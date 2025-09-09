Fleury Michon : Résultats semestriels 2025

FLEURY MICHON

RESULTATS S1 2025 : Le groupe enregistre une légère hausse de son chiffre d’affaires, tirée par la croissance des volumes GMS et la dynamique des activités de catering aérien international. Toutefois, dans un contexte de forte inflation du coût des matières volailles, le résultat opérationnel affiche une baisse notable sur le semestre.

Sur le premier semestre 2025, Fleury Michon affiche une reprise de la croissance de son chiffre d’affaires de 3,4% par rapport à la même période en 2024. Cette croissance provient principalement des activités GMS sur les segments charcuterie et traiteur. Les activités de catering aérien international poursuivent aussi leur forte croissance. Le taux de marge opérationnelle affiche cependant un net recul, passant de 1,8% au 30 juin 2024 à 0,1% au 30 juin 2025. La raison principale de ce recul est un surcoût significatif de plusieurs matières premières, principalement du poulet et de la dinde.

Pouzauges, le mardi 09 septembre 2025, à 18 heures

Au cours du premier semestre 2025, Fleury Michon enregistre un chiffre d’affaires en croissance de +3,4% par rapport au premier semestre 2024.

Les activités GMS sont en croissance de +2,6%. Cette croissance est tirée principalement par les produits de charcuterie de porc, ainsi que par le très fort succès des Tranches Végé lancées en 2024. Les plats cuisinés individuels sont aussi en croissance. Le surimi quant à lui ralentit fortement sa décroissance.

Le pôle international, principalement porté par les activités de catering aérien, poursuit sa dynamique de croissance grâce au gain de nouveaux clients en 2024, et d’un trafic aérien international en légère progression.

Le taux de marge opérationnelle présente un fort recul dû principalement au surcoût des matières volailles (poulet et dinde) non répercuté aux partenaires distributeurs à date.

RESULTATS SEMESTRIELS 2025

406,4 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES – PREMIER SEMESTRE 2025

0,2 M€ : RESULTAT OPERATIONNEL – PREMIER SEMESTRE 2025

0,3 M€ : RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIRES – PREMIER SEMESTRE 2025

ELEMENTS DES COMPTES DE RESULTAT

IFRS (M€) – SEMESTRIELS* S1 – 2023 S1 – 2024 S1 – 2025 Chiffre d’affaires 422,3 399,1 406,4 Résultat opérationnel courant 6,5 7,6 0,2 Marge opérationnelle courante 1,5% 1,9% 0,1% Résultat opérationnel 6,1 7,2 0,2 Marge opérationnelle 1,4% 1,8% 0,1% Résultat financier -3,0 -3,0 -1,4 Impôt 0,0 -0,4 1,5 Quote-part mise en équivalence 3,8 3,9 0 Résultat net des activités poursuivies 6,9 7,7 0,3 Marge nette des activités poursuivies 1,6% 1,9% 0,1% Résultat net des activités cédées ou abandonnées -5,7 38,9 5,2 Résultat net consolidé 1,2 46,7 5,5

*Source CIRCANA

**Les comptes semestriels sont non audités.

PERFORMANCE COMMERCIALE

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi). Ce pôle enregistre une croissance de +2,6 % sur le semestre.

Sur le segment charcuterie, Fleury Michon affiche des gains de parts de marché sur la plupart de ses gammes. Les Tranches Végé, lancées en avril 2024, continuent leur très belle dynamique et dépassent les 70% de parts de marché volume sur un segment encore faible mais en forte croissance.

Dans un marché des plats préparés individuels qui repart à la hausse, Fleury Michon gagne aussi des parts de marché grâce au succès de la gamme « barquettes bois » et de la gamme access lancée en 2024.

Après une forte décroissance en 2024, le marché du surimi tend à se stabiliser. Dans ce contexte, le Groupe compte sur la refonte de ses gammes pour regagner des parts de marché sur la suite de l’exercice.

L’activité de la société Paso, spécialisée dans les produits apéritifs et les plats cuisinés frais emballés (préfous, mini-burgers, etc.) retrouve une croissance de chiffre d’affaires avec le redressement des volumes GMS.

Le Pôle International présente une hausse de chiffre d’affaires de +9,5 % en comparaison avec le premier semestre 2024. Le catering aérien porte très majoritairement l’activité de ce pôle, qui continue de se développer rapidement. Cette dynamique est portée par le gain fin 2024 de nouveaux clients, à la fois sur le circuit nord-américain et européen, ainsi que par la croissance des clients historiques.

Le Pôle Autres Secteurs France, quant à lui, affiche une légère croissance de +1,8 % par rapport au 30 juin 2024.

CHIFFRES D’AFFAIRES SEMESTRIELS

S1-2023* S1-2024* S1-2025 Variations en % 2024 vs 2023 Pôle GMS[1] France 358,7 328,6 337,2 +2,6 % Pôle International [2] 40,3 47,5 52,0 +9,5 % Pôle Autres secteurs France [3] 15,9 16,8 17,1 +1,8 % Total 414,8 393,0 406,4 +3,4%

*à des fins de comparaison, le chiffre d’affaires est retraité de l’activité plateaux-repas cédée au 1er janvier 2025

[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires en progression à + 18,4% à taux de change constant [3] Le Pôle Autres secteurs France regroupe les activités de catering aérien au départ de la France, de restauration hors domicile ainsi que les activités annexes

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (0,2 M € ; 0,1% du CA)

Le résultat opérationnel courant s’élève à 0,2 M€, soit 0,1% du chiffre d’affaires, en net recul par rapport à celui enregistré en 2024 à la même période. Cette contraction à isopérimètre est enregistrée malgré une augmentation des volumes en GMS et une contribution positive de plus en plus significative de l’activité catering aérien. Elle s’explique par la hausse significative de certaines matières premières importantes, à l’exception cependant du porc. Ces augmentations concernent principalement le poulet et la dinde. D’autres matières telles que le bœuf, l’œuf ou encore le beurre connaissent aussi des hausses considérables.

RESULTAT NET DES ACTIVITES CEDEES OU EN COURS DE CESSION (5,2 m€)

Fleury Michon a annoncé la finalisation de la cession de l’activité plateaux-repas le 1er janvier 2025. Dans ce cadre, les déficits antérieurs sont définitivement appréhendés par la société mère générant ainsi un produit d’impôt différé de 5.2 M€.

RESULTAT NET (5,5 M€)

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 0,3 M€ contre 7,7 M€ au premier semestre 2024 après prise en compte du résultat financier et de l’impôt des sociétés. Le résultat net global affiche 5,5 M€ au 30 juin 2025 en tenant compte des éléments des activités cédées.

ENDETTEMENT NET

L’endettement net du Groupe s’élève à 17,5 M€ au 30 juin 2025, contre -11,1 M€ au 31 décembre 2024.

Cette augmentation de l’endettement net est liée à la fois à la baisse de l’EBITDA* qui connait la même baisse que le résultat opérationnel, un niveau d’investissements nécessaire pour le futur, et à l’augmentation du besoin en fonds de roulement. Cette augmentation du BFR est notamment liée aux stocks en augmentation du fait de la hausse des coûts matières et de la décision d’augmenter nos stocks sur le catering aérien. Elle est également liée à des effets saisonniers habituels à la mi-année.

PERSPECTIVES ATTERRISSAGE 2025

Fleury Michon maintient sa confiance à long terme en son business model, comme le montre la poursuite de ses investissements industriels. En revanche, à l’incertitude économique s’est ajoutée une nouvelle forme d’instabilité géopolitique aux conséquences rapides sur nos marchés. Ces incertitudes ne nous permettent donc pas de donner de perspectives chiffrées pour l’année en cours et les années à venir.

* Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

