|CERTIFICATE MATURITY
|250917
|FIXED RATE (POLICY RATE + 10 b.p.)
|2,10 %
|VOLUME BOUGHT
|25.0 BLN
|TRADE DAY
|250915
|SETTLEMENT DAY
|250916
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
-
September 12, 2025 10:20 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid procedure, 2025-09-19BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1061. SE0011281922. 2029-11-12SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30Bid date2025-09-19Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid...Read More
-
September 12, 2025 04:05 ET | Source: Sveriges Riksbank
Auction date2025-09-12Loan3104Coupon3.50 %ISIN-codeSE0000556599Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200 Total bid volume, SEK mln450 Volume sold, SEK mln200Number of bids6Number of...Read More