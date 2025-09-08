Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 8 september 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 1.768 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 1 en 5 september 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 1/9/2025 0 - - - - 2/9/2025 0 - - - - 3/9/2025 1.768 65,00 64,95 65,00 114.916 4/9/2025 0 - - - - 5/9/2025 0 - - - - TOTAAL 1.768 65,00 64,95 65,00 114.916

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 482.550 eigen aandelen in bezit.



