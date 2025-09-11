OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
11 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 10 September 2025 it had purchased a total of 95,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|95,000
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|546.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|541.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|543.44p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,951,485 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,951,485.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|10-09-2025
|16:28:31
|GBp
|130
|542.00
|XLON
|xeaNfFqBPii
|10-09-2025
|16:28:31
|GBp
|256
|542.00
|XLON
|xeaNfFqBPik
|10-09-2025
|16:28:31
|GBp
|16
|542.00
|XLON
|xeaNfFqBPim
|10-09-2025
|16:26:32
|GBp
|392
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB7W$
|10-09-2025
|16:26:32
|GBp
|39
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB7Wz
|10-09-2025
|16:26:23
|GBp
|330
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB7hH
|10-09-2025
|16:26:23
|GBp
|1,044
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB7hQ
|10-09-2025
|16:25:05
|GBp
|216
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB4SA
|10-09-2025
|16:24:50
|GBp
|207
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB5kO
|10-09-2025
|16:24:50
|GBp
|9
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB5kQ
|10-09-2025
|16:24:35
|GBp
|216
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB5wx
|10-09-2025
|16:24:20
|GBp
|216
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB5KD
|10-09-2025
|16:24:10
|GBp
|216
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB5RS
|10-09-2025
|16:23:29
|GBp
|290
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB28W
|10-09-2025
|16:23:29
|GBp
|86
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB28Y
|10-09-2025
|16:23:29
|GBp
|109
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB29U
|10-09-2025
|16:22:30
|GBp
|50
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB32e
|10-09-2025
|16:22:30
|GBp
|113
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB32g
|10-09-2025
|16:22:30
|GBp
|53
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB32i
|10-09-2025
|16:21:31
|GBp
|265
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB06S
|10-09-2025
|16:21:31
|GBp
|589
|542.00
|XLON
|xeaNfFqB06U
|10-09-2025
|16:20:00
|GBp
|208
|542.00
|XLON
|xeaNfFqBE$E
|10-09-2025
|16:20:00
|GBp
|90
|542.00
|XLON
|xeaNfFqBE$G
|10-09-2025
|16:20:00
|GBp
|1,270
|541.50
|XLON
|xeaNfFqBE$N
|10-09-2025
|16:17:28
|GBp
|244
|542.50
|XLON
|xeaNfFqBAYx
|10-09-2025
|16:16:35
|GBp
|265
|543.00
|XLON
|xeaNfFqBB3X
|10-09-2025
|16:16:35
|GBp
|126
|543.00
|XLON
|xeaNfFqBB3Z
|10-09-2025
|16:16:35
|GBp
|96
|542.00
|XLON
|xeaNfFqBB35
|10-09-2025
|16:16:35
|GBp
|281
|543.00
|XLON
|xeaNfFqBB21
|10-09-2025
|16:16:35
|GBp
|1,270
|542.50
|XLON
|xeaNfFqBB2z
|10-09-2025
|16:10:40
|GBp
|103
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4oTI
|10-09-2025
|16:10:40
|GBp
|440
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4oTK
|10-09-2025
|16:10:40
|GBp
|60
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4oTM
|10-09-2025
|16:10:40
|GBp
|1,270
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4oTT
|10-09-2025
|16:08:28
|GBp
|377
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4n8H
|10-09-2025
|16:03:53
|GBp
|777
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4x7N
|10-09-2025
|16:03:53
|GBp
|1,224
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4x7T
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|43
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4drN
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|232
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4drP
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|31
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4drR
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|304
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dqP
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|440
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dqR
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|232
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dqT
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|607
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dqV
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|207
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dtm
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|232
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dto
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|59
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dtq
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|181
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dts
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|54
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dtu
|10-09-2025
|16:01:02
|GBp
|181
|543.50
|XLON
|xeaNfFq4dtw
|10-09-2025
|15:46:52
|GBp
|138
|541.50
|XLON
|xeaNfFq4KGI
|10-09-2025
|15:46:52
|GBp
|390
|541.50
|XLON
|xeaNfFq4KGK
|10-09-2025
|15:46:52
|GBp
|1,118
|541.50
|XLON
|xeaNfFq4KJd
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|758
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqH
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|380
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqJ
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|35
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqL
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|120
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqN
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|41
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqP
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|263
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqR
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|700
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqT
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|301
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4IqV
|10-09-2025
|15:45:38
|GBp
|1,105
|542.00
|XLON
|xeaNfFq4ItY
|10-09-2025
|15:36:40
|GBp
|875
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4Prb
|10-09-2025
|15:36:40
|GBp
|107
|542.50
|XLON
|xeaNfFq4Prd
|10-09-2025
|15:33:20
|GBp
|218
|543.50
|XLON
|xeaNfFq45qO
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|281
|543.50
|XLON
|xeaNfFq42m4
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|196
|543.50
|XLON
|xeaNfFq42m6
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|216
|543.50
|XLON
|xeaNfFq42p1
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|518
|543.00
|XLON
|xeaNfFq42pD
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|235
|543.00
|XLON
|xeaNfFq42pK
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|652
|543.00
|XLON
|xeaNfFq42pM
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|339
|543.00
|XLON
|xeaNfFq42ob
|10-09-2025
|15:32:35
|GBp
|652
|543.00
|XLON
|xeaNfFq42od
|10-09-2025
|15:26:32
|GBp
|15
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4DVi
|10-09-2025
|15:26:32
|GBp
|231
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4DVn
|10-09-2025
|15:26:32
|GBp
|969
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4DVw
|10-09-2025
|15:25:31
|GBp
|272
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4AQd
|10-09-2025
|15:25:31
|GBp
|272
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4AQj
|10-09-2025
|15:25:30
|GBp
|732
|543.00
|XLON
|xeaNfFq4BdC
|10-09-2025
|15:24:43
|GBp
|131
|543.50
|XLON
|xeaNfFq48la
|10-09-2025
|15:24:43
|GBp
|3,018
|543.50
|XLON
|xeaNfFq48lW
|10-09-2025
|15:24:43
|GBp
|468
|543.50
|XLON
|xeaNfFq48lY
|10-09-2025
|15:24:38
|GBp
|726
|543.00
|XLON
|xeaNfFq48hH
|10-09-2025
|15:18:16
|GBp
|1,134
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5pPV
|10-09-2025
|15:18:16
|GBp
|1,050
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5pOe
|10-09-2025
|15:08:01
|GBp
|54
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5aQr
|10-09-2025
|15:08:00
|GBp
|235
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5aQQ
|10-09-2025
|15:08:00
|GBp
|994
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5bbX
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|15
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zd@
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|530
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zd0
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|280
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zd2
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|409
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zd4
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|523
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zd6
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|265
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zd8
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|934
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zdw
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|440
|544.00
|XLON
|xeaNfFq5Zdy
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|274
|543.50
|XLON
|xeaNfFq5ZdF
|10-09-2025
|15:06:21
|GBp
|837
|543.50
|XLON
|xeaNfFq5ZdH
|10-09-2025
|15:00:28
|GBp
|240
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5gBD
|10-09-2025
|15:00:28
|GBp
|272
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5gBF
|10-09-2025
|15:00:28
|GBp
|300
|543.00
|XLON
|xeaNfFq5gBH
|10-09-2025
|14:25:35
|GBp
|170
|543.00
|XLON
|xeaNfFq6nv8
|10-09-2025
|14:25:35
|GBp
|333
|542.50
|XLON
|xeaNfFq6nvA
|10-09-2025
|14:25:35
|GBp
|555
|542.50
|XLON
|xeaNfFq6nvO
|10-09-2025
|14:25:35
|GBp
|793
|543.00
|XLON
|xeaNfFq6nvT
|10-09-2025
|14:20:00
|GBp
|418
|543.50
|XLON
|xeaNfFq6xHz
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|69
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uLC
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|218
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uLE
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|206
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKd
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|269
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKf
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|206
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKh
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|41
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKj
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|218
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKl
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|276
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKn
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|277
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKp
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|490
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKr
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|343
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6uKt
|10-09-2025
|14:19:01
|GBp
|813
|543.50
|XLON
|xeaNfFq6uKw
|10-09-2025
|13:55:55
|GBp
|653
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6IEk
|10-09-2025
|13:53:52
|GBp
|471
|544.50
|XLON
|xeaNfFq6Grr
|10-09-2025
|13:53:52
|GBp
|200
|544.50
|XLON
|xeaNfFq6Grt
|10-09-2025
|13:51:54
|GBp
|123
|544.50
|XLON
|xeaNfFq6HM8
|10-09-2025
|13:51:54
|GBp
|95
|544.50
|XLON
|xeaNfFq6HMA
|10-09-2025
|13:43:50
|GBp
|309
|543.50
|XLON
|xeaNfFq6OfM
|10-09-2025
|13:43:44
|GBp
|160
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6OrA
|10-09-2025
|13:43:44
|GBp
|295
|544.00
|XLON
|xeaNfFq6OrC
|10-09-2025
|13:43:44
|GBp
|564
|543.50
|XLON
|xeaNfFq6OrN
|10-09-2025
|13:32:04
|GBp
|467
|544.00
|XLON
|xeaNfFq61gG
|10-09-2025
|13:31:25
|GBp
|748
|544.50
|XLON
|xeaNfFq61K9
|10-09-2025
|13:30:20
|GBp
|76
|546.00
|XLON
|xeaNfFq6EMR
|10-09-2025
|13:30:20
|GBp
|167
|546.00
|XLON
|xeaNfFq6EMT
|10-09-2025
|13:30:15
|GBp
|216
|546.00
|XLON
|xeaNfFq6ESs
|10-09-2025
|13:30:15
|GBp
|2,718
|546.00
|XLON
|xeaNfFq6ES9
|10-09-2025
|13:30:15
|GBp
|513
|546.00
|XLON
|xeaNfFq6ESB
|10-09-2025
|13:12:22
|GBp
|11
|543.00
|XLON
|xeaNfFq7nBs
|10-09-2025
|13:12:15
|GBp
|124
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7nHL
|10-09-2025
|13:12:15
|GBp
|21
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7nHN
|10-09-2025
|13:12:15
|GBp
|37
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7nHP
|10-09-2025
|13:12:15
|GBp
|236
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7nHR
|10-09-2025
|13:12:15
|GBp
|36
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7nHT
|10-09-2025
|12:59:56
|GBp
|604
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7aEU
|10-09-2025
|12:52:36
|GBp
|306
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7kai
|10-09-2025
|12:52:36
|GBp
|445
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7kak
|10-09-2025
|12:50:06
|GBp
|589
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7lH8
|10-09-2025
|12:49:57
|GBp
|25
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7lQw
|10-09-2025
|12:49:57
|GBp
|535
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7lQy
|10-09-2025
|12:49:57
|GBp
|425
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7lQD
|10-09-2025
|12:49:57
|GBp
|147
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7lQN
|10-09-2025
|12:49:57
|GBp
|29
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7lQP
|10-09-2025
|12:49:57
|GBp
|686
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7lQR
|10-09-2025
|12:47:07
|GBp
|14
|543.00
|XLON
|xeaNfFq7jPL
|10-09-2025
|12:47:07
|GBp
|267
|543.00
|XLON
|xeaNfFq7jPN
|10-09-2025
|12:47:07
|GBp
|143
|543.00
|XLON
|xeaNfFq7jPQ
|10-09-2025
|12:47:07
|GBp
|366
|543.00
|XLON
|xeaNfFq7jPS
|10-09-2025
|12:24:32
|GBp
|283
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Tpi
|10-09-2025
|12:24:32
|GBp
|9
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Tpk
|10-09-2025
|12:20:19
|GBp
|686
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Oul
|10-09-2025
|12:16:27
|GBp
|158
|544.00
|XLON
|xeaNfFq77jW
|10-09-2025
|12:16:27
|GBp
|430
|544.00
|XLON
|xeaNfFq77jY
|10-09-2025
|12:15:39
|GBp
|552
|543.50
|XLON
|xeaNfFq770t
|10-09-2025
|12:15:36
|GBp
|377
|543.50
|XLON
|xeaNfFq773P
|10-09-2025
|12:14:57
|GBp
|509
|543.50
|XLON
|xeaNfFq74j2
|10-09-2025
|12:02:32
|GBp
|43
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Cq@
|10-09-2025
|12:02:32
|GBp
|250
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Cq0
|10-09-2025
|12:02:32
|GBp
|146
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Cq2
|10-09-2025
|12:02:32
|GBp
|430
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Cqu
|10-09-2025
|12:02:32
|GBp
|425
|544.00
|XLON
|xeaNfFq7Cqw
|10-09-2025
|12:02:32
|GBp
|509
|543.50
|XLON
|xeaNfFq7Cq9
|10-09-2025
|11:50:12
|GBp
|481
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0tSj
|10-09-2025
|11:48:20
|GBp
|68
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0qRI
|10-09-2025
|11:48:20
|GBp
|206
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0qRK
|10-09-2025
|11:48:17
|GBp
|454
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0raY
|10-09-2025
|11:48:01
|GBp
|6
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0rf3
|10-09-2025
|11:48:01
|GBp
|8
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0rf5
|10-09-2025
|11:48:01
|GBp
|24
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0rf7
|10-09-2025
|11:46:53
|GBp
|14
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0rNl
|10-09-2025
|11:46:53
|GBp
|170
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0rNn
|10-09-2025
|11:41:18
|GBp
|88
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0mR6
|10-09-2025
|11:41:18
|GBp
|264
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0mR8
|10-09-2025
|11:39:42
|GBp
|10
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0nPK
|10-09-2025
|11:39:42
|GBp
|48
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0nPM
|10-09-2025
|11:39:42
|GBp
|16
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0nPO
|10-09-2025
|11:39:42
|GBp
|435
|543.00
|XLON
|xeaNfFq0nPQ
|10-09-2025
|11:30:31
|GBp
|293
|543.50
|XLON
|xeaNfFq0uok
|10-09-2025
|11:19:55
|GBp
|756
|543.50
|XLON
|xeaNfFq0W@z
|10-09-2025
|11:16:04
|GBp
|910
|544.00
|XLON
|xeaNfFq0kQS
|10-09-2025
|11:13:28
|GBp
|448
|544.00
|XLON
|xeaNfFq0iT9
|10-09-2025
|11:13:28
|GBp
|38
|544.00
|XLON
|xeaNfFq0iTN
|10-09-2025
|11:13:28
|GBp
|390
|544.00
|XLON
|xeaNfFq0iTP
|10-09-2025
|11:13:28
|GBp
|94
|544.00
|XLON
|xeaNfFq0iTR
|10-09-2025
|11:02:34
|GBp
|873
|542.50
|XLON
|xeaNfFq0KCU
|10-09-2025
|11:02:34
|GBp
|883
|542.50
|XLON
|xeaNfFq0KEb
|10-09-2025
|10:50:36
|GBp
|283
|542.00
|XLON
|xeaNfFq0Tip
|10-09-2025
|10:50:36
|GBp
|232
|542.00
|XLON
|xeaNfFq0Tiq
|10-09-2025
|10:50:35
|GBp
|237
|542.00
|XLON
|xeaNfFq0Tlb
|10-09-2025
|10:50:35
|GBp
|101
|542.00
|XLON
|xeaNfFq0TlX
|10-09-2025
|10:50:35
|GBp
|250
|542.00
|XLON
|xeaNfFq0TlZ
|10-09-2025
|10:50:35
|GBp
|509
|541.50
|XLON
|xeaNfFq0Tle
|10-09-2025
|10:33:00
|GBp
|792
|541.00
|XLON
|xeaNfFq01$9
|10-09-2025
|10:30:28
|GBp
|419
|542.00
|XLON
|xeaNfFq0FnL
|10-09-2025
|10:17:15
|GBp
|504
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1rpe
|10-09-2025
|10:17:07
|GBp
|594
|543.00
|XLON
|xeaNfFq1ruV
|10-09-2025
|10:17:07
|GBp
|50
|543.00
|XLON
|xeaNfFq1rxX
|10-09-2025
|10:15:03
|GBp
|355
|543.50
|XLON
|xeaNfFq1pW$
|10-09-2025
|10:15:01
|GBp
|437
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1pjf
|10-09-2025
|10:15:01
|GBp
|700
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1pjG
|10-09-2025
|10:15:01
|GBp
|215
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1pjE
|10-09-2025
|10:15:01
|GBp
|330
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1pjN
|10-09-2025
|10:15:01
|GBp
|89
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1pjP
|10-09-2025
|10:15:01
|GBp
|90
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1pjR
|10-09-2025
|10:07:28
|GBp
|509
|543.00
|XLON
|xeaNfFq1yD0
|10-09-2025
|09:56:54
|GBp
|543
|542.00
|XLON
|xeaNfFq1aci
|10-09-2025
|09:56:08
|GBp
|229
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1a93
|10-09-2025
|09:49:10
|GBp
|28
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1Xf8
|10-09-2025
|09:49:10
|GBp
|298
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1XfA
|10-09-2025
|09:49:10
|GBp
|260
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1XfC
|10-09-2025
|09:46:13
|GBp
|307
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1lex
|10-09-2025
|09:33:57
|GBp
|420
|542.50
|XLON
|xeaNfFq1KoV
|10-09-2025
|09:33:46
|GBp
|200
|543.00
|XLON
|xeaNfFq1K3a
|10-09-2025
|09:33:46
|GBp
|342
|543.00
|XLON
|xeaNfFq1K3c
|10-09-2025
|09:27:57
|GBp
|310
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1HpO
|10-09-2025
|09:27:31
|GBp
|448
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1HDq
|10-09-2025
|09:27:31
|GBp
|8
|544.00
|XLON
|xeaNfFq1HDs
|10-09-2025
|09:25:56
|GBp
|864
|544.50
|XLON
|xeaNfFq1UMa
|10-09-2025
|09:25:56
|GBp
|70
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UMe
|10-09-2025
|09:25:56
|GBp
|146
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UMg
|10-09-2025
|09:25:56
|GBp
|128
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UMm
|10-09-2025
|09:25:56
|GBp
|250
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UMo
|10-09-2025
|09:25:56
|GBp
|266
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UMq
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|135
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UTY
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|275
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UTa
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|1,019
|545.00
|XLON
|xeaNfFq1UTh
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|164
|546.00
|XLON
|xeaNfFq1UTs
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|263
|546.00
|XLON
|xeaNfFq1UTu
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|323
|546.00
|XLON
|xeaNfFq1UTw
|10-09-2025
|09:25:47
|GBp
|509
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1UT1
|10-09-2025
|09:22:50
|GBp
|113
|546.00
|XLON
|xeaNfFq1Te0
|10-09-2025
|09:22:50
|GBp
|700
|546.00
|XLON
|xeaNfFq1Te2
|10-09-2025
|09:22:50
|GBp
|242
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1TeD
|10-09-2025
|09:22:50
|GBp
|113
|545.50
|XLON
|xeaNfFq1TeF
|10-09-2025
|09:22:50
|GBp
|509
|546.00
|XLON
|xeaNfFq1TeH
|10-09-2025
|08:37:54
|GBp
|370
|543.00
|XLON
|xeaNfFq2zT@
|10-09-2025
|08:37:53
|GBp
|788
|543.50
|XLON
|xeaNfFq2zTO
|10-09-2025
|08:34:33
|GBp
|697
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2upG
|10-09-2025
|08:34:33
|GBp
|105
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2upI
|10-09-2025
|08:34:33
|GBp
|216
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2upM
|10-09-2025
|08:33:21
|GBp
|112
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2vnq
|10-09-2025
|08:33:14
|GBp
|112
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2v$@
|10-09-2025
|08:33:14
|GBp
|649
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2v$w
|10-09-2025
|08:33:14
|GBp
|250
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2v$y
|10-09-2025
|08:33:06
|GBp
|561
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2v4x
|10-09-2025
|08:31:14
|GBp
|106
|544.50
|XLON
|xeaNfFq2cTA
|10-09-2025
|08:31:14
|GBp
|488
|544.50
|XLON
|xeaNfFq2cTC
|10-09-2025
|08:31:14
|GBp
|83
|544.50
|XLON
|xeaNfFq2cT8
|10-09-2025
|08:13:58
|GBp
|353
|543.50
|XLON
|xeaNfFq2ea8
|10-09-2025
|08:13:58
|GBp
|355
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2eaG
|10-09-2025
|08:13:58
|GBp
|509
|544.50
|XLON
|xeaNfFq2eaI
|10-09-2025
|08:02:58
|GBp
|450
|544.00
|XLON
|xeaNfFq2GU8
|10-09-2025
|08:01:42
|GBp
|334
|543.50
|XLON
|xeaNfFq2U5S
|10-09-2025
|08:01:35
|GBp
|224
|544.50
|XLON
|xeaNfFq2U9F
|10-09-2025
|08:01:35
|GBp
|372
|545.00
|XLON
|xeaNfFq2U9H
|10-09-2025
|08:01:12
|GBp
|382
|545.50
|XLON
|xeaNfFq2VeA
|10-09-2025
|08:01:07
|GBp
|1
|545.50
|XLON
|xeaNfFq2Vm5
|10-09-2025
|08:01:04
|GBp
|1
|545.50
|XLON
|xeaNfFq2Vw5