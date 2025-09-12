SalMar - Utvidelse av sertifikatlån

 | Source: SalMar ASA SalMar ASA

Viser til børsmelding sendt torsdag 11. september 2025.
SalMar ASA (med rating  BBB+ by Nordic Credit Rating) har fullført en NOK 200 millioner utvidelse av sitt sertifikat NO0013661744 til et totalt utestående beløp på NOK 850 millioner.

Sertifikatlån FRN:
Pålydende: NOK 850 000 000, med ramme på NOK 1 000 000 000.
Kupong: 3m Nibor + 50bp

Tilrettelegger: DNB Carnegie

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


