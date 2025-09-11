Nasdaq Copenhagen
Silkeborg, den 11. september 2025
Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2025
Vedr.: Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3 offentliggør Papirfabrikken Invest A/S hermed vedhæftede indberetninger fra Silkeborg Fodbold Holding A/S og Henton Group A/S.
Med venlig hilsen,
Papirfabrikken Invest A/S
Vedhæftede filer
- 8. Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner (20250911)
- Standardformular PDMR transaktion - Silkeborg Fodbold Holding A_S
- Standardformular PDMR transaktion - Henton Group A_S