DRiV ajoute plus de 500 nouvelles références à la gamme populaire de ressorts hélicoïdaux Monroe®

KONTICH, Belgique, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV a annoncé un plan ambitieux d’accélération de sa couverture qui permettra d’ajouter plus de 500 nouvelles références à la gamme populaire de ressorts hélicoïdaux Monroe® d’ici la fin de l’année 2025. Cette initiative, déjà en cours, permettra d’étendre la couverture des ressorts hélicoïdaux Monroe de type équipement d’origine à plus de 92 % du marché des véhicules légers en Europe, soit une augmentation de plus de 10 % sur les douze derniers mois.

« En tant que fournisseur de produits de qualité supérieure proposés par des marques mondialement reconnues et réputées, DRiV s’engage pleinement à aider ses clients à devenir les leaders du marché dans toutes les catégories que nous desservons », a déclaré Caroline Bonard, responsable principale des produits, EMEA, DRiV. « Les ressorts hélicoïdaux Monroe offrent désormais un programme complet pour la croissance de la clientèle, avec les technologies de ressorts adaptées à une large gamme de modèles, des matériaux et des processus de fabrication de grande qualité, une durabilité et une couverture exceptionnelle en phase avec les besoins de chaque marché local. »

L’extension de la couverture de DRiV a déjà permis d’introduire les ressorts hélicoïdaux Monroe pour une gamme de familles/modèles de véhicules populaires, notamment la Volkswagen Up! (2011), la Golf VII (2012) et la Passat B8 (2014), la Peugeot 208 II (2019), et la Nissan Juke (2010), entre autres. D’autres références arriveront dans les mois à venir et élargiront la couverture à des modèles très demandés tels que la Toyota Yaris (2020), la Ford Mondeo V Turnier (2014), la BMW 3 (2018), la Volkswagen Passat Alltrack B7 (2012), la Honda Civic IX (2012), et beaucoup d’autres encore.

Couvert par une garantie Premium de 5 ans (voir monroe.com/en-eu pour en savoir plus), chaque ressort hélicoïdal Monroe Coil Spring est conforme à la technologie et à la conception recommandées par le constructeur automobile. Afin de garantir des performances optimales, une grande durabilité et la sécurité des véhicules, les ressorts hélicoïdaux Monroe sont fabriqués exclusivement à partir d’acier à ressort de première qualité en silicium-chrome ou chrome-vanadium. Chaque ressort subit ensuite un grenaillage et un martelage de surface afin de prévenir les défaillances dues à la fatigue et à la corrosion sous contrainte. Enfin, deux traitements de surface haut de gamme, un revêtement de phosphate ou de zirconium-manganèse et une peinture en poudre époxy, sont appliqués afin d’assurer une protection supérieure contre la corrosion et de prolonger encore davantage la durée de vie des composants.

« Nous sommes convaincus de la qualité exceptionnelle des ressorts hélicoïdaux Monroe, actuellement disponibles sur le marché des pièces de rechange. Grâce à la notoriété de notre marque et à l’importance que nous accordons à la qualité, à la durabilité, à la couverture, à la commodité et à la protection offerte par la garantie, Monroe est un choix fiable », a souligné Caroline Bonard.

Consultez le site monroe.com pour en savoir plus sur les ressorts hélicoïdaux Monroe et les autres produits Monroe de classe mondiale destinés aux véhicules légers, tels que les amortisseurs et les jambes de force, les kits de montage, les kits de protection, les vérins à gaz, les ressorts pneumatiques et les pièces de direction et de suspension. Monroe propose également une gamme de produits pour véhicules utilitaires, notamment des amortisseurs d’essieu, des amortisseurs de cabine, des amortisseurs de siège, des ressorts pneumatiques et des pièces de direction et de suspension.

À propos de DRiV

DRiV, une division de Tenneco, est un leader du marché des pièces détachées automobiles, avec pour mission d’améliorer les performances des véhicules grâce à des solutions innovantes et une ingénierie d’exception. Fort d’un portefeuille de marques renommées, notamment MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel™ et Walker® parmi d’autres, DRiV propose des pièces automobiles de qualité garantissant une fonctionnalité et une fiabilité optimales. Pour en savoir plus, consultez le site www.driv.com.



À propos de Tenneco

Tenneco est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion® Ignition, Tenneco contribue à l’avancement de la mobilité mondiale en proposant des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.