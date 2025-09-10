Bitget Launchpool, Switchboard(SWTCH) 상장하며 550만 토큰 보상 제공

빅토리아, 세이셸, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget은 Switchboard(SWTCH)를 Bitget Launchpool에 추가하고 현물 거래도 지원한다고 발표했다. SWTCH/USDT 거래는 2025년 9월 9일 13:00(UTC)부터 시작되며, 출금은 2025년 9월 10일 14:00(UTC)부터 가능하다.

이번 Launchpool 캠페인에서는 총 5,500,000 SWTCH가 보상으로 제공된다. 참여 자격이 있는 사용자는 이벤트 기간인 2025년 9월 9일 13:00부터 9월 11일 13:00(UTC)까지 BGB 또는 SWTCH를 예치(lock)하여 참여할 수 있다. BGB 락업 풀에선 최소 5 BGB부터 최대 50,000 BGB까지 예치 가능하며, VIP 등급에 따라 상한선이 달라진다. 총 5,000,000 SWTCH 보상을 나눠 가질 기회를 얻게 된다. SWTCH 락업 풀에선 최소 50 SWTCH부터 최대 5,000,000 SWTCH까지 예치 가능하며, 총 500,000 SWTCH를 배분받게 된다.

Switchboard는 속도와 탈중앙성을 양보하지 않는 사용자들을 위해 구축된, 가장 빠르고 맞춤화가 가능하며 진정한 의미에서 퍼미션리스(permissionless) 방식으로 운영되는 유일한 오라클 네트워크다. 이미 51개 이상의 프로토콜에서 수십억 달러 규모의 자산을 보호하고 있으며, 경쟁 오라클보다 최대 세 배 더 빠른 시장 데이터를 제공한다. 퍼미션리스 설계를 기반으로 누구나 새로운 자산에 대한 데이터 피드를 즉시 개설할 수 있어, 트레이더들이 새로운 기회에 신속히 접근할 수 있도록 한다. 또한 Trusted Execution Environment(TEE) 보안 환경으로 보호되어, 속도와 개방성을 결합해 보다 안전하고 효율적인 온체인(onchain) 트레이딩 생태계를 가능하게 한다.

Bitget은 암호화폐 거래를 선도하는 플랫폼으로 자리매김하기 위해 지속적으로 서비스를 확장하고 있다. 이 거래소는 안전한 CeDeFi(중앙화·탈중앙화 결합) 생태계에서 사용자가 자유롭게 암호화폐를 탐색할 수 있도록 지원하는 혁신적 솔루션을 통해 명성을 쌓아왔다. 800개 이상의 암호화폐 거래쌍을 제공하고 있으며, 이를 900개 이상으로 확대할 계획이다. 비트코인, 이더리움, 솔라나, 베이스(Base), 톤(TON) 등 다양한 생태계를 연결하면서, Bitget은 이용자들에게 더욱 폭넓은 거래 기회를 제공하고 있다. 이번 Switchboard 추가 편입은 Bitget이 고속 퍼미션리스 오라클 인프라를 도입함으로써 신뢰할 수 있는 데이터에 더욱 신속하게 접근할 수 있게 하고, 디파이(DeFi)와 온체인 거래 전반에서 새로운 기회를 열어주는 중요한 이정표라 할 수 있다.

Switchboard에 대한 보다 자세한 정보는 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다.

