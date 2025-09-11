Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
11 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 10 September 2025 it had purchased a total of 95,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased95,000--
Highest price paid (per ordinary share)546.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)541.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)543.44p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,951,485 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,951,485.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
10-09-202516:28:31GBp130542.00XLONxeaNfFqBPii
10-09-202516:28:31GBp256542.00XLONxeaNfFqBPik
10-09-202516:28:31GBp16542.00XLONxeaNfFqBPim
10-09-202516:26:32GBp392542.00XLONxeaNfFqB7W$
10-09-202516:26:32GBp39542.00XLONxeaNfFqB7Wz
10-09-202516:26:23GBp330542.00XLONxeaNfFqB7hH
10-09-202516:26:23GBp1,044542.00XLONxeaNfFqB7hQ
10-09-202516:25:05GBp216542.00XLONxeaNfFqB4SA
10-09-202516:24:50GBp207542.00XLONxeaNfFqB5kO
10-09-202516:24:50GBp9542.00XLONxeaNfFqB5kQ
10-09-202516:24:35GBp216542.00XLONxeaNfFqB5wx
10-09-202516:24:20GBp216542.00XLONxeaNfFqB5KD
10-09-202516:24:10GBp216542.00XLONxeaNfFqB5RS
10-09-202516:23:29GBp290542.00XLONxeaNfFqB28W
10-09-202516:23:29GBp86542.00XLONxeaNfFqB28Y
10-09-202516:23:29GBp109542.00XLONxeaNfFqB29U
10-09-202516:22:30GBp50542.00XLONxeaNfFqB32e
10-09-202516:22:30GBp113542.00XLONxeaNfFqB32g
10-09-202516:22:30GBp53542.00XLONxeaNfFqB32i
10-09-202516:21:31GBp265542.00XLONxeaNfFqB06S
10-09-202516:21:31GBp589542.00XLONxeaNfFqB06U
10-09-202516:20:00GBp208542.00XLONxeaNfFqBE$E
10-09-202516:20:00GBp90542.00XLONxeaNfFqBE$G
10-09-202516:20:00GBp1,270541.50XLONxeaNfFqBE$N
10-09-202516:17:28GBp244542.50XLONxeaNfFqBAYx
10-09-202516:16:35GBp265543.00XLONxeaNfFqBB3X
10-09-202516:16:35GBp126543.00XLONxeaNfFqBB3Z
10-09-202516:16:35GBp96542.00XLONxeaNfFqBB35
10-09-202516:16:35GBp281543.00XLONxeaNfFqBB21
10-09-202516:16:35GBp1,270542.50XLONxeaNfFqBB2z
10-09-202516:10:40GBp103543.50XLONxeaNfFq4oTI
10-09-202516:10:40GBp440543.50XLONxeaNfFq4oTK
10-09-202516:10:40GBp60543.50XLONxeaNfFq4oTM
10-09-202516:10:40GBp1,270543.00XLONxeaNfFq4oTT
10-09-202516:08:28GBp377543.50XLONxeaNfFq4n8H
10-09-202516:03:53GBp777543.50XLONxeaNfFq4x7N
10-09-202516:03:53GBp1,224543.00XLONxeaNfFq4x7T
10-09-202516:01:02GBp43543.50XLONxeaNfFq4drN
10-09-202516:01:02GBp232543.50XLONxeaNfFq4drP
10-09-202516:01:02GBp31543.50XLONxeaNfFq4drR
10-09-202516:01:02GBp304543.50XLONxeaNfFq4dqP
10-09-202516:01:02GBp440543.50XLONxeaNfFq4dqR
10-09-202516:01:02GBp232543.50XLONxeaNfFq4dqT
10-09-202516:01:02GBp607543.50XLONxeaNfFq4dqV
10-09-202516:01:02GBp207543.50XLONxeaNfFq4dtm
10-09-202516:01:02GBp232543.50XLONxeaNfFq4dto
10-09-202516:01:02GBp59543.50XLONxeaNfFq4dtq
10-09-202516:01:02GBp181543.50XLONxeaNfFq4dts
10-09-202516:01:02GBp54543.50XLONxeaNfFq4dtu
10-09-202516:01:02GBp181543.50XLONxeaNfFq4dtw
10-09-202515:46:52GBp138541.50XLONxeaNfFq4KGI
10-09-202515:46:52GBp390541.50XLONxeaNfFq4KGK
10-09-202515:46:52GBp1,118541.50XLONxeaNfFq4KJd
10-09-202515:45:38GBp758542.50XLONxeaNfFq4IqH
10-09-202515:45:38GBp380542.50XLONxeaNfFq4IqJ
10-09-202515:45:38GBp35542.50XLONxeaNfFq4IqL
10-09-202515:45:38GBp120542.50XLONxeaNfFq4IqN
10-09-202515:45:38GBp41542.50XLONxeaNfFq4IqP
10-09-202515:45:38GBp263542.50XLONxeaNfFq4IqR
10-09-202515:45:38GBp700542.50XLONxeaNfFq4IqT
10-09-202515:45:38GBp301542.50XLONxeaNfFq4IqV
10-09-202515:45:38GBp1,105542.00XLONxeaNfFq4ItY
10-09-202515:36:40GBp875542.50XLONxeaNfFq4Prb
10-09-202515:36:40GBp107542.50XLONxeaNfFq4Prd
10-09-202515:33:20GBp218543.50XLONxeaNfFq45qO
10-09-202515:32:35GBp281543.50XLONxeaNfFq42m4
10-09-202515:32:35GBp196543.50XLONxeaNfFq42m6
10-09-202515:32:35GBp216543.50XLONxeaNfFq42p1
10-09-202515:32:35GBp518543.00XLONxeaNfFq42pD
10-09-202515:32:35GBp235543.00XLONxeaNfFq42pK
10-09-202515:32:35GBp652543.00XLONxeaNfFq42pM
10-09-202515:32:35GBp339543.00XLONxeaNfFq42ob
10-09-202515:32:35GBp652543.00XLONxeaNfFq42od
10-09-202515:26:32GBp15543.00XLONxeaNfFq4DVi
10-09-202515:26:32GBp231543.00XLONxeaNfFq4DVn
10-09-202515:26:32GBp969543.00XLONxeaNfFq4DVw
10-09-202515:25:31GBp272543.00XLONxeaNfFq4AQd
10-09-202515:25:31GBp272543.00XLONxeaNfFq4AQj
10-09-202515:25:30GBp732543.00XLONxeaNfFq4BdC
10-09-202515:24:43GBp131543.50XLONxeaNfFq48la
10-09-202515:24:43GBp3,018543.50XLONxeaNfFq48lW
10-09-202515:24:43GBp468543.50XLONxeaNfFq48lY
10-09-202515:24:38GBp726543.00XLONxeaNfFq48hH
10-09-202515:18:16GBp1,134543.00XLONxeaNfFq5pPV
10-09-202515:18:16GBp1,050543.00XLONxeaNfFq5pOe
10-09-202515:08:01GBp54543.00XLONxeaNfFq5aQr
10-09-202515:08:00GBp235543.00XLONxeaNfFq5aQQ
10-09-202515:08:00GBp994543.00XLONxeaNfFq5bbX
10-09-202515:06:21GBp15544.00XLONxeaNfFq5Zd@
10-09-202515:06:21GBp530544.00XLONxeaNfFq5Zd0
10-09-202515:06:21GBp280544.00XLONxeaNfFq5Zd2
10-09-202515:06:21GBp409544.00XLONxeaNfFq5Zd4
10-09-202515:06:21GBp523544.00XLONxeaNfFq5Zd6
10-09-202515:06:21GBp265544.00XLONxeaNfFq5Zd8
10-09-202515:06:21GBp934544.00XLONxeaNfFq5Zdw
10-09-202515:06:21GBp440544.00XLONxeaNfFq5Zdy
10-09-202515:06:21GBp274543.50XLONxeaNfFq5ZdF
10-09-202515:06:21GBp837543.50XLONxeaNfFq5ZdH
10-09-202515:00:28GBp240543.00XLONxeaNfFq5gBD
10-09-202515:00:28GBp272543.00XLONxeaNfFq5gBF
10-09-202515:00:28GBp300543.00XLONxeaNfFq5gBH
10-09-202514:25:35GBp170543.00XLONxeaNfFq6nv8
10-09-202514:25:35GBp333542.50XLONxeaNfFq6nvA
10-09-202514:25:35GBp555542.50XLONxeaNfFq6nvO
10-09-202514:25:35GBp793543.00XLONxeaNfFq6nvT
10-09-202514:20:00GBp418543.50XLONxeaNfFq6xHz
10-09-202514:19:01GBp69544.00XLONxeaNfFq6uLC
10-09-202514:19:01GBp218544.00XLONxeaNfFq6uLE
10-09-202514:19:01GBp206544.00XLONxeaNfFq6uKd
10-09-202514:19:01GBp269544.00XLONxeaNfFq6uKf
10-09-202514:19:01GBp206544.00XLONxeaNfFq6uKh
10-09-202514:19:01GBp41544.00XLONxeaNfFq6uKj
10-09-202514:19:01GBp218544.00XLONxeaNfFq6uKl
10-09-202514:19:01GBp276544.00XLONxeaNfFq6uKn
10-09-202514:19:01GBp277544.00XLONxeaNfFq6uKp
10-09-202514:19:01GBp490544.00XLONxeaNfFq6uKr
10-09-202514:19:01GBp343544.00XLONxeaNfFq6uKt
10-09-202514:19:01GBp813543.50XLONxeaNfFq6uKw
10-09-202513:55:55GBp653544.00XLONxeaNfFq6IEk
10-09-202513:53:52GBp471544.50XLONxeaNfFq6Grr
10-09-202513:53:52GBp200544.50XLONxeaNfFq6Grt
10-09-202513:51:54GBp123544.50XLONxeaNfFq6HM8
10-09-202513:51:54GBp95544.50XLONxeaNfFq6HMA
10-09-202513:43:50GBp309543.50XLONxeaNfFq6OfM
10-09-202513:43:44GBp160544.00XLONxeaNfFq6OrA
10-09-202513:43:44GBp295544.00XLONxeaNfFq6OrC
10-09-202513:43:44GBp564543.50XLONxeaNfFq6OrN
10-09-202513:32:04GBp467544.00XLONxeaNfFq61gG
10-09-202513:31:25GBp748544.50XLONxeaNfFq61K9
10-09-202513:30:20GBp76546.00XLONxeaNfFq6EMR
10-09-202513:30:20GBp167546.00XLONxeaNfFq6EMT
10-09-202513:30:15GBp216546.00XLONxeaNfFq6ESs
10-09-202513:30:15GBp2,718546.00XLONxeaNfFq6ES9
10-09-202513:30:15GBp513546.00XLONxeaNfFq6ESB
10-09-202513:12:22GBp11543.00XLONxeaNfFq7nBs
10-09-202513:12:15GBp124543.50XLONxeaNfFq7nHL
10-09-202513:12:15GBp21543.50XLONxeaNfFq7nHN
10-09-202513:12:15GBp37543.50XLONxeaNfFq7nHP
10-09-202513:12:15GBp236543.50XLONxeaNfFq7nHR
10-09-202513:12:15GBp36543.50XLONxeaNfFq7nHT
10-09-202512:59:56GBp604543.50XLONxeaNfFq7aEU
10-09-202512:52:36GBp306543.50XLONxeaNfFq7kai
10-09-202512:52:36GBp445543.50XLONxeaNfFq7kak
10-09-202512:50:06GBp589543.50XLONxeaNfFq7lH8
10-09-202512:49:57GBp25544.00XLONxeaNfFq7lQw
10-09-202512:49:57GBp535544.00XLONxeaNfFq7lQy
10-09-202512:49:57GBp425544.00XLONxeaNfFq7lQD
10-09-202512:49:57GBp147543.50XLONxeaNfFq7lQN
10-09-202512:49:57GBp29543.50XLONxeaNfFq7lQP
10-09-202512:49:57GBp686543.50XLONxeaNfFq7lQR
10-09-202512:47:07GBp14543.00XLONxeaNfFq7jPL
10-09-202512:47:07GBp267543.00XLONxeaNfFq7jPN
10-09-202512:47:07GBp143543.00XLONxeaNfFq7jPQ
10-09-202512:47:07GBp366543.00XLONxeaNfFq7jPS
10-09-202512:24:32GBp283544.00XLONxeaNfFq7Tpi
10-09-202512:24:32GBp9544.00XLONxeaNfFq7Tpk
10-09-202512:20:19GBp686544.00XLONxeaNfFq7Oul
10-09-202512:16:27GBp158544.00XLONxeaNfFq77jW
10-09-202512:16:27GBp430544.00XLONxeaNfFq77jY
10-09-202512:15:39GBp552543.50XLONxeaNfFq770t
10-09-202512:15:36GBp377543.50XLONxeaNfFq773P
10-09-202512:14:57GBp509543.50XLONxeaNfFq74j2
10-09-202512:02:32GBp43544.00XLONxeaNfFq7Cq@
10-09-202512:02:32GBp250544.00XLONxeaNfFq7Cq0
10-09-202512:02:32GBp146544.00XLONxeaNfFq7Cq2
10-09-202512:02:32GBp430544.00XLONxeaNfFq7Cqu
10-09-202512:02:32GBp425544.00XLONxeaNfFq7Cqw
10-09-202512:02:32GBp509543.50XLONxeaNfFq7Cq9
10-09-202511:50:12GBp481543.00XLONxeaNfFq0tSj
10-09-202511:48:20GBp68543.00XLONxeaNfFq0qRI
10-09-202511:48:20GBp206543.00XLONxeaNfFq0qRK
10-09-202511:48:17GBp454543.00XLONxeaNfFq0raY
10-09-202511:48:01GBp6543.00XLONxeaNfFq0rf3
10-09-202511:48:01GBp8543.00XLONxeaNfFq0rf5
10-09-202511:48:01GBp24543.00XLONxeaNfFq0rf7
10-09-202511:46:53GBp14543.00XLONxeaNfFq0rNl
10-09-202511:46:53GBp170543.00XLONxeaNfFq0rNn
10-09-202511:41:18GBp88543.00XLONxeaNfFq0mR6
10-09-202511:41:18GBp264543.00XLONxeaNfFq0mR8
10-09-202511:39:42GBp10543.00XLONxeaNfFq0nPK
10-09-202511:39:42GBp48543.00XLONxeaNfFq0nPM
10-09-202511:39:42GBp16543.00XLONxeaNfFq0nPO
10-09-202511:39:42GBp435543.00XLONxeaNfFq0nPQ
10-09-202511:30:31GBp293543.50XLONxeaNfFq0uok
10-09-202511:19:55GBp756543.50XLONxeaNfFq0W@z
10-09-202511:16:04GBp910544.00XLONxeaNfFq0kQS
10-09-202511:13:28GBp448544.00XLONxeaNfFq0iT9
10-09-202511:13:28GBp38544.00XLONxeaNfFq0iTN
10-09-202511:13:28GBp390544.00XLONxeaNfFq0iTP
10-09-202511:13:28GBp94544.00XLONxeaNfFq0iTR
10-09-202511:02:34GBp873542.50XLONxeaNfFq0KCU
10-09-202511:02:34GBp883542.50XLONxeaNfFq0KEb
10-09-202510:50:36GBp283542.00XLONxeaNfFq0Tip
10-09-202510:50:36GBp232542.00XLONxeaNfFq0Tiq
10-09-202510:50:35GBp237542.00XLONxeaNfFq0Tlb
10-09-202510:50:35GBp101542.00XLONxeaNfFq0TlX
10-09-202510:50:35GBp250542.00XLONxeaNfFq0TlZ
10-09-202510:50:35GBp509541.50XLONxeaNfFq0Tle
10-09-202510:33:00GBp792541.00XLONxeaNfFq01$9
10-09-202510:30:28GBp419542.00XLONxeaNfFq0FnL
10-09-202510:17:15GBp504542.50XLONxeaNfFq1rpe
10-09-202510:17:07GBp594543.00XLONxeaNfFq1ruV
10-09-202510:17:07GBp50543.00XLONxeaNfFq1rxX
10-09-202510:15:03GBp355543.50XLONxeaNfFq1pW$
10-09-202510:15:01GBp437544.00XLONxeaNfFq1pjf
10-09-202510:15:01GBp700544.00XLONxeaNfFq1pjG
10-09-202510:15:01GBp215544.00XLONxeaNfFq1pjE
10-09-202510:15:01GBp330544.00XLONxeaNfFq1pjN
10-09-202510:15:01GBp89544.00XLONxeaNfFq1pjP
10-09-202510:15:01GBp90544.00XLONxeaNfFq1pjR
10-09-202510:07:28GBp509543.00XLONxeaNfFq1yD0
10-09-202509:56:54GBp543542.00XLONxeaNfFq1aci
10-09-202509:56:08GBp229542.50XLONxeaNfFq1a93
10-09-202509:49:10GBp28542.50XLONxeaNfFq1Xf8
10-09-202509:49:10GBp298542.50XLONxeaNfFq1XfA
10-09-202509:49:10GBp260542.50XLONxeaNfFq1XfC
10-09-202509:46:13GBp307542.50XLONxeaNfFq1lex
10-09-202509:33:57GBp420542.50XLONxeaNfFq1KoV
10-09-202509:33:46GBp200543.00XLONxeaNfFq1K3a
10-09-202509:33:46GBp342543.00XLONxeaNfFq1K3c
10-09-202509:27:57GBp310544.00XLONxeaNfFq1HpO
10-09-202509:27:31GBp448544.00XLONxeaNfFq1HDq
10-09-202509:27:31GBp8544.00XLONxeaNfFq1HDs
10-09-202509:25:56GBp864544.50XLONxeaNfFq1UMa
10-09-202509:25:56GBp70545.50XLONxeaNfFq1UMe
10-09-202509:25:56GBp146545.50XLONxeaNfFq1UMg
10-09-202509:25:56GBp128545.50XLONxeaNfFq1UMm
10-09-202509:25:56GBp250545.50XLONxeaNfFq1UMo
10-09-202509:25:56GBp266545.50XLONxeaNfFq1UMq
10-09-202509:25:47GBp135545.50XLONxeaNfFq1UTY
10-09-202509:25:47GBp275545.50XLONxeaNfFq1UTa
10-09-202509:25:47GBp1,019545.00XLONxeaNfFq1UTh
10-09-202509:25:47GBp164546.00XLONxeaNfFq1UTs
10-09-202509:25:47GBp263546.00XLONxeaNfFq1UTu
10-09-202509:25:47GBp323546.00XLONxeaNfFq1UTw
10-09-202509:25:47GBp509545.50XLONxeaNfFq1UT1
10-09-202509:22:50GBp113546.00XLONxeaNfFq1Te0
10-09-202509:22:50GBp700546.00XLONxeaNfFq1Te2
10-09-202509:22:50GBp242545.50XLONxeaNfFq1TeD
10-09-202509:22:50GBp113545.50XLONxeaNfFq1TeF
10-09-202509:22:50GBp509546.00XLONxeaNfFq1TeH
10-09-202508:37:54GBp370543.00XLONxeaNfFq2zT@
10-09-202508:37:53GBp788543.50XLONxeaNfFq2zTO
10-09-202508:34:33GBp697544.00XLONxeaNfFq2upG
10-09-202508:34:33GBp105544.00XLONxeaNfFq2upI
10-09-202508:34:33GBp216544.00XLONxeaNfFq2upM
10-09-202508:33:21GBp112544.00XLONxeaNfFq2vnq
10-09-202508:33:14GBp112544.00XLONxeaNfFq2v$@
10-09-202508:33:14GBp649544.00XLONxeaNfFq2v$w
10-09-202508:33:14GBp250544.00XLONxeaNfFq2v$y
10-09-202508:33:06GBp561544.00XLONxeaNfFq2v4x
10-09-202508:31:14GBp106544.50XLONxeaNfFq2cTA
10-09-202508:31:14GBp488544.50XLONxeaNfFq2cTC
10-09-202508:31:14GBp83544.50XLONxeaNfFq2cT8
10-09-202508:13:58GBp353543.50XLONxeaNfFq2ea8
10-09-202508:13:58GBp355544.00XLONxeaNfFq2eaG
10-09-202508:13:58GBp509544.50XLONxeaNfFq2eaI
10-09-202508:02:58GBp450544.00XLONxeaNfFq2GU8
10-09-202508:01:42GBp334543.50XLONxeaNfFq2U5S
10-09-202508:01:35GBp224544.50XLONxeaNfFq2U9F
10-09-202508:01:35GBp372545.00XLONxeaNfFq2U9H
10-09-202508:01:12GBp382545.50XLONxeaNfFq2VeA
10-09-202508:01:07GBp1545.50XLONxeaNfFq2Vm5
10-09-202508:01:04GBp1545.50XLONxeaNfFq2Vw5

