月度报告重点呈现：Bitget 期货 ETH 交易量跻身前三，再创历史新高

维多利亚，塞舌尔, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了《2025 年 8 月透明度报告》(August 2025 Transparency Report)，彰显其作为数字资产行业最具创新性与韧性的参与者地位得到了进一步巩固。 报告显示，Bitget 在此月继续实现产品突破、完成创纪录交易并推出社区驱动倡议，持续扩大公司的全球影响力。

公司于 8 月推出了业内首个现实世界资产 (RWA) 指数永续合约，标志着连接传统金融与去中心化市场的关键一步。 该产品具备灵活的再平衡机制和透明的定价体系，让用户得以通过单一工具交易动态组合的代币化股票和指数。 同期，Bitget 实现了共计 7,500 亿美元的月度衍生品成交量里程碑，累计总量达 11.5 万亿美元；并因其领跑全球 ETH 与 SOL 流动交易的成就，荣获 CoinDesk 市场数据深度分析认可。

The Block 和 Coinglass 数据显示，在 8 月，Bitget 持续保持衍生品交易领导地位，在比特币和以太坊期货未平仓合约量中均位列全球交易所前三。 Bitget 平台上的比特币期货交易量突破 100 亿美元，而以太坊期货交易量则持续维持在 50 亿至 70 亿美元区间，截至月底，ETH 未平仓合约规模已突破 60 亿美元。

区域增长也在加速，通过与 Mastercard 合作，Bitget 在拉丁美洲全面推出基于美元的电子钱包卡。 这一举措使阿根廷、墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁和危地马拉用户能在全球超 1.5 亿商户处使用稳定币消费。 即时 Visa 和 Mastercard 存款功能的推出进一步简化了法币入金流程，同时支持 140 种货币，为广泛用户扩展加密资产接入渠道。

公司还在 8 月形成大规模文化影响。 从在罗马尼亚 UNTOLD 音乐节共同打造沉浸式 Web3 体验，到在 Blockchain Rio、GM Vietnam 和 Coinfest Asia 强化本地生态系统，Bitget 巩固了其融合技术与文化的品牌声誉。 这些活动与 AI 驱动交易助手 GetAgent 的推出，以及创纪录的 KCGI 2025 交易大赛收官战同步进行，该赛事吸引了来自 80 个国家和地区的超 12 万名参与者。

Bitget 生态代币 BGB 本月亦取得进展：通过销毁 6,000 万代币及新增效用集成，使得价格上涨 3%，强化其平台核心角色。 交易所储备金证明比率保持强劲，远高于 1:1，比特币储备率趋势性接近 200%，在市场波动时期持续彰显 Bitget 作为透明安全交易平台的差异化优势。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“我们在 8 月实现的每个里程碑都反映了我司的信念：加密不仅关乎于构建市场，更在于塑造连接人人、思想与机遇的体验。 从开创 RWA 永续合约，到将 Web3 带入音乐节与课堂，我们正在证明金融、文化和技术共同前进的可能。 我们的愿景依然清晰：为真正的全球社区赋能，构建通往数字资产未来最受信任的网关。”

随着 Bitget 进入 2025 年最后一季度，交易所将继续扩展其生态系统、加强全球合作伙伴关系，并为全球用户提供按自身意愿参与加密领域的新方式。

欲获取 8 月完整透明度报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密钱包，支持 130 多个区块链和数百万种代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。

Bitget 正通过战略合作推动加密货币的普及。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。 为践行其全球影响力战略，Bitget 已与 UNICEF 携手，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。 在赛车运动领域，Bitget 是 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴，该赛事是全球最激动人心的赛事之一。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询，请联系：media@bitget.com

风险警告：数字资产的价格并不稳定，可能出现重大波动。 建议投资者仅投入他们所能承受损失的资金。 任何投资的价值可能会受各种因素影响，且可能无法实现投资的财务目标，甚至可能无法收回投资的本金。 在做出投资决策前，应当始终寻求独立的财务建议，并审慎考虑自身的财务经验和财务状况。 过去的业绩无法可靠地反映未来业绩。 Bitget 对可能发生的任何损失不承担责任。 本文包含的任何内容均不应被理解为财务建议。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。

本公告所附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/384f41cb-ba8a-4f1b-a58e-a8946616115f