXkZ
|05-09-2025
|12:43:13
|GBp
|714
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqigI
|05-09-2025
|12:41:21
|GBp
|716
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqjEb
|05-09-2025
|12:41:21
|GBp
|714
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqjEs
|05-09-2025
|12:26:14
|GBp
|932
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqUkE
|05-09-2025
|12:23:33
|GBp
|582
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqS1j
|05-09-2025
|12:20:36
|GBp
|242
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqRcH
|05-09-2025
|12:19:35
|GBp
|49
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqOZB
|05-09-2025
|12:19:35
|GBp
|350
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqOZD
|05-09-2025
|12:19:35
|GBp
|43
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqOZF
|05-09-2025
|12:19:34
|GBp
|310
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqOZU
|05-09-2025
|12:19:34
|GBp
|620
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqOYW
|05-09-2025
|12:19:34
|GBp
|923
|539.00
|XLON
|xeaNf@DqOYq
|05-09-2025
|12:19:29
|GBp
|21
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqOhq
|05-09-2025
|12:19:29
|GBp
|115
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqOhs
|05-09-2025
|12:19:28
|GBp
|485
|538.50
|XLON
|xeaNf@DqOhE
|05-09-2025
|12:02:06
|GBp
|270
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dq8Wi
|05-09-2025
|12:02:06
|GBp
|186
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dq8Wk
|05-09-2025
|12:02:06
|GBp
|11
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dq8Wm
|05-09-2025
|12:02:06
|GBp
|473
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dq8WC
|05-09-2025
|12:02:00
|GBp
|174
|538.00
|XLON
|xeaNf@Dq8gU
|05-09-2025
|12:02:00
|GBp
|305
|538.00
|XLON
|xeaNf@Dq8rW
|05-09-2025
|11:48:48
|GBp
|824
|538.00
|XLON
|xeaNf@Dr@SE
|05-09-2025
|11:48:45
|GBp
|240
|538.00
|XLON
|xeaNf@Dr@PL
|05-09-2025
|11:47:18
|GBp
|7
|538.50
|XLON
|xeaNf@Drydz
|05-09-2025
|11:47:18
|GBp
|228
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dryd$
|05-09-2025
|11:47:12
|GBp
|272
|538.50
|XLON
|xeaNf@DryY@
|05-09-2025
|11:47:12
|GBp
|1,285
|538.50
|XLON
|xeaNf@DryYy
|05-09-2025
|11:47:05
|GBp
|151
|538.50
|XLON
|xeaNf@Drytn
|05-09-2025
|11:47:05
|GBp
|358
|538.50
|XLON
|xeaNf@Drytp
|05-09-2025
|11:47:05
|GBp
|14
|538.50
|XLON
|xeaNf@Drytv
|05-09-2025
|11:47:05
|GBp
|32
|538.50
|XLON
|xeaNf@Drytx
|05-09-2025
|11:28:29
|GBp
|232
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drlz$
|05-09-2025
|11:28:29
|GBp
|300
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drlz1
|05-09-2025
|11:25:32
|GBp
|72
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrjGj
|05-09-2025
|11:25:32
|GBp
|169
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrjGm
|05-09-2025
|11:25:32
|GBp
|179
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrjGo
|05-09-2025
|11:22:35
|GBp
|115
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dregi
|05-09-2025
|11:22:35
|GBp
|400
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dregn
|05-09-2025
|11:20:51
|GBp
|488
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf1g
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|622
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf8@
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|4,207
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf80
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|6
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf82
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|8
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf84
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|14
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf86
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|200
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf88
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|3,043
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf8w
|05-09-2025
|11:20:36
|GBp
|7
|539.00
|XLON
|xeaNf@Drf8y
|05-09-2025
|11:20:31
|GBp
|250
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrfNL
|05-09-2025
|11:20:31
|GBp
|298
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrfNN
|05-09-2025
|11:20:31
|GBp
|91
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrfNV
|05-09-2025
|11:20:31
|GBp
|700
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrfMX
|05-09-2025
|11:20:31
|GBp
|555
|538.50
|XLON
|xeaNf@DrfMa
|05-09-2025
|11:20:22
|GBp
|14
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrfVa
|05-09-2025
|11:20:22
|GBp
|541
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrfVY
|05-09-2025
|11:12:05
|GBp
|316
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrJJg
|05-09-2025
|11:11:25
|GBp
|59
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrGs3
|05-09-2025
|10:53:50
|GBp
|88
|539.50
|XLON
|xeaNf@Dr2bf
|05-09-2025
|10:53:50
|GBp
|362
|539.50
|XLON
|xeaNf@Dr2bo
|05-09-2025
|10:51:25
|GBp
|555
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dr3IP
|05-09-2025
|10:44:52
|GBp
|183
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrCLF
|05-09-2025
|10:41:15
|GBp
|557
|539.50
|XLON
|xeaNf@DrBig
|05-09-2025
|10:41:15
|GBp
|30
|539.50
|XLON
|xeaNf@DrBii
|05-09-2025
|10:41:15
|GBp
|250
|539.50
|XLON
|xeaNf@DrBik
|05-09-2025
|10:41:15
|GBp
|95
|539.50
|XLON
|xeaNf@DrBiw
|05-09-2025
|10:41:15
|GBp
|200
|539.50
|XLON
|xeaNf@DrBiy
|05-09-2025
|10:41:15
|GBp
|555
|539.00
|XLON
|xeaNf@DrBi2
|05-09-2025
|10:36:04
|GBp
|112
|539.50
|XLON
|xeaNf@Dss92
|05-09-2025
|10:36:04
|GBp
|500
|539.50
|XLON
|xeaNf@Dss94
|05-09-2025
|10:24:18
|GBp
|552
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsyuW
|05-09-2025
|10:24:18
|GBp
|92
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsyvU
|05-09-2025
|10:21:05
|GBp
|885
|539.50
|XLON
|xeaNf@DswOo
|05-09-2025
|10:21:05
|GBp
|55
|539.50
|XLON
|xeaNf@DswOq
|05-09-2025
|10:21:05
|GBp
|14
|539.50
|XLON
|xeaNf@DswOs
|05-09-2025
|10:21:05
|GBp
|253
|538.50
|XLON
|xeaNf@DswQ$
|05-09-2025
|10:21:05
|GBp
|958
|539.00
|XLON
|xeaNf@DswQ9
|05-09-2025
|10:21:05
|GBp
|315
|539.00
|XLON
|xeaNf@DswQB
|05-09-2025
|10:21:04
|GBp
|282
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dsxa@
|05-09-2025
|10:21:04
|GBp
|354
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dsxa0
|05-09-2025
|10:21:04
|GBp
|135
|539.00
|XLON
|xeaNf@Dsxay
|05-09-2025
|10:21:04
|GBp
|450
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dsxa7
|05-09-2025
|10:21:04
|GBp
|105
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dsxa9
|05-09-2025
|09:49:01
|GBp
|1,294
|538.50
|XLON
|xeaNf@DsG$2
|05-09-2025
|09:48:06
|GBp
|452
|538.50
|XLON
|xeaNf@DsHYV
|05-09-2025
|09:47:56
|GBp
|942
|538.50
|XLON
|xeaNf@DsHm4
|05-09-2025
|09:47:32
|GBp
|322
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsHDs
|05-09-2025
|09:47:32
|GBp
|296
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsHDu
|05-09-2025
|09:47:32
|GBp
|1,134
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsHD6
|05-09-2025
|09:47:32
|GBp
|143
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsHCh
|05-09-2025
|09:47:32
|GBp
|297
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsHCj
|05-09-2025
|09:47:31
|GBp
|387
|539.00
|XLON
|xeaNf@DsHCm
|05-09-2025
|09:47:24
|GBp
|387
|539.50
|XLON
|xeaNf@DsHEJ
|05-09-2025
|09:47:24
|GBp
|307
|540.00
|XLON
|xeaNf@DsH9b
|05-09-2025
|09:47:24
|GBp
|248
|540.00
|XLON
|xeaNf@DsH9X
|05-09-2025
|09:43:55
|GBp
|181
|540.00
|XLON
|xeaNf@DsSLX
|05-09-2025
|09:29:44
|GBp
|303
|540.00
|XLON
|xeaNf@Ds0t@
|05-09-2025
|09:29:44
|GBp
|252
|540.00
|XLON
|xeaNf@Ds0t2
|05-09-2025
|09:08:19
|GBp
|208
|540.00
|XLON
|xeaNf@DtneX
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|209
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnei
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|210
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnev
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|22
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtne6
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|297
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtne8
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|312
|540.00
|XLON
|xeaNf@DtneM
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|280
|540.00
|XLON
|xeaNf@DtneO
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|223
|540.00
|XLON
|xeaNf@DtneQ
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|302
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnhk
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|280
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnhm
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|222
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnho
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|310
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnh5
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|280
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnh7
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|210
|540.00
|XLON
|xeaNf@Dtnh9
|05-09-2025
|09:08:18
|GBp
|395
|540.00
|XLON
|xeaNf@DtnhI
|05-09-2025
|09:03:14
|GBp
|70
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtzKU
|05-09-2025
|09:03:14
|GBp
|700
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtzNW
|05-09-2025
|08:58:10
|GBp
|47
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtc4u
|05-09-2025
|08:58:10
|GBp
|350
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtc4w
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|293
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtlq@
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|244
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtlq0
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|33
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtlq2
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|216
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtlqw
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|330
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtlqy
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|570
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dtlq8
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|498
|538.00
|XLON
|xeaNf@DtlqF
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|57
|538.00
|XLON
|xeaNf@DtlqH
|05-09-2025
|08:47:42
|GBp
|555
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtlqM
|05-09-2025
|08:29:45
|GBp
|926
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtUXi
|05-09-2025
|08:29:45
|GBp
|15
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtUXk
|05-09-2025
|08:29:45
|GBp
|128
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtUXm
|05-09-2025
|08:29:45
|GBp
|156
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtUXo
|05-09-2025
|08:29:45
|GBp
|77
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtUXq
|05-09-2025
|08:24:36
|GBp
|716
|538.00
|XLON
|xeaNf@DtTUd
|05-09-2025
|08:22:38
|GBp
|173
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtR$v
|05-09-2025
|08:22:38
|GBp
|75
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtR$x
|05-09-2025
|08:22:38
|GBp
|143
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtR$1
|05-09-2025
|08:21:26
|GBp
|400
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtO$Y
|05-09-2025
|08:21:26
|GBp
|31
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtO$s
|05-09-2025
|08:21:26
|GBp
|250
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtO$u
|05-09-2025
|08:21:26
|GBp
|117
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtO$w
|05-09-2025
|08:18:42
|GBp
|39
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dt6E6
|05-09-2025
|08:16:44
|GBp
|561
|538.50
|XLON
|xeaNf@Dt7Up
|05-09-2025
|08:06:12
|GBp
|532
|538.00
|XLON
|xeaNf@DtF8Z
|05-09-2025
|08:05:28
|GBp
|64
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtCsa
|05-09-2025
|08:05:28
|GBp
|461
|538.50
|XLON
|xeaNf@DtCsY
|05-09-2025
|08:04:00
|GBp
|579
|539.00
|XLON
|xeaNf@DtDCs
|05-09-2025
|08:04:00
|GBp
|168
|539.00
|XLON
|xeaNf@DtDCu
|05-09-2025
|08:02:58
|GBp
|548
|540.00
|XLON
|xeaNf@DtAuM