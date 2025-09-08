SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 1. til 5. september foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 100.849 1.210.557.430 1 september 2025 700 13.276,8714 9.293.810 2 september 2025 690 13.321,5797 9.191.890 3 september 2025 690 13.351,3478 9.212.430 4 september 2025 680 13.429,0882 9.131.780 5 september 2025 670 13.506,6418 9.049.450 Total 1. -5. september 2025 3.430 45.879.360 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 13.810 188.371.700 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 104.279 1.256.436.790 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 571.284 6.946.814.958 1 september 2025 3.508 13.380,3150 46.938.145 2 september 2025 3.458 13.418,7840 46.402.155 3 september 2025 3.458 13.444,2308 46.490.150 4 september 2025 3.407 13.517,6842 46.054.750 5 september 2025 3.358 13.598,0197 45.662.150 Total 1. -5. september 2025 17.189 231.547.350 Køb fra Familiefonden* 2.248 13.470,6695 30.282.065 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 78.256 1.076.711.719 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 590.721 7.208.644.373

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 104.279 A-aktier og 691.647 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,03% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 8. september 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





