Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
08 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 05 September 2025 it had purchased a total of 126,811 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased126,811--
Highest price paid (per ordinary share)541.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)532.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)537.79p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 361,296,326 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 361,296,326.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
05-09-202516:27:30GBp64534.50XLONxeaNf@DudFj
05-09-202516:25:05GBp436534.00XLONxeaNf@DuYv5
05-09-202516:25:05GBp821534.00XLONxeaNf@DuYv7
05-09-202516:23:18GBp725534.00XLONxeaNf@DuWOr
05-09-202516:23:18GBp48534.00XLONxeaNf@DuWOt
05-09-202516:20:00GBp1,384533.50XLONxeaNf@DujwN
05-09-202516:16:36GBp19534.00XLONxeaNf@Dufpa
05-09-202516:16:36GBp80534.00XLONxeaNf@Dufpc
05-09-202516:16:36GBp288534.00XLONxeaNf@DufpW
05-09-202516:16:36GBp304534.00XLONxeaNf@DufpY
05-09-202516:15:37GBp281534.00XLONxeaNf@DuMzw
05-09-202516:14:54GBp202534.00XLONxeaNf@DuNfJ
05-09-202516:14:54GBp171534.00XLONxeaNf@DuNfL
05-09-202516:14:54GBp1,384533.50XLONxeaNf@DuNfR
05-09-202516:12:08GBp9534.00XLONxeaNf@DuIjw
05-09-202516:12:08GBp440534.00XLONxeaNf@DuIjy
05-09-202516:10:42GBp14534.00XLONxeaNf@DuJ0a
05-09-202516:10:42GBp363534.00XLONxeaNf@DuJ0c
05-09-202516:10:42GBp192534.00XLONxeaNf@DuJ0Y
05-09-202516:09:43GBp99534.00XLONxeaNf@DuHdo
05-09-202516:09:43GBp384534.00XLONxeaNf@DuHdq
05-09-202516:09:43GBp19534.00XLONxeaNf@DuHds
05-09-202516:08:44GBp440534.00XLONxeaNf@DuUaF
05-09-202516:07:45GBp234534.00XLONxeaNf@DuViM
05-09-202516:07:45GBp16534.00XLONxeaNf@DuViO
05-09-202516:07:45GBp56534.00XLONxeaNf@DuViQ
05-09-202516:07:45GBp12534.00XLONxeaNf@DuViV
05-09-202516:06:46GBp309534.00XLONxeaNf@DuSYl
05-09-202516:05:47GBp294534.00XLONxeaNf@DuTkM
05-09-202516:03:36GBp356534.00XLONxeaNf@DuR2k
05-09-202516:03:36GBp349534.00XLONxeaNf@DuR2m
05-09-202516:03:36GBp520534.00XLONxeaNf@DuR2o
05-09-202516:03:36GBp318534.00XLONxeaNf@DuR2q
05-09-202516:03:36GBp82534.00XLONxeaNf@DuR2s
05-09-202516:03:36GBp624534.00XLONxeaNf@DuR2y
05-09-202516:03:36GBp440534.00XLONxeaNf@DuR2@
05-09-202516:03:21GBp1,330532.50XLONxeaNf@DuRIP
05-09-202515:58:37GBp1,267532.50XLONxeaNf@Du5na
05-09-202515:58:37GBp1,135533.00XLONxeaNf@Du5np
05-09-202515:58:37GBp132533.00XLONxeaNf@Du5nr
05-09-202515:48:52GBp1,171532.50XLONxeaNf@Du9lm
05-09-202515:38:26GBp561533.00XLONxeaNf@Dvx2g
05-09-202515:38:04GBp626533.00XLONxeaNf@DvuYt
05-09-202515:38:04GBp95533.00XLONxeaNf@DvuYv
05-09-202515:36:35GBp33533.50XLONxeaNf@DvvQR
05-09-202515:36:26GBp116533.50XLONxeaNf@Dvckh
05-09-202515:36:26GBp289533.50XLONxeaNf@Dvckm
05-09-202515:36:26GBp332533.50XLONxeaNf@Dvcko
05-09-202515:35:53GBp320534.50XLONxeaNf@DvcPI
05-09-202515:35:53GBp976534.00XLONxeaNf@DvcPP
05-09-202515:27:25GBp771534.50XLONxeaNf@DvjNp
05-09-202515:27:25GBp344534.50XLONxeaNf@DvjNr
05-09-202515:23:18GBp501535.00XLONxeaNf@DvNiH
05-09-202515:23:18GBp403535.00XLONxeaNf@DvNiJ
05-09-202515:23:18GBp26535.00XLONxeaNf@DvNiL
05-09-202515:20:20GBp347535.50XLONxeaNf@DvIQR
05-09-202515:20:20GBp425535.50XLONxeaNf@DvIQT
05-09-202515:18:54GBp693535.50XLONxeaNf@DvGJ7
05-09-202515:18:54GBp120535.50XLONxeaNf@DvGJ9
05-09-202515:18:50GBp1,154536.00XLONxeaNf@DvGRm
05-09-202515:18:50GBp230536.50XLONxeaNf@DvGRt
05-09-202515:18:50GBp700536.50XLONxeaNf@DvGRv
05-09-202515:18:50GBp137536.00XLONxeaNf@DvGR@
05-09-202515:18:50GBp785536.00XLONxeaNf@DvGR0
05-09-202515:14:33GBp280536.50XLONxeaNf@DvRWP
05-09-202515:14:31GBp644536.50XLONxeaNf@DvRk5
05-09-202515:14:31GBp360536.50XLONxeaNf@DvRfz
05-09-202515:14:31GBp425536.50XLONxeaNf@DvRf$
05-09-202515:14:31GBp144536.50XLONxeaNf@DvRf1
05-09-202515:02:08GBp532536.50XLONxeaNf@DvB9p
05-09-202515:01:19GBp700537.00XLONxeaNf@Dv8VC
05-09-202515:00:19GBp1,265537.50XLONxeaNf@Dws3Q
05-09-202515:00:19GBp59537.50XLONxeaNf@Dws3S
05-09-202515:00:13GBp1,767538.50XLONxeaNf@Dws8l
05-09-202515:00:13GBp351538.50XLONxeaNf@Dws8n
05-09-202515:00:13GBp34538.50XLONxeaNf@Dws8p
05-09-202515:00:13GBp116538.50XLONxeaNf@Dws8r
05-09-202515:00:13GBp250538.50XLONxeaNf@Dws8t
05-09-202515:00:13GBp562538.50XLONxeaNf@Dws8v
05-09-202515:00:13GBp581538.50XLONxeaNf@Dws8x
05-09-202515:00:13GBp700538.50XLONxeaNf@Dws8z
05-09-202515:00:13GBp906538.00XLONxeaNf@Dws80
05-09-202514:57:35GBp864538.50XLONxeaNf@Dwo2H
05-09-202514:50:27GBp154538.50XLONxeaNf@Dwu4z
05-09-202514:48:48GBp80538.50XLONxeaNf@DwcOp
05-09-202514:48:10GBp408539.00XLONxeaNf@Dwd2U
05-09-202514:45:50GBp531538.50XLONxeaNf@DwYRH
05-09-202514:45:49GBp76538.50XLONxeaNf@DwZbc
05-09-202514:45:27GBp254538.50XLONxeaNf@DwZ6B
05-09-202514:43:48GBp128538.50XLONxeaNf@DwX8$
05-09-202514:42:08GBp645539.00XLONxeaNf@DwlL6
05-09-202514:41:05GBp851539.50XLONxeaNf@Dwjn@
05-09-202514:41:05GBp708539.50XLONxeaNf@Dwjny
05-09-202514:41:04GBp156540.00XLONxeaNf@Dwjoc
05-09-202514:41:04GBp700540.00XLONxeaNf@Dwjoe
05-09-202514:41:03GBp2,204540.00XLONxeaNf@DwjoD
05-09-202514:41:03GBp88540.00XLONxeaNf@DwjoF
05-09-202514:41:03GBp248540.00XLONxeaNf@DwjoJ
05-09-202514:41:03GBp124540.00XLONxeaNf@DwjoL
05-09-202514:37:00GBp84540.00XLONxeaNf@DwNhY
05-09-202514:36:56GBp69540.00XLONxeaNf@DwNqL
05-09-202514:36:53GBp287540.00XLONxeaNf@DwNsW
05-09-202514:36:51GBp500540.00XLONxeaNf@DwNnm
05-09-202514:36:51GBp58540.00XLONxeaNf@DwNn1
05-09-202514:36:51GBp597540.00XLONxeaNf@DwNn3
05-09-202514:36:51GBp87540.00XLONxeaNf@DwNn5
05-09-202514:36:51GBp207540.00XLONxeaNf@DwNn7
05-09-202514:35:27GBp75540.00XLONxeaNf@DwLr@
05-09-202514:28:48GBp875540.00XLONxeaNf@DwRvk
05-09-202514:21:22GBp249540.50XLONxeaNf@Dw3oP
05-09-202514:21:22GBp217540.50XLONxeaNf@Dw3oR
05-09-202514:21:12GBp263541.00XLONxeaNf@Dw35I
05-09-202514:21:12GBp162541.00XLONxeaNf@Dw34Y
05-09-202514:21:12GBp287541.00XLONxeaNf@Dw34g
05-09-202514:21:12GBp159541.00XLONxeaNf@Dw34a
05-09-202514:21:12GBp602541.00XLONxeaNf@Dw34o
05-09-202514:21:12GBp611541.00XLONxeaNf@Dw34x
05-09-202514:21:12GBp547541.00XLONxeaNf@Dw344
05-09-202514:21:12GBp235541.00XLONxeaNf@Dw346
05-09-202514:21:12GBp272541.00XLONxeaNf@Dw34G
05-09-202514:21:12GBp347541.00XLONxeaNf@Dw34I
05-09-202514:06:28GBp381540.50XLONxeaNf@DxovS
05-09-202514:06:04GBp319540.50XLONxeaNf@DxoSQ
05-09-202514:06:04GBp414540.50XLONxeaNf@DxoSS
05-09-202514:06:04GBp122540.50XLONxeaNf@DxoSU
05-09-202514:06:00GBp398540.50XLONxeaNf@DxoRE
05-09-202514:05:37GBp437540.00XLONxeaNf@DxpeV
05-09-202513:57:08GBp338537.50XLONxeaNf@Dxvfm
05-09-202513:55:27GBp926538.00XLONxeaNf@DxcOl
05-09-202513:53:02GBp69538.50XLONxeaNf@Dxb9o
05-09-202513:53:02GBp250538.50XLONxeaNf@Dxb9q
05-09-202513:53:02GBp303538.50XLONxeaNf@Dxb9s
05-09-202513:53:02GBp135538.50XLONxeaNf@Dxb96
05-09-202513:53:02GBp100538.50XLONxeaNf@Dxb98
05-09-202513:50:05GBp321538.50XLONxeaNf@DxWRG
05-09-202513:50:05GBp47538.50XLONxeaNf@DxWRI
05-09-202513:48:51GBp47538.50XLONxeaNf@Dxkga
05-09-202513:48:51GBp393538.50XLONxeaNf@DxkgY
05-09-202513:48:22GBp14538.00XLONxeaNf@DxkKj
05-09-202513:48:15GBp48538.00XLONxeaNf@DxkJ4
05-09-202513:48:15GBp280538.00XLONxeaNf@DxkJA
05-09-202513:48:15GBp5,500538.00XLONxeaNf@DxkJC
05-09-202513:48:15GBp100538.00XLONxeaNf@DxkJE
05-09-202513:48:14GBp191538.00XLONxeaNf@DxkJU
05-09-202513:48:14GBp190538.00XLONxeaNf@DxkIW
05-09-202513:48:11GBp166538.00XLONxeaNf@DxkVA
05-09-202513:48:11GBp83538.00XLONxeaNf@DxkVC
05-09-202513:48:10GBp792538.00XLONxeaNf@DxkUo
05-09-202513:40:44GBp1,142537.00XLONxeaNf@DxN1O
05-09-202513:40:44GBp38537.00XLONxeaNf@DxN0b
05-09-202513:40:44GBp299537.00XLONxeaNf@DxN0e
05-09-202513:40:44GBp679537.00XLONxeaNf@DxN0q
05-09-202513:31:01GBp467537.00XLONxeaNf@Dx6t@
05-09-202513:31:01GBp175537.00XLONxeaNf@Dx6tw
05-09-202513:19:59GBp673537.50XLONxeaNf@DxDyq
05-09-202513:19:59GBp124537.50XLONxeaNf@DxDyw
05-09-202513:19:10GBp54538.00XLONxeaNf@DxAh7
05-09-202513:18:07GBp517538.50XLONxeaNf@DxBen
05-09-202513:18:06GBp428538.50XLONxeaNf@DxBq4
05-09-202513:18:06GBp210538.50XLONxeaNf@DxBqV
05-09-202513:18:06GBp1538.50XLONxeaNf@DxBtX
05-09-202513:18:05GBp260538.50XLONxeaNf@DxBtM
05-09-202513:18:05GBp223538.50XLONxeaNf@DxBmn
05-09-202513:18:05GBp34538.50XLONxeaNf@DxBmp
05-09-202513:18:05GBp131538.50XLONxeaNf@DxBmq
05-09-202513:18:05GBp257538.50XLONxeaNf@DxBoZ
05-09-202513:17:55GBp490538.50XLONxeaNf@DxB5y
05-09-202513:17:55GBp476538.50XLONxeaNf@DxB5I
05-09-202513:13:48GBp300538.00XLONxeaNf@Dqta1
05-09-202513:07:31GBp310537.50XLONxeaNf@DqmCi
05-09-202513:04:49GBp96537.50XLONxeaNf@Dq$aE
05-09-202512:57:07GBp254537.50XLONxeaNf@Dqv$E
05-09-202512:55:26GBp159537.50XLONxeaNf@DqcE1
05-09-202512:50:07GBp692538.00XLONxeaNf@DqYIc
05-09-202512:50:06GBp165538.50XLONxeaNf@DqYS4
05-09-202512:50:06GBp503538.50XLONxeaNf@DqYS6
05-09-202512:47:09GBp250538.50XLONxeaNf@DqXkb
05-09-202512:47:09GBp173538.50XLONxeaNf@DqXkd
05-09-202512:47:09GBp28538.50XLONxeaNf@DqXkf
05-09-202512:47:09GBp54538.50XLONxeaNf@DqXkh
05-09-202512:47:09GBp8538.50XLONxeaNf@DqXkZ
05-09-202512:43:13GBp714538.50XLONxeaNf@DqigI
05-09-202512:41:21GBp716538.50XLONxeaNf@DqjEb
05-09-202512:41:21GBp714538.50XLONxeaNf@DqjEs
05-09-202512:26:14GBp932538.50XLONxeaNf@DqUkE
05-09-202512:23:33GBp582539.00XLONxeaNf@DqS1j
05-09-202512:20:36GBp242539.00XLONxeaNf@DqRcH
05-09-202512:19:35GBp49539.00XLONxeaNf@DqOZB
05-09-202512:19:35GBp350539.00XLONxeaNf@DqOZD
05-09-202512:19:35GBp43539.00XLONxeaNf@DqOZF
05-09-202512:19:34GBp310539.00XLONxeaNf@DqOZU
05-09-202512:19:34GBp620539.00XLONxeaNf@DqOYW
05-09-202512:19:34GBp923539.00XLONxeaNf@DqOYq
05-09-202512:19:29GBp21538.50XLONxeaNf@DqOhq
05-09-202512:19:29GBp115538.50XLONxeaNf@DqOhs
05-09-202512:19:28GBp485538.50XLONxeaNf@DqOhE
05-09-202512:02:06GBp270538.50XLONxeaNf@Dq8Wi
05-09-202512:02:06GBp186538.50XLONxeaNf@Dq8Wk
05-09-202512:02:06GBp11538.50XLONxeaNf@Dq8Wm
05-09-202512:02:06GBp473538.50XLONxeaNf@Dq8WC
05-09-202512:02:00GBp174538.00XLONxeaNf@Dq8gU
05-09-202512:02:00GBp305538.00XLONxeaNf@Dq8rW
05-09-202511:48:48GBp824538.00XLONxeaNf@Dr@SE
05-09-202511:48:45GBp240538.00XLONxeaNf@Dr@PL
05-09-202511:47:18GBp7538.50XLONxeaNf@Drydz
05-09-202511:47:18GBp228538.50XLONxeaNf@Dryd$
05-09-202511:47:12GBp272538.50XLONxeaNf@DryY@
05-09-202511:47:12GBp1,285538.50XLONxeaNf@DryYy
05-09-202511:47:05GBp151538.50XLONxeaNf@Drytn
05-09-202511:47:05GBp358538.50XLONxeaNf@Drytp
05-09-202511:47:05GBp14538.50XLONxeaNf@Drytv
05-09-202511:47:05GBp32538.50XLONxeaNf@Drytx
05-09-202511:28:29GBp232539.00XLONxeaNf@Drlz$
05-09-202511:28:29GBp300539.00XLONxeaNf@Drlz1
05-09-202511:25:32GBp72539.00XLONxeaNf@DrjGj
05-09-202511:25:32GBp169539.00XLONxeaNf@DrjGm
05-09-202511:25:32GBp179539.00XLONxeaNf@DrjGo
05-09-202511:22:35GBp115539.00XLONxeaNf@Dregi
05-09-202511:22:35GBp400539.00XLONxeaNf@Dregn
05-09-202511:20:51GBp488539.00XLONxeaNf@Drf1g
05-09-202511:20:36GBp622539.00XLONxeaNf@Drf8@
05-09-202511:20:36GBp4,207539.00XLONxeaNf@Drf80
05-09-202511:20:36GBp6539.00XLONxeaNf@Drf82
05-09-202511:20:36GBp8539.00XLONxeaNf@Drf84
05-09-202511:20:36GBp14539.00XLONxeaNf@Drf86
05-09-202511:20:36GBp200539.00XLONxeaNf@Drf88
05-09-202511:20:36GBp3,043539.00XLONxeaNf@Drf8w
05-09-202511:20:36GBp7539.00XLONxeaNf@Drf8y
05-09-202511:20:31GBp250539.00XLONxeaNf@DrfNL
05-09-202511:20:31GBp298539.00XLONxeaNf@DrfNN
05-09-202511:20:31GBp91539.00XLONxeaNf@DrfNV
05-09-202511:20:31GBp700539.00XLONxeaNf@DrfMX
05-09-202511:20:31GBp555538.50XLONxeaNf@DrfMa
05-09-202511:20:22GBp14539.00XLONxeaNf@DrfVa
05-09-202511:20:22GBp541539.00XLONxeaNf@DrfVY
05-09-202511:12:05GBp316539.00XLONxeaNf@DrJJg
05-09-202511:11:25GBp59539.00XLONxeaNf@DrGs3
05-09-202510:53:50GBp88539.50XLONxeaNf@Dr2bf
05-09-202510:53:50GBp362539.50XLONxeaNf@Dr2bo
05-09-202510:51:25GBp555539.00XLONxeaNf@Dr3IP
05-09-202510:44:52GBp183539.00XLONxeaNf@DrCLF
05-09-202510:41:15GBp557539.50XLONxeaNf@DrBig
05-09-202510:41:15GBp30539.50XLONxeaNf@DrBii
05-09-202510:41:15GBp250539.50XLONxeaNf@DrBik
05-09-202510:41:15GBp95539.50XLONxeaNf@DrBiw
05-09-202510:41:15GBp200539.50XLONxeaNf@DrBiy
05-09-202510:41:15GBp555539.00XLONxeaNf@DrBi2
05-09-202510:36:04GBp112539.50XLONxeaNf@Dss92
05-09-202510:36:04GBp500539.50XLONxeaNf@Dss94
05-09-202510:24:18GBp552539.50XLONxeaNf@DsyuW
05-09-202510:24:18GBp92539.50XLONxeaNf@DsyvU
05-09-202510:21:05GBp885539.50XLONxeaNf@DswOo
05-09-202510:21:05GBp55539.50XLONxeaNf@DswOq
05-09-202510:21:05GBp14539.50XLONxeaNf@DswOs
05-09-202510:21:05GBp253538.50XLONxeaNf@DswQ$
05-09-202510:21:05GBp958539.00XLONxeaNf@DswQ9
05-09-202510:21:05GBp315539.00XLONxeaNf@DswQB
05-09-202510:21:04GBp282539.00XLONxeaNf@Dsxa@
05-09-202510:21:04GBp354539.00XLONxeaNf@Dsxa0
05-09-202510:21:04GBp135539.00XLONxeaNf@Dsxay
05-09-202510:21:04GBp450538.50XLONxeaNf@Dsxa7
05-09-202510:21:04GBp105538.50XLONxeaNf@Dsxa9
05-09-202509:49:01GBp1,294538.50XLONxeaNf@DsG$2
05-09-202509:48:06GBp452538.50XLONxeaNf@DsHYV
05-09-202509:47:56GBp942538.50XLONxeaNf@DsHm4
05-09-202509:47:32GBp322539.50XLONxeaNf@DsHDs
05-09-202509:47:32GBp296539.50XLONxeaNf@DsHDu
05-09-202509:47:32GBp1,134539.50XLONxeaNf@DsHD6
05-09-202509:47:32GBp143539.50XLONxeaNf@DsHCh
05-09-202509:47:32GBp297539.50XLONxeaNf@DsHCj
05-09-202509:47:31GBp387539.00XLONxeaNf@DsHCm
05-09-202509:47:24GBp387539.50XLONxeaNf@DsHEJ
05-09-202509:47:24GBp307540.00XLONxeaNf@DsH9b
05-09-202509:47:24GBp248540.00XLONxeaNf@DsH9X
05-09-202509:43:55GBp181540.00XLONxeaNf@DsSLX
05-09-202509:29:44GBp303540.00XLONxeaNf@Ds0t@
05-09-202509:29:44GBp252540.00XLONxeaNf@Ds0t2
05-09-202509:08:19GBp208540.00XLONxeaNf@DtneX
05-09-202509:08:18GBp209540.00XLONxeaNf@Dtnei
05-09-202509:08:18GBp210540.00XLONxeaNf@Dtnev
05-09-202509:08:18GBp22540.00XLONxeaNf@Dtne6
05-09-202509:08:18GBp297540.00XLONxeaNf@Dtne8
05-09-202509:08:18GBp312540.00XLONxeaNf@DtneM
05-09-202509:08:18GBp280540.00XLONxeaNf@DtneO
05-09-202509:08:18GBp223540.00XLONxeaNf@DtneQ
05-09-202509:08:18GBp302540.00XLONxeaNf@Dtnhk
05-09-202509:08:18GBp280540.00XLONxeaNf@Dtnhm
05-09-202509:08:18GBp222540.00XLONxeaNf@Dtnho
05-09-202509:08:18GBp310540.00XLONxeaNf@Dtnh5
05-09-202509:08:18GBp280540.00XLONxeaNf@Dtnh7
05-09-202509:08:18GBp210540.00XLONxeaNf@Dtnh9
05-09-202509:08:18GBp395540.00XLONxeaNf@DtnhI
05-09-202509:03:14GBp70538.50XLONxeaNf@DtzKU
05-09-202509:03:14GBp700538.50XLONxeaNf@DtzNW
05-09-202508:58:10GBp47538.50XLONxeaNf@Dtc4u
05-09-202508:58:10GBp350538.50XLONxeaNf@Dtc4w
05-09-202508:47:42GBp293538.50XLONxeaNf@Dtlq@
05-09-202508:47:42GBp244538.50XLONxeaNf@Dtlq0
05-09-202508:47:42GBp33538.50XLONxeaNf@Dtlq2
05-09-202508:47:42GBp216538.50XLONxeaNf@Dtlqw
05-09-202508:47:42GBp330538.50XLONxeaNf@Dtlqy
05-09-202508:47:42GBp570538.50XLONxeaNf@Dtlq8
05-09-202508:47:42GBp498538.00XLONxeaNf@DtlqF
05-09-202508:47:42GBp57538.00XLONxeaNf@DtlqH
05-09-202508:47:42GBp555538.50XLONxeaNf@DtlqM
05-09-202508:29:45GBp926538.50XLONxeaNf@DtUXi
05-09-202508:29:45GBp15538.50XLONxeaNf@DtUXk
05-09-202508:29:45GBp128538.50XLONxeaNf@DtUXm
05-09-202508:29:45GBp156538.50XLONxeaNf@DtUXo
05-09-202508:29:45GBp77538.50XLONxeaNf@DtUXq
05-09-202508:24:36GBp716538.00XLONxeaNf@DtTUd
05-09-202508:22:38GBp173538.50XLONxeaNf@DtR$v
05-09-202508:22:38GBp75538.50XLONxeaNf@DtR$x
05-09-202508:22:38GBp143538.50XLONxeaNf@DtR$1
05-09-202508:21:26GBp400538.50XLONxeaNf@DtO$Y
05-09-202508:21:26GBp31538.50XLONxeaNf@DtO$s
05-09-202508:21:26GBp250538.50XLONxeaNf@DtO$u
05-09-202508:21:26GBp117538.50XLONxeaNf@DtO$w
05-09-202508:18:42GBp39538.50XLONxeaNf@Dt6E6
05-09-202508:16:44GBp561538.50XLONxeaNf@Dt7Up
05-09-202508:06:12GBp532538.00XLONxeaNf@DtF8Z
05-09-202508:05:28GBp64538.50XLONxeaNf@DtCsa
05-09-202508:05:28GBp461538.50XLONxeaNf@DtCsY
05-09-202508:04:00GBp579539.00XLONxeaNf@DtDCs
05-09-202508:04:00GBp168539.00XLONxeaNf@DtDCu
05-09-202508:02:58GBp548540.00XLONxeaNf@DtAuM

