Vaisala Oyj

Pörssitiedote

10.9.2025 klo 9.00

Vaisala on päättänyt omien osakkeiden hankinnan

Vaisala tiedotti 29.4.2025, että Vaisala Oyj:n hallitus päätti käyttää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Omien osakkeiden hankinta alkoi 6.5.2025, ja se saatiin päätökseen 9.9.2025. Tämän jakson aikana Vaisala hankki yhteensä 65 000 omaa osaketta keskihintaan 46,2327 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita käytetään osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 180 290 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,54 % A-sarjan osakkeista ja 0,49 % kaikista osakkeista.





