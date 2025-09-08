Muudatused Coop Pank AS-i juhatuses ja tütarettevõtete nõukogudes

Coop Pank AS nõukogu otsustas täna, 8. septembril 2025 valida Coop Panga uueks juhatuse esimeheks senise ärikliendipanganduse juhi Arko Kurtmanni.

Arko Kurtmanni volitused juhatuse esimehena algavad 8. septembril 2025 ning kestavad 3 aastat.

Seoses Kurtmanni nimetamisega juhatuse esimeheks otsustas panga nõukogu valida uueks ärikliendipanganduse juhiks ja juhatuse liikmeks Lehar Küti. Lehar Küti volitused juhatuse liikmena algavad 8. septembril 2025 ning kestavad samuti 3 aastat.

Ühtlasi valiti Lehar Kütt Coop Pank AS-i tütarettevõtete Coop Liising AS-i ja Coop Kindlustusmaakler AS-i nõukogude liikmeks. Lehar Kütt volitused Coop Panga tütarettevõtete nõukogude liikmetena algavad 08.09.2025 ja kestavad kolm aastat.

Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla ütles, et Kurtmann alustab koos meeskonnaga panga järgmise viie aasta strateegi kokkupanemist ja elluviimist. „Pangale uue juhi leidmiseks viisid nomineermiskomitee ja nõukogu läbi põhjaliku konkursi. Arko Kurtmanni näol on tegemist tugeva juhiga, kellel on pikaaegne panganduse ja meeskondade juhtimise ning ehitamise kogemus. Tema isikuomadused ja tugev tiim juhivad kodumaise Coop Panga edukalt vastu uuele kasvuperioodile. Nõukogu esimehena kinnitan, et Coop Panga ambitsioon Eesti pangandusturul on suur ja suudame seda Arko Kurtmanni juhtimisel teostada, kasutades ära meie tänaseid tugevusi ja luues uusi,“ rääkis Rohtla.

Arko Kurtmann ütles, et Coop Pank on äriettevõte, kellel on 35 000 kohalikku omanikku. „Me vastutame nende vara eest ning mitte seda üksnes säilitades, vaid kasvatades.

Meie kasum on langemas teist aastat järjest. See trend tuleb kiirelt pidurdada ja kasum jälle kasvama saada. Langus on tingitud suuresti välisest intressikeskkonnast, kuid palju saame ka maja sees ise ära teha. Lihtne öelda, raske teha, kuid meie suund on selge – tulusid suurendada ja kulusid kokku hoida.

Coop Panga aktsia pole kunagi nii odav olnud. Meie aktsia hind on täna 1,9 eurot ja kaupleb alla book value. Viimase 5 aastaga oleme kasumit kasvatanud 4 korda, aga aktsia hind on kasvanud kõigest 2 korda. Täna me töötame selle nimel, et Coop Panga kasum kahekordistada ja seeläbi panga väärtust kasvatada. Usume, et see peegeldub ka aktsia hinna kasvus,“ sõnas Kurtmann.

Arko Kurtmann on olnud alates 2020. aastast Coop Pank AS juhatuse liige ja ärikliendipanganduse juht ning lisaks on ta Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Liising AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogude liige, sealjuures Coop Liising AS nõukogu esimees. Arko Kurtmann on lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala. Käesoleval hetkel omab Arko Kurtmann 135 600 Coop Pank AS aktsiat läbi talle kuuluva ettevõtte Corby Capital OÜ. Samuti on talle väljastatud optsioon 217 600 aktsiale.

Lehar Kütt on olnud alates 2021. aastast Coop Pank AS ärikliendi finantseerimise äriliini juht, varasemalt on ta muu hulgas töötanud KredExi juhatuse esimehena. Lehar Kütt omandas kõrghariduse 2022. aastal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ärijuhtimise erialal. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi majandusteaduses ja 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi erialal digimuutused ettevõttes. Käesoleval hetkel omab Lehar Kütt 24 372 Coop Pank AS aktsiat ja talle on väljastatud optsioon 99 600 aktsiale.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 219 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.