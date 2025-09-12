Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 4 september 2025 Euronext Brussels 6 000 38,05 38,30 37,80 228 300 MTF CBOE 2 000 38,03 38,30 37,80 76 060 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 5 september 2025 Euronext Brussels 5 700 38,48 38,70 38,30 219 336 MTF CBOE 2 300 38,47 38,70 38,25 88 481 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 8 september 2025 Euronext Brussels 5 800 38,45 38,60 38,35 223 010 MTF CBOE 2 200 38,45 38,55 38,35 84 590 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 9 september 2025 Euronext Brussels 5 700 38,44 38,60 38,10 219 108 MTF CBOE 2 300 38,42 38,55 38,15 88 366 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 10 september 2025 Euronext Brussels 5 500 38,02 38,20 37,80 209 110 MTF CBOE 2 500 38,02 38,20 37,80 95 050 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 40 000 38,29 38,70 37,80 1 531 411

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 001 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 4 september 2025 600 37,87 37,90 37,80 22 722 5 september 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 8 september 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 9 september 2025 1 400 38,26 38,50 38,10 53 564 10 september 2025 800 37,88 37,90 37,80 30 304 Totaal 2 800 106 590





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 4 september 2025 200 38,20 38,20 38,20 7 640 5 september 2025 1 200 38,46 38,60 38,20 46 152 8 september 2025 600 38,53 38,60 38,45 23 118 9 september 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 10 september 2025 1 38,40 38,40 38,40 38 Totaal 2 001 76 948

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 35 144 aandelen.

Op 10 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 556 135 eigen aandelen aan, of 4,85% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

