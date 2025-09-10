Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 54 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

10. september 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 3. - 9. september 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 2.470.500 695.982.726 3. september 2025 28.000 237,82 6.658.960 4. september 2025 28.000 240,19 6.725.320 5. september 2025 28.000 242,24 6.782.720 8. september 2025 26.000 242,52 6.305.520 9. september 2025 24.000 241,73 5.801.520 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 2.604.500 728.256.766

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.051.356 B-aktier svarende til 1,44 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 3. – 9. september 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer