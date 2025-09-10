Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 54 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
10. september 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 3. - 9. september 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.470.500
|695.982.726
|3. september 2025
|28.000
|237,82
|6.658.960
|4. september 2025
|28.000
|240,19
|6.725.320
|5. september 2025
|28.000
|242,24
|6.782.720
|8. september 2025
|26.000
|242,52
|6.305.520
|9. september 2025
|24.000
|241,73
|5.801.520
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.604.500
|728.256.766
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.051.356 B-aktier svarende til 1,44 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 3. – 9. september 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer