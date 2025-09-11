Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Nasdaq Copenhagen            

Silkeborg, den 11. september 2025
Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2025

Vedr.:            Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3 offentliggør Papirfabrikken Invest A/S hermed vedhæftede indberetninger fra Silkeborg Fodbold Holding A/S og Henton Group A/S.

Med venlig hilsen,
Papirfabrikken Invest A/S

