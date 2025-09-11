Bitget 선물, ETH 부문 글로벌 Top 3 진입… 신규 사상 최고치 속 월간 보고서 발표

빅토리아, 세이셸, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 2025년 8월 투명성 보고서(Transparency Report)를 공개하며, 디지털 자산 업계에서 가장 혁신적이고 탄탄한 기업 중 하나로서의 입지를 더욱 강화하게 되었다고 밝혔다. 이번 보고서는 또 한 달간의 제품 혁신, 사상 최대의 거래 활동, 커뮤니티 주도형 이니셔티브를 반영하며 Bitget의 글로벌 영향력이 계속 확대되고 있음을 보여주고 있다.

8월에는 업계 최초로 실물자산(RWA) 인덱스 무기한 선물(Real-World Asset Index Perpetuals)을 출시해 전통 금융과 탈중앙화 시장을 연결하는 중대한 발걸음을 내디뎠다. 이 상품은 사용자가 토큰화된 주식 및 지수의 다이내믹 바스켓을 단일 상품으로 거래할 수 있도록 하며, 유연한 리밸런싱과 투명한 가격 산정을 제공한다. 동시에 Bitget은 월간 파생상품 거래량 7,500억 달러를 기록하며 누적 거래 총액 11.5조 달러를 달성했다. 또한 글로벌 ETH와 SOL 유동성 부문에서 선두를 달린 성과로 코인데스크(CoinDesk)의 Market Data Deep-Dive(CoinDesk’s Market Data Deep-Dive)에서도 주목을 받았다.

8월, Bitget은 파생상품 거래 부문에서의 리더십을 이어가며, The Block과 Coinglass 집계 기준으로 비트코인·이더리움 선물 미결제약정(Open Interest)에서 글로벌 상위 3대 거래소에 올랐다. Bitget의 비트코인 선물 거래는 100억 달러를 넘어섰으며, 이더리움 선물은 꾸준히 50억~70억 달러 수준을 유지했고, 8월 말 기준 ETH 미결제약정은 60억 달러 이상으로 집계됐다.

지역별 성장도 가속화됐다. Bitget은 마스터카드(Mastercard)와 협력해 라틴아메리카 전역에서 USD 기반 월렛 카드(Wallet Card)를 출시했다. 이를 통해 아르헨티나, 멕시코, 콜롬비아, 칠레, 페루, 과테말라 등지의 사용자는 스테이블코인을 전 세계 1억 5천만 개 이상의 가맹점에서 결제할 수 있게 됐다. 또한 비자(Visa)와 마스터카드의 즉시 입금 서비스 도입으로 140개 통화에서 법정화폐 온보딩이 간소화되며 암호화폐 접근성이 확대됐다.

8월은 문화적 영향력의 확장도 보여줬다. 루마니아의 UNTOLD Festival에서 몰입형 Web3 경험을 공동 제작하고, 브라질의 Blockchain Rio, GM Vietnam, Coinfest Asia에서 지역 생태계를 강화하며 Bitget은 기술과 문화를 융합하는 브랜드로서의 입지를 굳혔다. 이러한 활동은 AI 기반 트레이딩 어시스턴트 GetAgent 출시 및 80개국 12만 명 이상이 참여한 사상 최대 규모의 KCGI 2025 트레이딩 대회 성료와 맞물리며 더욱 주목을 받았다.

Bitget의 생태계 토큰인 BGB도 8월 동안 진전을 보였다. 6천만 개 토큰 소각과 신규 유틸리티 통합이 이루어지며 가격이 3% 상승했고, 플랫폼 핵심 자산으로서의 역할이 더욱 강화됐다. 거래소의 준비금 증명(Proof-of-Reserves) 비율은 여전히 1:1을 훨씬 웃도는 수준을 유지했으며, 비트코인 준비금은 200%에 근접해, 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 Bitget이 투명하고 안전한 거래소임을 다시 한번 입증했다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “8월 우리가 달성한 모든 성과는, 암호화폐가 단순히 시장을 구축하는 것을 넘어 사람과 아이디어, 기회를 연결하는 경험을 만들어내고 있는 상황임을 잘 보여주었다. RWA 무기한 선물을 선도하는 일부터 Web3를 음악 페스티벌과 교실에 접목하는 일까지, 우리는 금융·문화·기술이 함께 전진할 수 있음을 증명하고 있다. 우리가 추구하는 비전은 명확하다. 진정한 글로벌 커뮤니티를 지원하고, 디지털 자산의 미래로 향하는 가장 신뢰받는 관문을 구축하는 것”이라고 강조했다.

Bitget은 2025년 마지막 분기에 접어들면서 생태계를 더욱 확장하고, 글로벌 파트너십을 강화하며, 전 세계 사용자들이 자신만의 방식으로 암호화폐와 연결될 수 있는 새로운 방식을 지속적으로 제공할 계획이다.

8월 투명성 보고서(Transparency Report) 전문은 [여기]에서 확인할 수 있다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

