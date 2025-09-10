ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 54 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

10. september 2025

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 3. - 9. september 2025 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]2.470.500 695.982.726
3. september 202528.000237,826.658.960
4. september 202528.000240,196.725.320
5. september 202528.000242,246.782.720
8. september 202526.000242,526.305.520
9. september 202524.000241,735.801.520
Akkumuleret under programmet (B-aktier)2.604.500 728.256.766

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.051.356 B-aktier svarende til 1,44 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 3. – 9. september 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

