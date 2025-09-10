GAUMONT : Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2025





Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 10 septembre 2025

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 10 septembre 2025 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 30 juin 2025.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 30 juin 2025

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 30 juin 20251 30 juin 2024 Variation Chiffre d’affaires consolidé 64,3 94,3 -32% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure 17,0 24,4 -30% Résultat net part du Groupe -5,0 0,0 n.a. Investissements films cinématographiques et œuvres audiovisuelles 42,1 37,6 11,8% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 30 juin 20251 31 décembre 2024 Variation Capitaux propres part du groupe 179,3 184,3 -2,7% Endettement financier net -32,1 -52,4 -38,7% 1 Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2025





Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 s’élève à M€ 64,3 contre M€ 94,3 au premier semestre 2024.

Production et distribution cinématographique française





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 36,2 au 30 juin 2025 contre M€ 60,9 au 30 juin 2024.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution des films dans les salles en France s’élève à M€ 9,8 au 30 juin 2025 contre M€ 5,0 au 30 juin 2024. Dans un contexte de repli de 12% de la fréquentation des salles de cinéma en France par rapport au premier semestre 2024, quatre films sortis en salles au premier semestre, dont Un ours dans le Jura de Franck Dubosc et Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott ont enregistré 3,6 millions d’entrées. En 2024, six films sortis au premier semestre avaient réalisé 1,6 million d’entrées.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes françaises s’élève à M€ 9,7 au 30 juin 2025 contre M€ 20,1 au 30 juin 2024. Le cycle de vente étant pluriannuel, un grand nombre de droits était redevenu disponible au premier semestre 2024. Le premier semestre 2025 souffre donc d’un effet de comparaison d’autant plus défavorable qu’un repli global du marché semble se dessiner.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution de films cinématographiques à l’export s’élève à M€ 8,9 au 30 juin 2025 contre M€ 11,6 au 30 juin 2024.

Le chiffre d’affaires lié à la vidéo à la demande et à l’édition vidéo s’élève à M€ 5,4 au 30 juin 2025 contre M€ 21,3 au 30 juin 2024. Le chiffre d’affaires 2024 comprenait principalement le revenu reconnu à l’avancement de deux productions pour le compte de plateformes de SVOD alors qu’aucune production de ce type n’a eu lieu au premier semestre 2025.

Production Audiovisuelle





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de programmes audiovisuels s’élève à M€ 22,5 au 30 juin 2025 contre M€ 29,7 au 30 juin 2024.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2025 est composé quasi exclusivement de revenus reconnus à l’avancement sur les productions pour compte de tiers en cours de fabrication sur la période, notamment la série française Lupin – Partie 4 et la série allemande Bone Palace.

Trois programmes, Futuro Diesierto (production américaine), Parallel Me (production allemande) et un unitaire de Noël italien ont été livrés au premier semestre 2025. Les revenus liés à ces programmes ont été essentiellement reconnus l’année dernière.

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2025





Le résultat net consolidé de Gaumont est une perte de M€ - 5,0 au 30 juin 2025 contre un résultat semestriel à l’équilibre en 2024.

Le résultat des activités de production et distribution de films cinématographiques, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 11,0 au 30 juin 2025 contre

M€ 16,7 au 30 juin 2024.

Le résultat des activités de production et distribution de programmes audiovisuels, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 6,0 au 30 juin 2025 contre M€ 7,7 au 30 juin 2024. Le résultat 2024 comprenait un revenu non récurrent de M€ 1,8.

Le résultat des activités de prestation de services de production avant frais de structure, s’élève à k€ 126 au premier semestre 2025.

Le résultat des activités immobilières et de holding s’élève à M€ 2,3 au 30 juin 2025 comme au 30 juin 2024.

Les coûts de structure y compris les coûts de financement des besoins généraux s’élèvent à M€ 25,1 au 30 juin 2025 contre M€ 27,1 au 30 juin 2024.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE AU 1er SEMESTRE 2025





Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 30 juin 2025 à M€ 179,3 contre M€ 184,3 au 31 décembre 2024.

La trésorerie nette s’élève à M€ 32,1 au 30 juin 2025 contre M€ 52,4 au 31 décembre 2024. Elle comprend principalement M€ 56,5 de trésorerie positive, M€ 9,0 de prêt de refinancement et M€ 12,5 de Prêt garanti par l’Etat. Aucun tirage n’a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s’élève à M€ 62,5 au 30 juin 2025.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 14,6 au premier semestre 2025 contre M€ 26,6 au premier semestre 2024. Les investissements dans les œuvres audiovisuelles s’élèvent à M€ 27,5 au premier semestre 2025 contre M€ 11,0 au premier semestre 2024.

PERSPECTIVES





Les Orphelins de Olivier Schneider est sorti en salles le 20 août 2025.

L’Etranger de François Ozon (sortie en salles le 29 octobre 2025) et Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas (sortie en salles en 2026) ont été présentés en compétition officielle à la Mostra de Venise.

D’ici la fin de l’année, Gaumont sortira deux autres titres en salles et sept programmes déjà tournés ou en cours de production seront également livrés ou partiellement livrés au cours du deuxième semestre.

A l’occasion de ses 130 ans, Gaumont met en lumière son patrimoine et sa créativité, tout au long de l’année, à travers plusieurs temps forts : Les Pépites de Gaumont projetées en salles et festivals, le programme éducatif Alice et Léon font leur cinéma, la remise du Prix Gaumont au Nikon Film Festival, une exposition en plein air au square des Batignolles (Paris 17e), ainsi qu’une Rétrospective de films illustrant 130 ans de films de son catalogue au Musée des Oscars à Los Angeles.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE





Le communiqué sur les résultats annuels consolidés au 31 décembre 2025 sera publié le 12 mars 2026.



ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé semestriel

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 30-juin-25 30-juin-24 % de variation Production et distribution cinématographique française 36,2 60,9 -41% Distribution en salles 9,8 5,0 95% Ventes aux chaînes de télévision françaises 9,7 20,1 -52% Ventes à l'export 8,9 11,6 -24% Ventes en vidéos et VOD 5,4 21,3 -75% Autres produits d'exploitation (1) 2,4 2,9 -17% Production et distribution audiovisuelle 22,5 29,7 -24% Production audiovisuelle française et européenne 20,7 13,9 49% Production de fiction américaine 1,5 15,3 -90% Animation 0,3 0,5 -40% Services de production 1,4 0,0 n.a Activité immobilière et holding 3,9 3,4 15% Autres produits divers (2) 0,3 0,3 23% GROUPE GAUMONT 64,3 94,3 -32% (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale, activités de GP Archives. (2) Diverses prestations de services rendues à des tiers.

