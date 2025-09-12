SalMar - Utvidelse av sertifikatlån

Viser til børsmelding sendt torsdag 11. september 2025.

SalMar ASA (med rating BBB+ by Nordic Credit Rating) har fullført en NOK 200 millioner utvidelse av sitt sertifikat NO0013661744 til et totalt utestående beløp på NOK 850 millioner.



Sertifikatlån FRN:

Pålydende: NOK 850 000 000, med ramme på NOK 1 000 000 000.

Kupong: 3m Nibor + 50bp



Tilrettelegger: DNB Carnegie



For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby

Head of Investor Relations

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.