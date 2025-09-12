Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
4 september 2025Euronext Brussels6 00038,0538,3037,80228 300
 MTF CBOE2 00038,0338,3037,8076 060
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
5 september 2025Euronext Brussels5 70038,4838,7038,30219 336
 MTF CBOE2 30038,4738,7038,2588 481
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
8 september 2025Euronext Brussels5 80038,4538,6038,35223 010
 MTF CBOE2 20038,4538,5538,3584 590
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
9 september 2025Euronext Brussels5 70038,4438,6038,10219 108
 MTF CBOE2 30038,4238,5538,1588 366
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
10 september 2025Euronext Brussels5 50038,0238,2037,80209 110
 MTF CBOE2 50038,0238,2037,8095 050
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 40 00038,2938,7037,801 531 411

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 001 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 4 september 2025 tot 10 september 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
4 september 202560037,8737,9037,8022 722
5 september 202500,000,000,000
8 september 202500,000,000,000
9 september 20251 40038,2638,5038,1053 564
10 september 202580037,8837,9037,8030 304
Totaal2 800   106 590


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
4 september 202520038,2038,2038,207 640
5 september 20251 20038,4638,6038,2046 152
8 september 202560038,5338,6038,4523 118
9 september 202500,000,000,000
10 september 2025138,4038,4038,4038
Totaal2 001   76 948

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 35 144 aandelen.

Op 10 september 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 556 135 eigen aandelen aan, of 4,85% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p250912N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading