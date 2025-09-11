SalMar - Emisjon av sertifikatlån

SalMar ASA (med rating BBB+ fra Nordic Credit Rating) har i dag, 11. september 2025, emittert to nye sertifikatlån, begge pålydende NOK 650 000 000 med likelydende innbetalingsdato 15. september 2025 og forfall 15. september 2026.



Sertifikatlån FRN:

Pålydende: NOK 650 000 000, med ramme på NOK 1 000 000 000.

Kupong: 3m Nibor + 50bp



Sertifikatlån fasterente:

Pålydende: NOK 650 000 000, med ramme på NOK 650 000 000.

Kupong: 4.58% p.a.

Tilrettelegger: DNB Carnegie



SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet

har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig

slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett

til havs gjennom selskapet SalMar Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12