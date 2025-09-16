RUBIS: Déclaration suite aux récentes rumeurs

Paris, le 16 septembre 2025, 07h00

La presse a relayé de récentes rumeurs concernant d’éventuelles opérations sur le capital de Rubis. La société indique que, depuis l’entrée de nouveaux actionnaires au premier trimestre 2024 puis la tenue de l’Assemblée Générale en juin 2024, elle a été, comme d’usage en pareille situation, en contact avec différents acteurs industriels et financiers et entretient un dialogue avec toute partie prenante pertinente. Rubis s’attache à examiner et maintenir ouvertes les options potentielles qui pourraient s’offrir au Groupe dans le cadre de discussions jusqu’ici très préliminaires.

