HPQ Silicon projette une capacité annuelle de production de 1,5 million de cellules HPQ ENDURA+ 18650

MONTRÉAL, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, est heureuse d’annoncer que Novacium SAS [1] a finalisé son plan de production 2025–2026 pour son matériel d’anode à base de silicium de troisième génération (GEN3).

À la suite de ses évaluations internes, Novacium a confirmé que son installation de Lyon, en France, dispose d’une capacité annuelle d’environ 2 tonnes (TPA) de matériau d’anode GEN3. Ce volume de production est suffisant pour permettre la fabrication de jusqu’à 1,5 million de cellules lithium-ion 18650, commercialisées sous la marque HPQ ENDURA+ et/ou NOVACIUM.

« Notre capacité à produire suffisamment de matériaux pour soutenir la fabrication de plus d’un million de cellules haute performance par an constitue une preuve tangible de l’état de préparation commerciale de notre technologie GEN3, » a déclaré Bernard Tourillon, Président et Chef de la direction de HPQ Silicon Inc. et de Novacium SAS. « En nous appuyant sur des installations industrielles déjà opérationnelles pour l’assemblage des batteries, nous sommes en mesure de mettre rapidement sur le marché des cellules avancées à des coûts compétitifs, tout en poursuivant l’augmentation de notre capacité de production de matériaux. »



Image partielle de la fiche technique HPQ ENDURA+ 18650

[Cliquer ici pour télécharger la fiche technique complète 18650]

Comme indiqué dans notre communiqué du 18 juin 2025, la production des cellules sera sous-traitée à un fabricant de batteries à grande échelle disposant déjà des infrastructures nécessaires pour répondre aux volumes requis [2]. Cette approche permet à HPQ et Novacium de passer rapidement de la production de matériaux au déploiement commercial de cellules de batteries, sans avoir à investir dans de nouvelles installations coûteuses.

À titre de contexte, les cellules 18650 comparables actuellement disponibles sur le marché — offrant généralement une densité énergétique plus faible et une durée de vie en cycles plus courte — se vendent au détail entre 4,50 $US et 8,00 $US par cellule [3]. En proposant des alternatives à plus haute performance dans cette gamme de prix déjà établie, HPQ et Novacium se positionnent pour capter une valeur significative dans un marché mondial où la demande annuelle de cellules cylindriques continue de croître dans les secteurs de la mobilité, de l’électronique grand public et du stockage d’énergie.

Novacium a également déterminé que l’augmentation de sa capacité de production de matériau d’anode GEN3 à 50 tonnes par an (TPA) permettrait la fabrication d’environ 40 millions de cellules 18650 HPQ ENDURA+ et/ou NOVACIUM chaque année [4]. Ce niveau de production constituerait une avancée majeure pour répondre à la demande croissante de batteries lithium-ion cylindriques haute performance.

Afin de concrétiser cet objectif, HPQ est en discussions actives avec des partenaires financiers publics et privés potentiels afin de soutenir le développement et la construction d’une usine pilote dédiée de 50 TPA. Cette installation serait spécifiquement conçue pour la production du matériau d’anode GEN3, garantissant la constance des procédés, l’évolutivité et l’intégration avec les infrastructures de fabrication de cellules existantes.

L’obtention du financement requis représente la prochaine étape critique pour HPQ et Novacium. Une fois réalisée, le projet passera à la phase d’ingénierie détaillée, suivie de la construction et de la mise en service, ouvrant la voie à une production commerciale à grande échelle et à la génération de revenus à long terme.

« Passer à 50 tonnes par an marque le pont entre une production pilote limitée et une pertinence industrielle, » a ajouté M. Tourillon. « Avec le financement et la construction d’une usine dédiée, nous serons en mesure de livrer des dizaines de millions de cellules avancées chaque année, renforçant ainsi notre capacité à monétiser notre portefeuille technologique et à poursuivre des opportunités de production nord-américaines en ligne avec les priorités des chaînes d’approvisionnement mondiales. »

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Novacium, une start-up de technologies vertes basée à Lyon, en France, réunit trois docteurs ingénieurs français – Dr Jed Kraiem (COO), Dr Oleksiy Nichiporuk (CTO) et Dr Julien Degoulange (CIO) – soutenu par HPQ Silicium Inc. Leur objectif est de créer des technologies à haute valeur ajoutée dans le domaine des Énergies, en associant leur expertise scientifique à une vision industrielle.

[2] Pour des raisons d’affaires et de confidentialité, la Société ne divulguera pas le nom du fabricant pour le moment.

[3] Analyse effectuée par HPQ et la direction de Novacium à partir d’informations de prix disponibles publiquement et d’échanges avec des clients potentiels.

[4] Rapports internes élaborés par l’équipe technique de Novacium.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant le développement, par HPQ Silicium et Novacium, de technologies de batteries à anode de silicium. La direction s’attend à des progrès en matière de fabrication, de tests de prototypes, de commercialisation, de financement et de positionnement sur les marchés financiers. Ces énoncés reposent sur des hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques, mais demeurent assujettis à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, l’évolution des prix, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux technologies batteries d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

